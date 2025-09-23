„Das war ein Feuerwerk“: Indersdorf gewinnt Gemeindederby deutlich

Niederroth – Das Gemeindederby war eine unerwartet klare Sache: Glatt mit 5:0 gewann der TSV Indersdorf am Sonntag in Niederroth (wir berichteten). Niederroths Co-Trainer Daniel Reisner war bedient: „Wir haben verdient verloren, jetzt sind wir auf dem Boden der Tatsachen angekommen, mehr gibt es nicht zu sagen.“

Mit dem bisherigen Saisonverlauf bis zum Gemeindederby waren die Niederrother zufrieden gewesen. Sie waren noch ungeschlagen. „Leider haben wir in den letzten Wochen einige Schlüsselspieler verloren, die krank oder verletzt sind und für dieses Derby ausfallen“, so Reisner.

Was das Saisonziel betrifft, liegen beide Vereine eng beieinander. Laut Reisner soll es beim SV Niederroth „ein besserer Tabellenplatz als letztes Jahr“ werden. Die Saison 2024/25 schlossen die Niederrother auf Rang fünf ab. Die Frage nach dem Saisonziel beantwortete Christian Rütsch, Sportlicher Leiter in Indersdorf, wie folgt: „Wir wollen oben mitspielen, das heißt für uns, mindestens ein Platz unter den ersten Fünf.“

„Der Saisonverlauf bisher war eigentlich ganz okay, wurde aber stark getrübt durch die bittere und unnötige Derbyheimniederlage gegen Erdweg letzten Sonntag“, so Rütsch. „Das Derby gegen Niederroth ist immer ein Highlight der Saison, wichtig für uns ist, dass Abwehrchef Franz Wianski nach seiner Roten Karte gegen Günding wieder dabei ist.“

Mit Wianski erhoffte man sich in Indersdorf mehr Stabilität in der Defensive. Und das bekamen die Gäste hin. Die Geschichte des Lokalderbys ist relativ schnell erzählt. Die Gäste aus Indersdorf waren an diesem Nachmittag in allen Belangen überlegen. Beim SVN sah man deutlich, dass viele Stammspieler fehlten, darunter Spielertrainer Dominic Reisner.

Das 0:1 schon in der 4. Minute spielte Indersdorf natürlich in die Karten. Tobias Altstiel war mit einem Kopfball nach einem Eckball von rechts von Dominik Steinberger erfolgreich. In der 30. Minute erhöhte Indersdorf durch einen verwandelten Foulelfmeter von Kapitän Christian Bopfinger auf 2:0. Stürmer Altstiel war von den Beinen geholt worden, als er frei aufs Tor zulief. Niederroth versuchte mitzuspielen, aber so richtig gelang dies nicht.

In der zweiten Halbzeit das gleiche Bild: Indersdorf dominierte und erzielte weitere Treffer nach Umschaltsituationen durch Marcel Truntschka (61.) und Tim Elstner(71.) sowie einem Weitschuss von Lukas Herzberg(73.). In der Tabelle festigten die Indersdorfer den zweiten Platz.

Trainer Stefan Schmidl war natürlich voll des Lobes: „„Das war von der ersten bis zur letzten Minute ein Feuerwerk, das wir in Niederroth abgebrannt haben. Ich bin mehr als stolz auf meine Jungs!“