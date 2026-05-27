Das war die Oberliga-Saison 2025/26

– Foto: Reinhard Rehkamp

240 Spiele, 853 Tore und ein Titelrennen mit mehreren Wendungen: Die Saison 2025/26 in der Oberliga Niedersachsen bot spektakuläre Ergebnisse, torreiche Spieltage und bemerkenswerte Serien. Während sich der SV Atlas Delmenhorst am Ende die Meisterschaft sicherte, glänzten andere Teams mit Offensivpower, Heimstärke oder eindrucksvollen Rückrundenläufen.

Die torhungrigste Mannschaft der Saison war allerdings der Heeslinger SC. Mit insgesamt 72 Treffern erzielte kein anderes Team mehr Tore. Besonders in Heimspielen präsentierte sich Heeslingen häufig furios. Allein gegen den SV Wilhelmshaven und den VfV Borussia 06 Hildesheim gelangen jeweils fünf Treffer.

Der SV Atlas Delmenhorst beendete die Saison mit 66 Punkten aus 30 Spielen auf Rang eins. Die Mannschaft holte 20 Siege und verlor lediglich vier Partien. Besonders beeindruckend war die Konstanz in der Schlussphase der Saison: Delmenhorst blieb in den letzten zehn Begegnungen ungeschlagen und kassierte in diesem Zeitraum nur fünf Gegentore. Mit einem Punkteschnitt von 2,20 Zählern pro Spiel stellte Atlas die beste Bilanz der Liga.

Während Heeslingen offensiv überzeugte, verdiente sich Atlas Delmenhorst den Titel vor allem durch seine Defensivarbeit. Nur 29 Gegentore in 30 Spielen bedeuteten Ligabestwert. Dahinter folgten der 1. FC Germania Egestorf-Langreder mit 36 Gegentreffern sowie der SV Wilhelmshaven mit 38.

Hinter Heeslingen reihten sich der SV Atlas Delmenhorst (69 Tore) sowie der TuS Bersenbrück (66 Tore) ein. Auch Aufsteiger MTV Wolfenbüttel sorgte mit 59 Treffern immer wieder für spektakuläre Spiele.

Am anderen Ende der Statistik stand der SV Holthausen Biene. Der Aufsteiger kassierte 93 Gegentore und stellte damit die anfälligste Defensive der Liga.

Die längste Siegesserie

Die längste Siegesserie der Saison gelang dem SV Atlas Delmenhorst. Zwischen dem 23. und 27. Spieltag gewann der spätere Meister fünf Ligaspiele in Folge. In dieser Phase setzte sich Atlas unter anderem mit 5:0 beim BSV Rehden, 4:0 gegen TuS Bersenbrück und 4:1 beim TSV Wetschen durch.

Auch der 1. FC Germania Egestorf-Langreder überzeugte phasenweise mit einer starken Serie und blieb zwischenzeitlich sieben Spiele hintereinander ungeschlagen.

Aufsteiger sorgen für Aufmerksamkeit

Mit dem Lüneburger SK Hansa und dem MTV Wolfenbüttel mischten zwei Aufsteiger die Liga kräftig auf. Während Lüneburg lange ungeschlagen blieb und die Saison auf Rang sechs abschloss, überzeugte Wolfenbüttel vor allem offensiv. Das 6:2 gegen den VfV Borussia 06 Hildesheim gehörte zu den spektakulärsten Ergebnissen der Saison.

Weniger erfolgreich verlief die Spielzeit dagegen für den SV Holthausen Biene und Lupo Martini Wolfsburg, die früh im Tabellenkeller feststeckten.

Über 850 Tore in 240 Spielen

Insgesamt fielen in den 240 Saisonspielen der Oberliga Niedersachsen 853 Tore. Das entspricht einem Schnitt von 3,6 Treffern pro Partie – ein hoher Wert, der die Attraktivität der Liga unterstreicht.

Besonders häufig waren torreiche Begegnungen mit Beteiligung des Heeslinger SC, des TuS Bersenbrück oder des MTV Wolfenbüttel zu sehen. Alle drei Teams standen regelmäßig für offensive Spielverläufe und spektakuläre Ergebnisse.

Die beste Rückrunde

Die stärkste Rückrunde spielte ebenfalls der SV Atlas Delmenhorst. Nach zwischenzeitlichen Rückschlägen stabilisierte sich die Mannschaft im Frühjahr deutlich und sammelte in der zweiten Saisonhälfte die meisten Punkte der Liga.

Großen Anteil daran hatte die Defensive: In mehreren Spielen ließ Atlas kaum Chancen zu und feierte zahlreiche knappe, aber kontrollierte Siege.

Drei Spieltage mit den meisten Toren

Die torreichsten Spieltage waren der 2., 8. und 9. Spieltag, an denen jeweils 34 Tore erzielt wurden. Vor allem der 9. Spieltag hatte mehrere deutliche Ergebnisse zu bieten, darunter das 6:1 des SC Spelle-Venhaus gegen den TSV Wetschen sowie das 5:0 des Heeslinger SC gegen den SV Wilhelmshaven im Nachholspiel. Auch zahlreiche weitere Spieltage lagen über dem Vier-Tore-Schnitt pro Partie.