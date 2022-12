In der Landesliga steht der letzte Spieltag 2022 an. – Foto: Thomas Haesler

Das war die Landesliga 2022: Ergebnisse & Daten zum letzten Spieltag Landesliga Niederrhein - das war der letzte Spieltag 2022. Hier gibt es alle Ergebnisse, Daten und Tabellen.

In der Landesliga Niederrhein hat ebenfalls der letzte Spieltag des Jahres 2022 stattgefunden. Hier gibt es alle Informationen zu den Partien.

Holzheimer SG – SC Kapellen-Erft 1:3

Holzheimer SG: Nico Bayer (45. Tim-Alexander Müller), Tom Nilgen, Joel Trotzki, Maurice Heylen (85. Dustin Orlean), Stephan Wanneck (46. Jannick Michalsky), Baran Bal, Paul Wolf, Christos Pappas, Malte Boermans (75. Onurcan Yazgili), Yannick Joosten, Fynn Reiß - Trainer: Hamid Derakhshan

SC Kapellen-Erft: Jan Pillekamp, Nils Dübbert (46. Jan Nowak), Yannick Ebert, Marco Arno Heiermann, Lorenz Kowalle, Celal-Can Yücel (60. Keirol Aaron), Efe Özen (60. Julian Garcia Ramon), Jonas Giesen, Hajime Yokota, Nils Mäker, Johannes Minkiti (84. Dzenan Sinanovic) - Trainer: Björn Feldberg

Schiedsrichter: Marlon Bruchhausen () - Zuschauer: 220

Tore: 1:0 Maurice Heylen (16.), 1:1 Nils Mäker (27.), 1:2 Nils Mäker (80. Foulelfmeter), 1:3 Jan Nowak (86.)

Rot: Tom Nilgen (31./Holzheimer SG/Notbremse )



1. FC Mönchengladbach – SG Unterrath 1:4

1. FC Mönchengladbach: Nils Fleuth, Luis Lisiecki (8. Florian Torrens), Max Lisiecki, Shogo Taniguchi, Ayman Kaibouss, Taylan Özdemir (84. Sefa Caprak), Hannes Lingel, Adel Hanifa (74. Yeseong Gwon), Kubilay Erol (78. Ryoya Aota), Agon Lajqi (66. Minseok Kim), Tomi Alexandrov - Trainer: Almir Husejnovic

SG Unterrath: Manuel Dominguez Gea, Bayram Özcakal, Daniel Marcel Becker, Denis Sitter, Branton Christopher Saunders, Necirwan Khalil Mohammad (82. Berke Ali Turgut), Khalid Al-Bazaz, Ionas-Apostolos Frantzozas, Ferdi Acar, Ilias El Joudi, Zissis Alexandris - Trainer: Tarek Idris - Trainer: Christian Schmitz

Schiedsrichter: Florian Feike () - Zuschauer: 30

Tore: 0:1 Khalid Al-Bazaz (8.), 1:1 Kubilay Erol (16.), 1:2 Zissis Alexandris (38.), 1:3 Khalid Al-Bazaz (61.), 1:4 Necirwan Khalil Mohammad (81.)



Rather SV – VfB 03 Hilden II 1:5

Rather SV: Max Möllemann, Tijan Saidy Sally, Anes Danijali, Baris Atas, Yasin Özgede, Christian Bus, Lejs Zenuni, Shohei Nelson Lukoma Yamashita, Youssef El Boudihi, Bünyamin Dogan, Pascal Peponis - Trainer: Deniz Aktag

VfB 03 Hilden II: Michael Miler, Kai Stanzick, Miko Kurth, Tim Louis Tiefenthal (63. Paul Felix Hoffmeister), Lukas Lier (73. Timo Kunzl), Niklas Strunz (68. Thomas Jarosch), Dominik Rodrigues Figueiredo, Chrisowalandis Papadopoulos, Jona Simon, Moritz Holz, Giacomo Russo (48. Alexander Hendrik Schnittert) - Trainer: Zlatko Mustedanagic

Schiedsrichter: Pascal Spittek () - Zuschauer: 30

Tore: 0:1 Moritz Holz (51.), 0:2 Lukas Lier (58.), 0:3 Lukas Lier (62.), 0:4 Paul Felix Hoffmeister (83.), 1:4 Youssef El Boudihi (86. Foulelfmeter), 1:5 Jona Simon (88.)



