Das war die Relegation in Schwaben

Nach der regulären Saison ging es in die Verlängerung. Zumindest für die Klubs, die in der Relegation um den Aufstieg oder gegen den Abstieg kämpften. Mit dem Bezirksliga-Aufstieg von Tur Abdin Augsburg ist die Runde abgeschlossen, es sind keine weiteren Spiele in den Kreisen Allgäu, Donau und Augsburg mehr notwendig. Wir bieten einen Überblick über alle entscheidenden Partien.

Die Übersicht zu allen Entscheidungen in der Regionalliga Bayern sowie den Bayern- und Landesligen gibt es hier...

1. Runde: 20. Mai 2026 (18.30 Uhr) Spiel 1: TSV Dinkelscherben - SpVgg Langerringen (in Walkertshofen) 3:1 n. V. INFO Spiel 2: TSV Babenhausen - FC Gundelfingen II (in Waldstetten) 1:0 INFO

Der TSV Dinkelscherben bleibt Bezirksligist, die anderen Teams steigen in die Kreisligen ab.

Aufstieg in die Bezirksligen

1. Runde: 3. Juni 2026 (18.30 Uhr)

Spiel 1: TSV Offingen - TSV Monheim (in Unterthürheim) 7:6 n. E. INFO

Spiel 2: TSV Ottobeuren - TSV Segg-Hopferau-Eisenberg (in Untrasried) 0:1 INFO

Spiel 3: FC Tur Abdin Augsburg - BC Aichach (in Affing) 5:4 n. E. INFO

2. Runde: 6. Juni 2026 (16 Uhr)

Spiel 4: TSV Segg-Hopferau-Eisenberg - FC Tur Abdin Augsburg (3C-Sportpark Landsberg) 1:3 n. V. INFO

Freilos: TSV Offingen

3. Runde: 10. Juni 2026 (18.30 Uhr)

Spiel 5: TSV Offingen - FC Tur Abdin Augsburg (in Welden) 0:2 INFO

Der Sieger des Spiels 5 steigt in die Bezirksliga auf.

Relegation im Kreis Augsburg

Abstieg aus den Kreisligen

1. Runde: 2. Juni 2026 (18.30 Uhr)

Spiel 1: SV Schwabegg - SV Echsheim-Reicherstein 3:1 (in Dasing) INFO

Der Verlierer steigt ab

Aufstieg zu den Kreisligen

2. Runde: 6./7. Juni 2026

Spiel 2: SV Schwabegg - Türkspor Augsburg II (7.6., 16 Uhr, in Merching) 2:3 n. V. INFO

Spiel 3: SV Hammerschmiede - TSV Leitershofen (7.6., 16 Uhr, in Langerringen) 1:2 INFO

Spiel 4: BC Adelzhausen - TSV Kühbach (6.6., 16 Uhr, in Ecknach) 3:1 INFO

Spiel 5: SG Münster/Holzheim - TSV Gersthofen II (6.6., 16 Uhr, in Petersdorf) 2:1 INFO

3. Runde: entfällt

Spiel 6: Türkspor Augsburg II - TSV Leitershofen

Spiel 7: BC Adelzhausen - SG Münster/Holzheim

4. Runde: enfällt

Durch den Bezirksliga-Aufstieg von Tur Abdin Augsburg werden vier Plätze frei, somit entfallen die Spiele 6, 7 und 8.

Aufstieg zu den Kreisklassen

1. Runde: 2. bis 4. Juni 2026

Spiel 1: SV Wulfertshausen – SC Mühlried (3.6., 18.30 Uhr, in Schiltberg) 1:2 INFO

Spiel 2: SV Bertoldsheim – SV Weichering (4.6., 16 Uhr, beim VfR Neuburg) 3:4 n. V. INFO

Spiel 3: SpVgg Deuringen – SV Adelsried (3.6., 18.30 Uhr, in Westheim) 8:6 n. E. INFO

Spiel 4: SG Hurlach/Obermeitingen – FSV Großaitingen (3.6., 18.30 Uhr, in Kleinaitingen) 0:1 INFO

Spiel 5: VfL Westendorf – FC Affing II (4.6., 14 Uhr), in Thierhaupten) 0:4 INFO

Spiel 6: SC Eurasburg – SpVgg Bärenkeller (4.6., 16 Uhr, in Griesbeckerzell) 0:2 INFO

Die Sieger der Spiele 1 bis 6 qualifizieren sich für die Kreisklasse.

