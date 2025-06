Das war die Relegation in Schwaben

1. Runde: 21. Mai 2025

Spiel 1: FC Horgau - TSV Kammlach (in Wiesenbach) 3:0 INFO

Spiel 2: FC Oberstdorf - TSV Ziemetshausen (in Germaringen) 6:7 n. E. INFO

2. Runde: 24. Mai 2025

Spiel 3: FC Horgau - TSV Ziemetshausen (in Dinkelscherben) 3:2 INFO

Der FC Horgau bleibt Bezirksligist, die anderen Teams steigen in die Kreisligen ab.

Aufstieg in die Bezirksligen

1. Runde: 11. Juni 2025 (18.30 Uhr)

Spiel 1: TSG Thannhausen - FSV Reimlingen (in Wertingen) 1:2 INFO

Spiel 2: SV Oberegg - SG Betzigau/Wildpoldsried (in Ronsberg) 9:8 n. E. INFO

Spiel 3: SpVgg Langerringen - TSV Inchenhofen (in Kissing) 2:1 INFO

2. Runde: 14. Juni 2025 (17 Uhr)

Spiel 4: FSV Reimlingen - SV Oberegg (in Ettenbeuren) 4:3 n. E. INFO

3. Runde: 18. Juni 2025 (18.30 Uhr)

Spiel 5: SpVgg Langerringen - FSV Reimlingen (in Altenmünster) 3:0 INFO

Der Sieger des Spiels 5 steigt in die Bezirksliga auf.

Kreis Augsburg

Abstieg aus den Kreisligen Augsburg und Ost

1. Runde: 10. Juni 2025 (18.30 Uhr)

Spiel 1: SpVgg Auerbach-Streitheim - TSV Burgheim 2:4 (in Affing) INFO

Der Verlierer steigt ab.

Relegation zu den Kreisligen Augsburg und Ost

2. Runde: 15./17. Juni 2025 (16 Uhr)

Spiel 2: TSV Burgheim - DJK Lechhausen (Di, 18.30 Uhr, in Thierhaupten) 1:3 INFO

Spiel 3: FC Kleinaitingen - TSV Bobingen II (So, in Königsbrunn) 0:1 INFO

Spiel 4: SG Münster/Holzheim - SV Echsheim (So, in Petersdorf) 2:3 n. V. INFO

Spiel 5: SF Bachern - TSV Täfertingen (So, in Ecknach) 1:0 INFO

Spiel 1 wurde wegen eines offenen Sporgerichtsverfahrens vorerst ausgesetzt. Nach dem letztinstanzlichen Urteil bestreitet die DJK Lechhausen nun die Relegation.

3. Runde:

Spiel 6: DJK Lechhausen - TSV Bobingen II entfällt

Spiel 7: SV Echsheim - SF Bachern entfällt

4. Runde:

Spiel 8: Verlierer Spiel 6 - Verlierer Spiel 7 entfällt

Da Langerringen in die Bezirksliga aufgestiegen ist, entfallen die Spiele 6 bis 8 und die Sieger der Spiele 2 bis 5 sind für die Kreisliga qualifiziert.

Relegation zu den Kreisklassen

1. Runde: 11./12. Juni 2025 (18.30 Uhr)

Spiel 1: TSV Schilberg - TSV Weilach (Mi, in Aresing) 0:4 INFO

Spiel 2: DJK Langenmosen - SV Bayerdilling (Mi, in Rohrenfels) 1:4 INFO

Spiel 3: FC Hellas Augsburg - TSV Sielenbach (Do, in Dasing) 1:4 INFO

Spiel 4: SpVgg Lagerlechfeld II - SV Gessertshausen (Mi, in Walkertshofen) 1:4 INFO

Spiel 5: FC Emersacker - VfL Westendorf (Do, in Erlingen) 1:4 INFO

Spiel 6: SpVgg Deuringen - DJK Göggingen (Do, beim ESV Augsburg) 3:0 INFO

Die Sieger der Spiele 1 bis 6 sind für die Kreisklasse qualfiziert.