1. FC Viersen – ASV Einigkeit Süchteln 3:0

1. FC Viersen: Elvedin Kaltak, Maximilian Pohlig, Nicolas Kiebel, Niels Louis Blaszczyk, Miguel Jason Franz Bügler, Timur Enes, Konstantine Jamarishvili (85. Marvin Stefan Struckmann), Emre-Ilhan Caraj (90. Adnan Aoudou), Metin Türkay (85. Marko Mitrasinovic), Giosué Joel Mangano (56. Justin Butterweck), Petar Popovic - Trainer: Kemal Kuc

ASV Einigkeit Süchteln: Philip Grefkes, Maurice Bock, Alexander Verlinden (66. Burak Akarca), Karsten Robertz (82. Emmanuel Adu), Toni Weis (87. Mats Schleszies), Paul Fröhling, Johannes Wilms, Johannes Leske, Tobias Busch (79. Jonas Landwehrs), Janpeter Zaum, Bora Nurettin Kat (79. Hiromasa Kawamura) - Trainer: Frank Mitschkowski

Schiedsrichter: Emircan Kandemir (Duisburg ) - Zuschauer: 70

Tore: 1:0 Maximilian Pohlig (15.), 2:0 Justin Butterweck (72.), 3:0 Justin Butterweck (74.)



FC Büderich – VSF Amern 2:2

FC Büderich: Justin Möllering, Max Bauermeister, Marvin Commodore (87. Michael Kämpf), Ibrahim Kanat, Dennis Durmus, Dennis Schreuers, Leon Jonah Lepper (80. Lucas Wienands), Hendrik Kortgödde, Carlo Honoré Heinrich (59. Julian Goroncy), Jan Niklas Kühling, Fabian Gombarek (80. Abdelkarim Afkir) - Trainer: Denis Hauswald

VSF Amern: Robin Krahnen, Dominik Kleinen, Nico Wehner, Frederik Verlinden, Nick-Tijan Kleine, Maximilian Gotzen, Lamin Fuchs, Hayato Takebata, Selman Sevinc, Ibrahim Arbag (90. Ibrahim Er), Luca Dorsch - Trainer: Willi Kehrberg

Schiedsrichter: Sebastian Bock (Hamminkeln) - Zuschauer: 150

Tore: 1:0 Fabian Gombarek (30.), 2:0 Dennis Schreuers (60.), 2:1 Nico Wehner (77.), 2:2 Luca Dorsch (82.)



Victoria Mennrath – SC Düsseldorf-West 2:1

Victoria Mennrath: Andre Dietze, Simon Littges, Malte Renner (54. Nico Krätschmer), Philipp Preckel, Noah Kubawitz (75. Jonah Tiskens), Philipp Bäger, Fabian Aron Szordykowski, Robin Wolf, Oliver Krüppel (67. Maximilian Lambertz), Paul Szymanski (90. Paul Trützschler), Miguel Werner (46. Hans Christian Geiser) - Trainer: Thomas Rohrbach - Trainer: Simon Netten

SC Düsseldorf-West: Timo Utecht, Huimang Park (73. Hamza Naji), Kenneth Miguel Eligon, Maciej Zieba, Daichi Yamamoto, Kosei Fujita (66. Kadirhan Öztürk), Hiromasa Sato, Resul Ahmeti (88. Marc Rieche), Diyar Turan, Jack Tran - Trainer: Goran Tomic

Schiedsrichter: Marcel Herrmann () - Zuschauer: 100

Tore: 1:0 Paul Szymanski (15.), 1:1 Diyar Turan (29.), 2:1 Noah Kubawitz (36.)

Rot: Timo Utecht (87./SC Düsseldorf-West/) ____ Das ist der nächste Spieltag 16. Spieltag

So., 26.02.23 15:00 Uhr ASV Einigkeit Süchteln - FC Büderich

So., 26.02.23 15:30 Uhr SC Düsseldorf-West - VfB 03 Hilden II

So., 26.02.23 15:30 Uhr 1. FC Mönchengladbach - Rather SV

So., 26.02.23 15:30 Uhr SC Kapellen-Erft - 1. FC Viersen

So., 26.02.23 15:30 Uhr SG Unterrath - Holzheimer SG

So., 26.02.23 15:30 Uhr VfR Krefeld-Fischeln - Victoria Mennrath >>> Hier geht es zum Spielplan der Landesliga 1! _______________ Landesliga Niederrhein, Gruppe 2: zur Tabelle!

