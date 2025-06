„Das war die reifste Leistung“: Ohlstadt zerlegt Weßling vor Wahnsinns-Kulisse

Kollektiver Jubel: Die Ohlstädter (weiße Trikots) sichern sich mit dem deutlichen Heimerfolg eine hervorragende Ausgangsposition für das Rückspiel am Freitag. – Foto: Oliver Rabuser

SVO fertigt im Relegationshinspiel den SC Weßling vor 547 Zuschauern mit 5:0 ab.

Was für ein Abend am Ohlstädter Sportplatz. Kurz vor Spielbeginn war nicht klar, ob aufgrund der Gewitterzellen und des Starkregens überhaupt der Anpfiff erfolgen kann. Zwei Stunden später war gefühlt halb Ohlstadt und viele Daumendrücker aus umliegenden Vereinen völlig aus dem Häuschen. Wer hätte gedacht, dass der SVO im Relegationshinspiel der ersten Runde um den Aufstieg zur Bezirksliga einen Gegner, der lediglich zwei Saisonspiele verloren hatte, obendrein über 70 Tore erzielte, zu unbedeutenden Statisten degradieren würde? Doch genau so passierte es. Gestern, 19:00 Uhr SV Ohlstadt SV Ohlstadt SC Weßling SC Weßling 5 0

Sich seine stärkste Saisonleistung für solch ein Spiel aufzusparen, zeugt von bislang ungekannter Klasse. Die SVO-Fußballer zerpflückten den SC Weßling vor 547 Zuschauern mit 5:0 und stehen damit schon vor dem Rückspiel am Freitag mit anderthalb Beinen in der Finalrunde um den Aufstieg. Als ein Teil der Zuschauer bereits auf dem Heimweg war, dröhnte „Nellie the Elephant“ von den „Toy Dolls“ aus den Lautsprechern. Für die Gäste Musik mit Symbolcharakter – plattgewalzt von einem Elefanten namens SVO. „Sehr klar und strukturiert“, hat Anton Geiger seine Mannen vor einer für Ohlstädter Verhältnisse Wahnsinns-Kulisse gesehen. Am Ende seiner Analyse legte der Coach nochmals nach: „Das war die reifste Leistung heuer.“ Zehn Minuten las die Heimelf das Spiel des Gegners, dann legte sie ihn sich zurecht. Denn es war klar: Da steht keine Übermannschaft gegenüber. Allein das 2:0 zur Pause schmeichelte dem Pendant aus der Kreisliga 2 schon. Luis Steffl verpasste aus zwei Metern in schier unglaublicher Fahrlässigkeit, gleicher Spieler hätte zudem nach einer Kollision mit SC-Tormann Michael Brieske einen Elfer bekommen müssen. Maximilian Schwinghammer war zu zögerlich bei der Ballannahme und auch bei Korbinian Vogts Volley-Aufsetzer fehlte nicht viel.