Die Gäste gingen in der 26. Minute durch Gianni Weiss mit 1:0 in Führung. Lange hielt der Vorsprung allerdings nicht. Nur drei Minuten später gelang Jannik Psotta der Ausgleich für Lenglern. Die Partie war damit wieder offen.

„Verdiente drei Punkte. Wir haben defensiv heute kaum etwas zugelassen.“

Noch vor der Pause schlug Duderstadt erneut zu. Omar El Zein brachte den Vfl Olympia Duderstadt 08 in der 45. Minute wieder mit 2:1 in Führung. Mit diesem Ergebnis ging es in die Halbzeitpause.

Nach dem Seitenwechsel blieb Duderstadt defensiv stabil und ließ nach Einschätzung von Jan Ringling nur wenig zu. In der 67. Minute sorgte schließlich Gianni Klinge mit dem 3:1 für die Vorentscheidung. Diesen Vorsprung gab die Mannschaft anschließend nicht mehr aus der Hand.

Für den Duderstädter Sportdirektor war die defensive Leistung die entscheidende Grundlage für den Erfolg. „Das war die Basis für den ersten Dreier in der Bezirksliga.“

Der Sieg war zugleich das Ergebnis einer geschlossenen Mannschaftsleistung. Jan Ringling hob deshalb nicht einzelne Spieler hervor, sondern stellte das gesamte Team in den Mittelpunkt: „Das gesamte Team kann für heute sehr stolz auf sich sein. Insgesamt eine starke Mannschaftsleistung.“

Duderstadt nimmt damit drei Punkte aus Lenglern mit und darf sich über den ersten Dreier in der Bezirksliga freuen.