Das war die Saison in der Fußball-B-Liga Wetzlar

Die Spieler des SC Waldgirmes III haben in der Fußball-B-Liga Wetzlar zu überzeugen gewusst. In dieser Szene kommt Simon Gissel zum Schuss. © Isabel Althof

Wetzlar . Dass die beiden Aufsteiger SG Biskirchen/Ulmtal und SG Altenkirchen/Bonbaden/Neukirchen in der Fußball-B-Liga Wetzlar in der abgelaufenen Saison nicht zu den Abstiegskandidaten zählen würden, war erwartbar. Schließlich hatten sie in ihrer jeweiligen Gruppe in der C-Liga alles kurz und klein geschossen. Dass erstgenannte Mannschaft einen Durchmarsch hinlegt und als Meister in die A-Liga aufsteigt, ist dann aber doch eine Überraschung. 80 Punkte bei 26 Siegen, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen sowie ein Torverhältnis von 105:27 sprechen eine deutliche Sprache.