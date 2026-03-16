Dabei begann die Partie aus Sicht der Gäste ideal. Bereits in der 9. Minute brachte B. Hernandez Asprilla den TuS Pewsum mit 0:1 in Führung und sorgte früh für Rückenwind.

Nach der Pause erhöhte Pewsum spürbar den Druck. Die Gäste übernahmen zunehmend die Kontrolle über das Spielgeschehen und konnten ihre Überlegenheit schließlich auch in Tore ummünzen. In der 68. Minute traf erneut B. Hernandez Asprilla zur 1:2-Führung und brachte den Tabellenführer wieder auf Kurs.

Die Gastgeber ließen sich davon jedoch nicht beeindrucken und fanden im Verlauf der ersten Halbzeit besser in die Begegnung. In der 38. Minute gelang M. Stührenberg der Ausgleich zum 1:1, womit die Partie wieder völlig offen war.

Den Schlusspunkt setzte D. Frerichs, der in der 80. Minute zum 1:3 traf und damit die Entscheidung herbeiführte.

Für den Pewsum-Trainer Jonas Petersen war es nach dem Abpfiff eine Partie, die seiner Mannschaft alles abverlangte. „Das war ein ganz hartes Stück Arbeit.“ Vor allem nach dem Seitenwechsel zeigte sich Petersen mit der Leistung seines Teams zufrieden: „In der zweiten Halbzeit konnten wir dem Spiel unseren Stempel aufdrücken und mit dem Druck dann auch die nötigen Tore erzielen.“

Besonders bemerkenswert: Pewsum musste zwischenzeitlich in Unterzahl auskommen, bewahrte jedoch defensiv die nötige Stabilität. Auch das hob der Coach hervor: „Auch die Unterzahl haben wir vorbildlich verarbeitet und nichts Zwingendes zugelassen.“

Mit dem Erfolg untermauert der TuS Pewsum seine Spitzenposition eindrucksvoll. Nach 20 Spielen steht die Mannschaft bei 18 Siegen, zwei Unentschieden und keiner Niederlage sowie einem Torverhältnis von 72:10 und 56 Punkten an der Tabellenspitze.

Verfolger SV Großefehn folgt mit 48 Punkten auf Rang zwei, hat allerdings zwei Spiele weniger absolviert. Dahinter rangieren SV Hage mit 34 Punkten sowie SV Concordia Ihrhove mit 32 Zählern.

Für TuRa 07 Westrhauderfehn bleibt die Mannschaft trotz der Niederlage im oberen Tabellenmittelfeld. Mit 28 Punkten aus 16 Spielen belegt TuRa aktuell Platz sechs.

Der Tabellenführer aus Pewsum hingegen bleibt weiterhin das Maß der Dinge in der Liga – und zeigte auch in Westrhauderfehn, dass er selbst in schwierigen Spielen Lösungen findet.