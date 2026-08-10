„Das war ein geiler Saisonauftakt“: Wendessen dreht Spiel gegen Salder

Was für ein Auftakt in die Bezirksliga Braunschweig 3: Der SV Wendessen hat den VfL Salder in einem spektakulären Spiel mit 4:3 besiegt. Dabei sah es zunächst nach einem bitteren Nachmittag für die Gastgeber aus. Wendessen führte früh mit 2:0, geriet nach der Pause aber mit 2:3 ins Hintertreffen. In der Schlussphase gelang dennoch die Wende, mit zwei Treffern in der 90. Minute.

Der Beginn hätte für Wendessen kaum besser laufen können. Bereits nach einer Minute erzielte Sandro Karkowski das 1:0. Nur sechs Minuten später erhöhte Rene Marktl auf 2:0. „Wir sind sehr gut ins Spiel gestartet, sehr griffig, sehr aggressiv. Wir haben dann durch zwei Ballgewinne zwei Tore erzielt.“, sagte SV-Wendessen-Trainer Pascal Gos.

Doch der komfortable Vorsprung hielt nicht lange. Nach rund 25 Minuten wurde aufgrund der Temperaturen eine Trinkpause eingelegt. Kurz davor verkürzte Leander Goes auf 1:2. Wendessen hatte anschließend noch weitere Möglichkeiten, die Führung auszubauen.

„Wir hatten noch zwei Möglichkeiten vor der Halbzeit im eins gegen eins gegen den Torwart, die wir nicht verwandelt haben.“ Pascal Gos sah darin eine verpasste Gelegenheit, bereits vor der Pause für klarere Verhältnisse zu sorgen: „Somit ging es 2:1 in die Halbzeit. Es hätte 3:1 oder 4:1 stehen können.“

Nach dem Seitenwechsel kippte die Partie jedoch deutlich. Der VfL Salder kam immer besser ins Spiel und drehte die Begegnung. Joshua-Tjorven Roth erzielte in der 60. Minute den Ausgleich, ehe er zehn Minuten später auch das 3:2 für die Gäste nachlegte.

Pascal Gos erkannte die Qualität des Gegners ausdrücklich an. „Und dann muss man sagen, ist Salder ins Rollen gekommen. Die waren top im Spiel, die haben den Ball laufen lassen, die haben echt gute Passstaffetten auch gehabt.“

Gleichzeitig ärgerte sich der Wendesser Trainer über die Entstehung der Gegentore. „Auch bedingt dadurch, dass ich glaube das 2:2 oder das 3:2, natürlich teilweise auch eine Einladung von uns ist. Wir stehen alle hinten und spielen Salder mehr oder weniger den Ball in den Fuß.“ Sein Urteil darüber fiel eindeutig aus: „Und so fällt ein Tor, das ist halt ärgerlich, das ist schlecht.“

Aber unverdient war die Führung zu dem Zeitpunkt keineswegs. „Nichtsdestotrotz würde ich sagen, aufgrund dessen, dass Salder deutlich mehr investiert hat in der 2. Halbzeit als wir, ging die Führung schon in Ordnung.“ Die Leistung der Gäste wollte er dabei nicht kleinreden: „Salder hat echt schon einen guten Ball gespielt, das kann man nicht anders sagen.“

Auf Wendesser Seite folgten Wechsel und Rotationen. Danach begann die Schlussphase, die das Spiel endgültig in ein Drama verwandelte. Fadi Alhamidieh erzielte in der Nachspielzeit zunächst das 3:3. Nur wenige Augenblicke später traf Waldemar Winter zum 4:3.

Unterm Strich würde ich sagen, fast schon ein glücklicher Sieg.“ merkte Gos an.

Auch nach dem Schlusspfiff blieb der Trainer selbstkritisch und verwies auf die vergebenen Chancen aus der ersten Halbzeit. „Aber wenn man das ganze Spiel betrachtet, muss man sagen, wir hätten die Tore vorher schon machen müssen. Haben wir nicht gemacht, somit ist es am Ende ein glücklicher Sieg.“

Gleichzeitig war der Stolz auf seine Mannschaft unüberhörbar. Denn nach dem Rückstand bewies Wendessen große Moral. „Ganz klares Kompliment an die Truppe.“ Besonders die Schlussminuten hatten es Pascal Gos angetan: „Du liegst 3:2 hinten, gibst eine 2:0-Führung her und trotzdem rappelte sich die Mannschaft noch so auf, irgendwie das 4:3 zu machen.“

Dann fand der Trainer die passenden Worte für diesen außergewöhnlichen Auftakt: „Das war schon geil, das war ein geiler Saisonauftakt, das war richtig, richtig stark.“

Bei aller Freude über den eigenen Sieg blieb Pascal Gos fair gegenüber dem Gegner. „Aber ich will auch die Leistung von Salder nicht schmälern.“ Er bescheinigte dem VfL Qualität und eine spielerisch starke Vorstellung: „Die haben echt Qualität, die haben einen guten Ball gespielt, die haben gute Jungs in den Reihen. Von daher, vielleicht wäre ein Unentschieden auch in Ordnung gegangen, aber das Quäntchen Glück hatten wir auf unserer Seite, dementsprechend 4:3 gewonnen.“ Noch deutlicher wurde der Trainer bei der Bewertung der spielerischen Leistung: „Ich habe Salder auch gesagt, ich fand, heute war Salder spielerisch die bessere Mannschaft.“

Auf Seiten des VfL Salder überwog nach dem Abpfiff entsprechend die Enttäuschung. VfL Salder-Trainer Sascha Wiegleb sah die entscheidenden Ursachen für die Niederlage in den eigenen Fehlern. „Das Spiel hat noch nicht richtig begonnen, da lagen wir schon 2:0 hinten durch individuelle Fehler.“

Salder kämpfte sich anschließend eindrucksvoll zurück und drehte die Partie. „Wir haben gute Moral bewiesen und das Spiel zu unseren Gunsten gedreht. Haben auch gut gespielt. Aber ein Spiel geht 90 Minuten.“

Gerade die Möglichkeiten, nach dem 3:2 noch weiter davonzuziehen, erwiesen sich am Ende als entscheidend. „Wir müssen das 4:2 machen, da waren 100-Prozentige Chancen da.“ Stattdessen verlor Salder die Partie in den letzten Minuten noch vollständig.

Sascha Wiegleb fand deshalb eine klare Erklärung für den Ausgang: „Und am Ende haben wir uns selber geschlagen, so muss man das sehen.“ Trotz der Niederlage blieb seine Bewertung der eigenen Leistung grundsätzlich positiv: „Wir waren die bessere Mannschaft, aber bekommen es nicht hin, konsequent zu Ende zu spielen. So steht man am Ende mit leeren Händen da.“

Für Wendessen dagegen bleiben vor allem die drei Punkte und die außergewöhnliche Schlussphase. Pascal Gos blickte bereits auf die nächste Aufgabe: „Wir wünschen den Jungs von Salder alles Gute, aber wir freuen uns maximal über den gelungenen Auftakt. Wir freuen uns maximal über die drei Punkte.“ In der kommenden Woche wartet bereits die nächste Herausforderung: „Jetzt geht es weiter, nächste Woche gegen Goslar, wird ein harter Brocken, aber die ersten drei Punkte haben wir im Sack und jetzt sollen die nächsten drei folgen.“