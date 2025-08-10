DAS WAR EIN HARTES BRETT !

Das Pokal-Derby begann im wahrsten Sinne des Wortes mit einer „Scheiss-Aktion“! Zum wiederholten Male hatte ein sorgloser Hundehalter seinen Vierbeiner sein „Geschäft“ mitten auf dem Bischesser Sportplatz erledigen lassen. In den ersten 10 Minuten drückte die SGW dem Spiel ihren Stempel auf und erarbeitete sich ein Chancenplus. Die Paulmann-Elf beeindruckte dies überhaupt nicht und ging nach einem blitzsauberen Konter in Führung. Dennis Laber ließ sich bei seinem Flankenlauf über die linke Seite partout nicht abschütteln, ein kurzer Blick zu Chris Dolch genügte, der den Ball letztendlich über die Linie drückten konnte (13.). Außer ein paar Halb-Chancen durch Keitel, Schilling oder Lohoff war in den ersten 45 Minuten Plus nicht viel zu sehen. Hier gab es in der Halbzeitpause sicher Redebedarf. In der 56. Minute hatte Laber das 2:0 auf dem Fuß, scheiterte knapp an Koch. Waibstadt erhöhte mit Wut im Bauch die Schlagzahl, die größte Chance zum Ausgleich hatte dabei Keitel, der im Nachschuss nur die Latte traf (57.) und Schock, der in TSV-Keeper Doll seinen Meister fand (69.). In der 78. Minute wurde Mittelfeldmotor Laber von Zeth gerade noch im Abschluss geblockt. Als der SG die Zeit davon lief, fiel Keitel im Zweikampf gegen Heer im Strafraum. Der Elfmeterpfiff kam sofort, Schock schickte Doll in die falsche Ecke (86.). Aus dem Spiel heraus wäre es für die favorisierten Gäste sicher schwerer gewesen ein Tor zu erzielen. Nach 4 Minuten regulärer Spiel- und 11 Minuten Nachspielzeit (!) ging es in die undankbare Verlängerung in der Waibstadt durch den 2:1-Siegtreffer durch Konstantin Zeth in der 111. Minute das bessere Ende für sich hatte. Fazit: Bischesse hat sich mehr als teuer verkauft und scheidet erhobenen Hauptes aus dem Pokalwettbewerb aus. Die Gäste hingegen können ihren späten Sieg auf ihrem berühmten „Waibschder Käskuchefeschd“ noch kräftig feiern.