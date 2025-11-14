Groß war die Freude beim PSV Neumünster, dank einer megastarken Leistung den Regionalligaabsteiger Holstein Kiel II völlig verdient mit 2:0 niedergerungen zu haben. Das war Balsam für die Seele nach zuletzt fünf Niederlagen in Folge, und auch das Hinspielresultat, als der PSV mit 2:6 in Kiel arg unter die Räder kam, galt es zu korrigieren. Das ist mehr als eindrucksvoll gelungen. „Das war ein formidabler Auftritt und gibt mir auch ein Gefühl von Stolz“, sagte Dennis Buthmann aus dem gleichberechtigten Trainerduo der Schwalestädter.

Auswärtshürde Inter Türkspor wartet Doch jetzt soll unbedingt nachgelegt werden. Am Sonntag um 16.00 Uhr gilt es, auch die Auswärtshürde beim Aufsteiger Inter Türkspor Kiel erfolgreich zu nehmen. „Es nützt uns nichts, wenn das ein einmaliger positiver Ausrutscher bleibt. Wir wollen an den starken Auftritt gegen Holstein II unbedingt anknüpfen. Das Spiel gegen Intertürk wird ein komplett anderes Spiel, bei dem ganz andere Attribute in den Vordergrund rücken werden. Wir wollen diese mannschaftliche Geschlossenheit aus dem Holstein-Spiel unbedingt konservieren und einen weiteren Dreier einfahren. Inter ist besonders bei Heimspielen eine unangenehm zu bespielende Truppe, die sehr kompakt verteidigt und dann versucht, über Umschaltmomente zügig hinter die letzte Linie zu kommen“, erwartet Buthmann auch beim Tabellenvorletzten harte Gegenwehr. PSV personell so gut aufgestellt wie nie Personell sind die Ordnungshüter wahrscheinlich so gut aufgestellt wie sonst noch nie in dieser Saison. Es steht – abgesehen von den Langzeitverletzten – lediglich Tim Jansa nicht zur Verfügung.

Das Trainerteam des PSV Neumünster mit Dennis Buthmann und Nils Voss (stehend) hat eine sehr gute Auswahl in Kiel. – Foto: Olaf Wegerich

Schwere Verletzung bei Neuzugang Neil Helbing Neil Helbing, der Neuzugang vom Preetzer TSV, der sich zum Saisonbeginn eine schwere Knieverletzung zugezogen hatte, wurde am Donnerstag ein zweites Mal erfolgreich operiert. Nach der zuvor erfolgten Operation am Meniskus erfolgte nun ein Eingriff an den Kreuzbändern. „Das hat schon brutale Auswirkungen auf das Privatleben“, fühlte Buthmann mit seinem Spieler, den er frühestens zur neuen Saison zurückerwartet. Nachholspiel gegen Oldenburger SV terminiert Das Nachholspiel beim Oldenburger SV wurde für den 22. Februar 2026 terminiert. Beide Vereine konnten sich schnell darauf einigen, da der Oldenburger SV für den 5. Dezember seine Weihnachtsfeier terminiert hat und insofern der 6. Dezember als Nachholtermin nicht infrage kam. PSV mit ambitionierten Zielen Überhaupt hat der PSV noch ambitionierte Ziele. „Wir wollen positiv in die Rückrunde im nächsten Jahr starten. Am besten mit vier Siegen“, setzt sich nicht nur Buthmann ehrgeizige Ziele.

Der PSV Neumünster möchte wieder in die Beletage der Oberliga. – Foto: Ismail Yesilyurt

Qualitätsschub durch Rückkehr von Nils Drauschke Mit Unterschiedsspieler Nils Drauschke, der dem PSV nach der Rückkehr von seiner Südamerikareise im neuen Jahr wieder zur Verfügung stehen wird, bekommt der Kader einen zusätzlichen Qualitätsschub. Fyn Claassen kommt immer besser in Fahrt Auch Fyn Claasen kommt nach seiner langen Zwangspause immer besser in Fahrt und wird für den PSV mit all seiner Erfahrung und abgeklärten Spielweise noch von enormer Bedeutung sein. Probleme der abstiegsbedrohten Kieler offensichtlich Nicht in Fahrt ist natürlich Inter Türkspor Kiel! Der Aufsteiger hatte sich die Aufgabe in der höheren Liga sicherlich anders vorgestellt als es aktuell der Fall ist. Nur neun Punkte nach der Hinrunde sind doch schon recht wenig für einen anvisierten Klassenerhalt. Der erste reguläre Nichtabstiegsplatz ist für den Tabellenvorletzten fünf Punkte entfernt.

Mit Till Börner (Inter Türkspor Kiel), hier gegen Philip Spohn (hinten, Kilia Kiel), hat Inter einen spielintelligenten Mittelfeldspieler verpflichtet. – Foto: Ismail Yesilyurt