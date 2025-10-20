„Das war ein gerechtes 0:0“ – VfR Dostluk Osterode holt zweiten Punkt

„Das Spiel war niveau- und chancenarm“, ordnete VfR-Trainer André Krzyminski die Partie ehrlich ein. Beide Teams taten sich schwer, gefährliche Offensivaktionen zu kreieren. Während Petershütte mehr Ballbesitz hatte, verteidigte Osterode kompakt und diszipliniert, ein Fortschritt im Vergleich zu den letzten Wochen.

Für Diskussionen sorgten jedoch zwei Szenen im ersten Durchgang: „Erst wird Marco Sander im Strafraum über den Haufen gelaufen, ohne Chance auf den Ball, und kurz vor der Halbzeit gibt es ein klares Foulspiel an Fabio Danneberg an der Strafraumgrenze“, schilderte Krzyminski. „Ich bin mir sicher, dass wir einen Elfmeter davon auf jeden Fall gegen uns bekommen hätten.“

Trotz der strittigen Entscheidungen zeigte sich der Coach zufrieden mit der kämpferischen Einstellung seines Teams. „Wir haben diesmal konzentriert verteidigt und uns endlich wieder für den Aufwand belohnt, auch wenn es nur ein Punkt ist.“

Mit dem 0:0 bleibt Dostluk Osterode zwar Tabellenletzter, doch die Leistung macht Mut für die kommenden Aufgaben. „Auf dieser Basis können wir aufbauen“, betonte Krzyminski.