Relegation im Kreis Donau

Auf-/Abstieg zu den Kreisligen

1. Runde: 5. bis 8 Juni

Spiel 1: FC Ebershausen - SSV Glött (5.6., 18.30 Uhr, in Ettenbeuren) 1:2 INFO

Spiel 2: SG Reisensburg - SV Scheppach (6.6., 16 Uhr, in Rettenbach) 2:0 INFO

Spiel 3: TSV Oettingen - FC Lauingen (7.6., 16 Uhr, im Stauferpark Donauwörth) 1:0 INFO

Spiel 4: FC Donauried - SV Mauren (8.6., 18.30 Uhr, im Stauferpark Donauwörth) 0:5 INFO

Die Sieger der Spiele 1 bis 4 sind für die Kreisliga qualifiziert.

Auf-/Abstieg zu den Kreisklassen

1. Runde: 2. bis 9 Juni

Spiel 1: FC Grün-Weiß Ichenhausen - TSV Krumbach (2.6., 18.30 Uhr, in Wiesenbach) 1:3 n. V. INFO

Spiel 2: SC Bubesheim II - TSV Langenhaslach (4.6., 18.30 Uhr, in Jettingen) 1:2 INFO

Spiel 3: SSV Steinheim - FC Lauingen II (4.6., 18.30 Uhr, in Holzheim/DLG) 1:2 INFO

Spiel 4: SG Bächingen/Medlingen - SV Grün-Weiß Baiershofen (6.6., 16 Uhr, in Burgau) 0:1 INFO

Spiel 5: SG Munzingen/Birkhausen - SpVgg Ederheim (8.6., 18.30 Uhr, in Löpsingen) 0:1 INFO

Spiel 6: SV Wörnitzstein II - SV Wortelstetten (8.6., 18.30 Uhr, in Oberndorf/Lech) 1:0 INFO

Spiel 7: SG Wemding/Wolferstadt - TSV Wertingen II (9.6., 18.30 Uhr, in Bäumenheim) 2:1 INFO

Die Sieger der Spiele 1 bis 7 sind für die Kreisklasse qualifiziert.

Relegation im Kreis Allgäu

Auf-/Abstieg zu den Kreisligen

1. Runde: 3./4. Juni 2026

Spiel 1: SG Oberstaufen/Stiefehofen - SVO Germaringen II (4.6., 16 Uhr, in Wildpoldsried) 1:3 INFO

Spiel 2: FC Blonhofen - SV Heiligkreuz (4.6., 16 Uhr, in Friesenried) 3:1 INFO

Spiel 3: TSV Lautrach-Illerbeuren - FC Viktoria Buxheim (4.6., 16 Uhr, in Wolfertschwenden) 4:6 n. E. INFO

Spiel 4: TV Boos - FSV Dirlewang (3.6., 18.30 Uhr, in Erkheim) 3:1 INFO

Die Sieger der Spiele 1 bis 4 sind für die Kreisliga qualifiziert.

Abstieg aus den Kreisklassen

1. Runde: 5. Juni 2026 (18.30 Uhr)

Spiel 1: DJK Seifriedsberg - SV Bidingen (in Haldenwang) 1:0 INFO

Spiel 2: FC Niederrieden - SV Schlingen (in Markt Rettenbach) 3:4 INFO

Die Sieger der Spiele 1 und 2 sind für die Kreisklasse qualifiziert.

Auf-/Abstieg zu den Kreisklassen

1. Runde: 5. bis 7. Juni 2026

Spiel 1: FC Kempten II - TSV Heising (7.6., 16 Uhr, in Krugzell) 1:0 INFO

Spiel 2: 1. FC Biessenhofen-Ebenhofen - SV Rieden am Forggenseee (5.6., 18.30 Uhr, in Wald) 1:3 INFO

Spiel 3: SV Bedernau - SC Eppishausen (6.6., 16 Uhr, in Pfaffenhausen) 0:2 INFO

Spiel 4: FC Hawangen - FV Winterrieden (6.6., 16 Uhr), in Heimertingen) 4:6 n. E. INFO

Spiel 5: SV Mauerstetten II - FC Bad Wörishofen II (7.6., 16 Uhr, in Pforzen) 2:1 INFO

Die Sieger der Spiele 1 bis 5 sind für die Kreisklasse qualifiziert.

Abstieg aus der A-Klasse

1. Runde: 3. bis 7. Juni 2026

Spiel 1: Tur Abdin Memmingen - Türkiyemspor Mindelheim (7.6., 16 Uhr, in Lauben) 4:5 n. E. INFO

Spiel 2: SG Waltenhofen-Hegge II - FSV Marktoberdorf II 0:2 (SG, Waltenhofer Verzicht)

Spiel 3: SV Oberegg II - SG Oberstaufen/Stiefenhofen II (3.6., 18.30 Uhr, in Sulzberg) 2:1 INFO

Die Sieger der Spiele 1 bis 3 sind für die A-Klasse qualifiziert.