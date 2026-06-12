 2026-06-12T06:52:44.557Z

Ligabericht

Das war die Saison in der Fußball-B-Liga Wetzlar

Teaser KLB WETZLAR: +++ Wer hat überrascht, wer hat in der Fußball-B-Liga Wetzlar enttäuscht? Wie sieht durch Rückzüge nun das Klassement aus? Die Redaktion zieht Bilanz +++

von Redaktion · Heute, 18:15 Uhr · 0 Leser
Die Spieler des SC Waldgirmes III haben in der Fußball-B-Liga Wetzlar zu überzeugen gewusst. In dieser Szene kommt Simon Gissel zum Schuss. © Isabel Althof
Die Spieler des SC Waldgirmes III haben in der Fußball-B-Liga Wetzlar zu überzeugen gewusst. In dieser Szene kommt Simon Gissel zum Schuss. © Isabel Althof

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Wetzlar . Dass die beiden Aufsteiger SG Biskirchen/Ulmtal und SG Altenkirchen/Bonbaden/Neukirchen in der Fußball-B-Liga Wetzlar in der abgelaufenen Saison nicht zu den Abstiegskandidaten zählen würden, war erwartbar. Schließlich hatten sie in ihrer jeweiligen Gruppe in der C-Liga alles kurz und klein geschossen. Dass erstgenannte Mannschaft einen Durchmarsch hinlegt und als Meister in die A-Liga aufsteigt, ist dann aber doch eine Überraschung. 80 Punkte bei 26 Siegen, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen sowie ein Torverhältnis von 105:27 sprechen eine deutliche Sprache.

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