DJK Sportfreunde 97/30 Lowick – Mülheimer FC 97 0:2

DJK Sportfreunde 97/30 Lowick: Christopher Hakvoort, David Rehms, Mohamed Mislemani, Mika Egeling, Rene Üffing, Henning Bruns, Taric Boland, Jens Terörde (73. Nick Ebben), Lukas Oostendorp (83. Oskar Tünte), Ben Schücker (90. Lary Terhart), Tim Munnes (90. Fabian Streib) - Trainer: Alessandro Duro

Mülheimer FC 97: Tolunay Isik, Kaan Atik, Jesaja Tochi Kenechukwu Maluze, Jeff Gyasi, Nurettin Kayaoğlu, Sandro Garcia Melian (90. Denis Senol), Paul Ihnacho Ikechukwu, Leon Janberk Anadol (72. Sahin Karabudak), Argjent Emrula (64. Cem Sabanci), Serdy Nguala (78. Obinna Bryan Asagwara), Anil Yildirim - Trainer: Oguzcan Bahar

Schiedsrichter: John Sahhar () - Zuschauer: 150

Tore: 0:1 Serdy Nguala (75.), 0:2 Cem Sabanci (89.)



SGE Bedburg-Hau – Spvgg Sterkrade-Nord 4:2

SGE Bedburg-Hau: Jendrik-Jan-Alexander Maas, Marvin Kresimon, Lukas Ehrhardt, Martin Tekaat, Robin Deckers, Fabian Berntsen, Leon Claaßen, Tom Versteegen (60. Henrik Schümmer), Felix Beeker (90. Luca Alexander Polders), Oussama Toumzine, Jefferson Vanilson Gola - Trainer: Sebastian Kaul - Trainer: Sebastian van Brakel

Spvgg Sterkrade-Nord: Haakon Johannes Pomorin, Celil Kuzu (88. Guido-Can Brühl), Maximilian Abel, Nico Kuipers, Peter Heinz, Mahmoud Nuno El-Dorr, Oguzhan Cuhaci, Masaya Sasaki, Ali Al-Hakim (79. Fynn Rauschtenberger), Damian Vergara Schlootz (79. Wassim Jabri), Tim Falkenreck - Trainer: Dennis Charlier - Trainer: Mike Ratkowski

Schiedsrichter: Tim Flores (Bocholt) - Zuschauer: 50

Tore: 1:0 Jefferson Vanilson Gola (10.), 2:0 Robin Deckers (13.), 3:0 Oussama Toumzine (26.), 3:1 Tim Falkenreck (45.+1), 3:2 Masaya Sasaki (59.), 4:2 Robin Deckers (90.)

Rot: Christian Klunder (90./SGE Bedburg-Hau/)

Rot: Maximilian Abel (90./Spvgg Sterkrade-Nord/)

Rot: Tim Falkenreck (90./Spvgg Sterkrade-Nord/)



SV Blau-Weiß Dingden – SV Hönnepel-Niedermörmter 3:1

SV Blau-Weiß Dingden: Johannes Buers, Henning Schroer, Jonas Beckmann, Memetsah Cakar (72. Sebastian Klein Schmeink), Gerrit Lange (84. Carsten Bleise), Kevin Juch, Jonas Schneiders, Jan-Niklas Haffke, Christian Gurny, Matties Volmering, Niklas Gierkink - Trainer: Dirk Juch

SV Hönnepel-Niedermörmter: Dominik Langenberg, Marvin Hitzek (89. Arda Gözüdok), Lukas Nowicki, Camara Kessery, Jonathan Brilski, Elidon Bilali, Peter Mayr (88. Finn Verweyen), Marvin Müller, Sandro Jakopic (74. Alpay Erdem), Marko Cvetkovikj (74. Baran Özcan), Pedro Santiago Cejas - Trainer: Thomas Geist

Schiedsrichter: Lucas Rosa Berenguel () - Zuschauer: 70

Tore: 0:1 Pedro Santiago Cejas (16.), 1:1 Jan-Niklas Haffke (24.), 2:1 Jan-Niklas Haffke (70.), 3:1 Kevin Juch (87.)