Kreis Donau

Abstieg aus den Kreisligen Nord/West

1. Runde: 13./15. Juni 2025

Spiel 1: FC Lauingen - SSV Höchstädt (Fr, 18.30 Uhr, in Dillingen) 2:0 n. V. INFO

Spiel 2: TSV Oettingen - SV Scheppach (So, 16 Uhr, in Lutzingen) 0:1 INFO

Da der TSV Möttingen kommende Saison eine SG mit dem TSV Mönchsdeggingen in der Kreisklasse bildet, rückt die SSV Höchstädt nach und bestreitet die Relegation. Die Sieger der Spiele 1 und 2 bleiben in der Kreisliga

Aufstieg in die Kreisligen Nord/West

1. Runde: 13. Juni 2025 (18.30 Uhr)

Spiel 1: SV Waldstetten - SV Villenbach (in Jettingen) 2:0 INFO

Spiel 2: SC DLP - SV Donaumünster (in Huisheim) 0:3 INFO

2. Runde: 20. Juni 2025 (18.30 Uhr)

Spiel 3: SV Waldstetten - SV Donaumünster (in Glött) 0:6 INFO

Der Sieger des Spiels 3 ist für die Kreisliga qualifiziert.

Abstieg aus den Kreisklassen West/Nord

1. Runde: 12. Juni 2025 (18.30 Uhr)

Spiel 1: TSV Ziemetshausen II - SG Bächingen/Medlingen (in Burgau) 3:2 n. V. INFO

Spiel 2: SpVgg Minderoffingen - TSV Wertingen II (in Möttingen) 3:4 n. V. INFO

Die Sieger der Spiele 1 und 2 bleiben in den Kreisklassen

Aufstieg in die Kreisklasse West und Nord

Der FC Weisingen, SV Wortelstetten, SC Wallerstein und die DJK Breitenthal für die Kreisklasse qualifiziert. Grund dafür ist, dass die SG Röfingen/Mönstetten/Konzenberg nach dem letzten Spieltag ihre Mannschaft aus der Kreisklasse zurückgezogen hat und dadurch vier Plätze für die vier Kreisklassen-Vizemeister frei sind.

Kreis Allgäu

Auf-/Abstieg zu den Kreisligen Nord/Süd

1. Runde: 12./14. Juni 2025 (18.30 Uhr)

Spiel 1: TSV Oberstaufen - FC Immenstadt (Do, in Waltenhofen) 1:0 INFO

Spiel 2: FC Türksport Kempten - SV Stöttwang (Do, in Friesenried) 4:2 INFO

Spiel 3: SV Oberrieden - SV Lachen (Do, in Westerheim) 0:3 INFO

Spiel 4: SG Amberg/Wiedergeltingen - TSV Kirchheim (Sa, in Mindelheim) 7:8 n. E. INFO

Die Sieger der Spiele 1 bis 4 sind für die Kreisliga qualifiziert.

Auf/Abstieg zu den Kreisklassen

13./14. Juni 2025 (18.30 Uhr)

Spiel 1: SV Amendingen - Türkspor Memmingen (Fr, in MM-Dickenreishausen) 2:1 INFO

Spiel 2: SV Oberegg II - TSV Pfaffenhausen (Fr, in Tussenhausen) 2:5 INFO

Spiel 3: TSV Lengenwang - SV Cambodunum Kempten (Sa, in Oy-Mittelberg) 3:1 INFO

Spiel 4: TSV Buchenberg - TSV Pfronten (Fr, in Görisried) 1:2 INFO

Spiel 5: SpVgg Rieden - SV Eggenthal (Sa, in Irsee) 4:0 INFO

Die Sieger der Spiele 1 bis 5 sind für die Kreisklasse qualifiziert.

A- und B-Klassen

Aus den sechs B-Klassen des Kreises Allgäu steigen der Meister und der Vizemeister in die A-Klassen des Kreises auf. Die Vorletzten der sechs A-Klassen verbleiben in den A-Klassen, die Relegation mit den Zweiten der B-Klassen entfällt.