Das war die Relegation in Schwaben

Nach der regulären Saison ging es in die Verlängerung. Zumindest für die Klubs, die in der Relegation um den Aufstieg oder gegen den Abstieg kämpften. Mit dem Bezirksliga-Aufstieg von Tur Abdin Augsburg ist die Runde abgeschlossen, es sind keine weiteren Spiele in den Kreisen Allgäu, Donau und Augsburg mehr notwendig. Wir bieten einen Überblick über alle entscheidenden Partien.
Die Übersicht zu allen Entscheidungen in der Regionalliga Bayern sowie den Bayern- und Landesligen gibt es hier...
Abstieg aus den Bezirksligen
1. Runde: 20. Mai 2026 (18.30 Uhr)
Spiel 1: TSV Dinkelscherben - SpVgg Langerringen (in Walkertshofen) 3:1 n. V. INFO
Spiel 2: TSV Babenhausen - FC Gundelfingen II (in Waldstetten) 1:0 INFO
2. Runde: 24. Mai 2026 (17 Uhr)
Spiel 3: TSV Dinkelscherben - TSV Babenhausen 6:5 n. E. (in Balzhausen) INFO
Der TSV Dinkelscherben bleibt Bezirksligist, die anderen Teams steigen in die Kreisligen ab.
Aufstieg in die Bezirksligen
1. Runde: 3. Juni 2026 (18.30 Uhr)
Spiel 1: TSV Offingen - TSV Monheim (in Unterthürheim) 7:6 n. E. INFO
Spiel 2: TSV Ottobeuren - TSV Segg-Hopferau-Eisenberg (in Untrasried) 0:1 INFO
Spiel 3: FC Tur Abdin Augsburg - BC Aichach (in Affing) 5:4 n. E. INFO
2. Runde: 6. Juni 2026 (16 Uhr)
Spiel 4: TSV Segg-Hopferau-Eisenberg - FC Tur Abdin Augsburg (3C-Sportpark Landsberg) 1:3 n. V. INFO
Freilos: TSV Offingen
3. Runde: 10. Juni 2026 (18.30 Uhr)
Spiel 5: TSV Offingen - FC Tur Abdin Augsburg (in Welden) 0:2 INFO
Der Sieger des Spiels 5 steigt in die Bezirksliga auf.
Abstieg aus den Kreisligen
1. Runde: 2. Juni 2026 (18.30 Uhr)
Spiel 1: SV Schwabegg - SV Echsheim-Reicherstein 3:1 (in Dasing) INFO
Der Verlierer steigt ab
Aufstieg zu den Kreisligen
2. Runde: 6./7. Juni 2026
Spiel 2: SV Schwabegg - Türkspor Augsburg II (7.6., 16 Uhr, in Merching) 2:3 n. V. INFO
Spiel 3: SV Hammerschmiede - TSV Leitershofen (7.6., 16 Uhr, in Langerringen) 1:2 INFO
Spiel 4: BC Adelzhausen - TSV Kühbach (6.6., 16 Uhr, in Ecknach) 3:1 INFO
Spiel 5: SG Münster/Holzheim - TSV Gersthofen II (6.6., 16 Uhr, in Petersdorf) 2:1 INFO
3. Runde: entfällt
Spiel 6: Türkspor Augsburg II - TSV Leitershofen
Spiel 7: BC Adelzhausen - SG Münster/Holzheim
4. Runde: enfällt
Durch den Bezirksliga-Aufstieg von Tur Abdin Augsburg werden vier Plätze frei, somit entfallen die Spiele 6, 7 und 8.
Aufstieg zu den Kreisklassen
1. Runde: 2. bis 4. Juni 2026
Spiel 1: SV Wulfertshausen – SC Mühlried (3.6., 18.30 Uhr, in Schiltberg) 1:2 INFO
Spiel 2: SV Bertoldsheim – SV Weichering (4.6., 16 Uhr, beim VfR Neuburg) 3:4 n. V. INFO
Spiel 3: SpVgg Deuringen – SV Adelsried (3.6., 18.30 Uhr, in Westheim) 8:6 n. E. INFO
Spiel 4: SG Hurlach/Obermeitingen – FSV Großaitingen (3.6., 18.30 Uhr, in Kleinaitingen) 0:1 INFO
Spiel 5: VfL Westendorf – FC Affing II (4.6., 14 Uhr), in Thierhaupten) 0:4 INFO
Spiel 6: SC Eurasburg – SpVgg Bärenkeller (4.6., 16 Uhr, in Griesbeckerzell) 0:2 INFO
Die Sieger der Spiele 1 bis 6 qualifizieren sich für die Kreisklasse.