Sportfreunde Broekhuysen – DJK Arminia Klosterhardt 6:0

Sportfreunde Broekhuysen: Marek Schaffers, Christoph Elspaß, Justin Theelen (64. Jan Teegelbeckers), Norman Kienapfel (80. Mikel Moorhead), Joshua Frenzen, Leon Peun, Coen Aarts, Yannis Weyers, Max Brusius (74. Niklas Hoffmann), Igor Puschenkow (74. Stan Hesen), Sven van Bühren - Trainer: Sebastian Clarke - Trainer: Philipp Venten

DJK Arminia Klosterhardt: Lucas Goy, Nico Harder, Felix Hohmann, Serhat Sat, Mirac Bayram, Juliano Ismanovski (70. Ohashi Rikiya), Samuel Zegadlo, Fabian Abel, Bünyamin Burak Sari (48. Jannik Bystron), Joel Zwikirsch, Deniz Erdem (65. Kuon Terazawa) - Trainer: Nils Keiser - Trainer: Marcel Landers

Schiedsrichter: Lukas Dyck () - Zuschauer: 250

Tore: 1:0 Max Brusius (26.), 2:0 Igor Puschenkow (45.+2 Foulelfmeter), 3:0 Igor Puschenkow (51.), 4:0 Yannis Weyers (70.), 5:0 Igor Puschenkow (76.), 6:0 Jan Teegelbeckers (88.)



SV Scherpenberg – PSV Wesel 5:4

SV Scherpenberg: Martin Hauffe (94. Tobias Prigge), Ouassim El Abdouni (73. Maximilian Stellmach), Hendrik Willing, Ibrahim Üzüm, Yunus Emre Kocaoglu (96. Jonas Mende), Valdet Totaj (79. Tim Keinert), Andre Meier, El Houcine Bougjdi (98. Linus Ansumana), Tim Ramroth, Ole Egging, Darius Strode - Trainer: Deniz Günes - Trainer: Ralf Gemmer - Trainer: Fabian Scholz

PSV Wesel: Jamie van Dornick, Johannes Bruns (64. Jona Sobotta), Timo Giese, Lennart Laader, Philipp Divis, Lauritz Meis (84. Berkan Toptas), Jost Kasparek (83. Yannik Oenning), Luis Jakob Blaswich, Florian Karwath, Necati Güclü, Felix Gehrmann - Trainer: Björn Assfelder

Schiedsrichter: Stefan van Wickeren () - Zuschauer: 150

Tore: 1:0 Valdet Totaj (12.), 1:1 Nico Giese (44.), 1:2 Necati Güclü (47.), 2:2 Darius Strode (76.), 3:2 Tim Ramroth (78.), 4:2 Darius Strode (79.), 4:3 Florian Karwath (83.), 5:3 Maximilian Stellmach (90.), 5:4 Berkan Toptas (90.)



TSV Wachtendonk-Wankum – SV Genc Osman Duisburg 3:3

TSV Wachtendonk-Wankum: Lars Bergner, Alexander Rasch, Benjamin Dolle, Pascal Gubala, Sören Höffler, Nick Armbrüster, Robin Baumgart (73. Eric Holz), Tobias Tatzel (95. Till Konietz), Marco Härtner (82. Patrick Mertens), Malik Bongers, Markus Müller - Trainer: Markus Müller

SV Genc Osman Duisburg: Muhammet Sadiklar, Burak Bayram, Deniz Steven Zarifoglu, Hakan Yildirim, Steffen Herzog, Hussein Alameddine, Aiyoub Andich (63. Tevfik Kücükarslan), Mert Yagci, Luis Bukvasevic (71. Ünsal Oruc), Haluk Türkeri (90. Melih Can Evcil), Samet Sadiklar - Trainer: Ilyas Basol

Schiedsrichter: Steffen Schmitz (Moers) - Zuschauer: 90

Tore: 0:1 Samet Sadiklar (32.), 0:2 Haluk Türkeri (39.), 0:3 Haluk Türkeri (63.), 1:3 Pascal Gubala (65.), 2:3 Markus Müller (68.), 3:3 Markus Müller (90.)

____ Das ist der nächste Spieltag 16. Spieltag

So., 26.02.23 15:00 Uhr PSV Wesel - SV Blau-Weiß Dingden

So., 26.02.23 15:00 Uhr SV Hönnepel-Niedermörmter - Sportfreunde Broekhuysen

So., 26.02.23 15:00 Uhr SGE Bedburg-Hau - DJK Sportfreunde 97/30 Lowick

So., 26.02.23 15:30 Uhr SV Genc Osman Duisburg - VfB Bottrop

So., 26.02.23 15:30 Uhr TuS Fichte Lintfort - SV Scherpenberg

So., 26.02.23 15:30 Uhr DJK Arminia Klosterhardt - Mülheimer FC 97

So., 26.02.23 15:30 Uhr Spvgg Sterkrade-Nord - TSV Wachtendonk-Wankum >>> Hier geht es zum Spielplan der Landesliga 2! _______________ Landesliga Niederrhein, Gruppe 3: zur Tabelle!