Auf-/Abstieg zu den Kreisligen
1. Runde: 5. bis 8 Juni
Spiel 1: FC Ebershausen - SSV Glött (5.6., 18.30 Uhr, in Ettenbeuren) 1:2 INFO
Spiel 2: SG Reisensburg - SV Scheppach (6.6., 16 Uhr, in Rettenbach) 2:0 INFO
Spiel 3: TSV Oettingen - FC Lauingen (7.6., 16 Uhr, im Stauferpark Donauwörth) 1:0 INFO
Spiel 4: FC Donauried - SV Mauren (8.6., 18.30 Uhr, im Stauferpark Donauwörth) 0:5 INFO
Die Sieger der Spiele 1 bis 4 sind für die Kreisliga qualifiziert.
Auf-/Abstieg zu den Kreisklassen
1. Runde: 2. bis 9 Juni
Spiel 1: FC Grün-Weiß Ichenhausen - TSV Krumbach (2.6., 18.30 Uhr, in Wiesenbach) 1:3 n. V. INFO
Spiel 2: SC Bubesheim II - TSV Langenhaslach (4.6., 18.30 Uhr, in Jettingen) 1:2 INFO
Spiel 3: SSV Steinheim - FC Lauingen II (4.6., 18.30 Uhr, in Holzheim/DLG) 1:2 INFO
Spiel 4: SG Bächingen/Medlingen - SV Grün-Weiß Baiershofen (6.6., 16 Uhr, in Burgau) 0:1 INFO
Spiel 5: SG Munzingen/Birkhausen - SpVgg Ederheim (8.6., 18.30 Uhr, in Löpsingen) 0:1 INFO
Spiel 6: SV Wörnitzstein II - SV Wortelstetten (8.6., 18.30 Uhr, in Oberndorf/Lech) 1:0 INFO
Spiel 7: SG Wemding/Wolferstadt - TSV Wertingen II (9.6., 18.30 Uhr, in Bäumenheim) 2:1 INFO
Die Sieger der Spiele 1 bis 7 sind für die Kreisklasse qualifiziert.
Auf-/Abstieg zu den Kreisligen
1. Runde: 3./4. Juni 2026
Spiel 1: SG Oberstaufen/Stiefehofen - SVO Germaringen II (4.6., 16 Uhr, in Wildpoldsried) 1:3 INFO
Spiel 2: FC Blonhofen - SV Heiligkreuz (4.6., 16 Uhr, in Friesenried) 3:1 INFO
Spiel 3: TSV Lautrach-Illerbeuren - FC Viktoria Buxheim (4.6., 16 Uhr, in Wolfertschwenden) 4:6 n. E. INFO
Spiel 4: TV Boos - FSV Dirlewang (3.6., 18.30 Uhr, in Erkheim) 3:1 INFO
Die Sieger der Spiele 1 bis 4 sind für die Kreisliga qualifiziert.
Abstieg aus den Kreisklassen
1. Runde: 5. Juni 2026 (18.30 Uhr)
Spiel 1: DJK Seifriedsberg - SV Bidingen (in Haldenwang) 1:0 INFO
Spiel 2: FC Niederrieden - SV Schlingen (in Markt Rettenbach) 3:4 INFO
Die Sieger der Spiele 1 und 2 sind für die Kreisklasse qualifiziert.
Auf-/Abstieg zu den Kreisklassen
1. Runde: 5. bis 7. Juni 2026
Spiel 1: FC Kempten II - TSV Heising (7.6., 16 Uhr, in Krugzell) 1:0 INFO
Spiel 2: 1. FC Biessenhofen-Ebenhofen - SV Rieden am Forggenseee (5.6., 18.30 Uhr, in Wald) 1:3 INFO
Spiel 3: SV Bedernau - SC Eppishausen (6.6., 16 Uhr, in Pfaffenhausen) 0:2 INFO
Spiel 4: FC Hawangen - FV Winterrieden (6.6., 16 Uhr), in Heimertingen) 4:6 n. E. INFO
Spiel 5: SV Mauerstetten II - FC Bad Wörishofen II (7.6., 16 Uhr, in Pforzen) 2:1 INFO
Die Sieger der Spiele 1 bis 5 sind für die Kreisklasse qualifiziert.
Abstieg aus der A-Klasse
1. Runde: 3. bis 7. Juni 2026
Spiel 1: Tur Abdin Memmingen - Türkiyemspor Mindelheim (7.6., 16 Uhr, in Lauben) 4:5 n. E. INFO
Spiel 2: SG Waltenhofen-Hegge II - FSV Marktoberdorf II 0:2 (SG, Waltenhofer Verzicht)
Spiel 3: SV Oberegg II - SG Oberstaufen/Stiefenhofen II (3.6., 18.30 Uhr, in Sulzberg) 2:1 INFO
Die Sieger der Spiele 1 bis 3 sind für die A-Klasse qualifiziert.