Das war der Vorteil des SC Fortuna Köln gegen den 1. FC Bocholt Der Regionalligist 1. FC Bocholt spielte engagiert auf, für einen Punkt reichte es aber nicht. Ein Grund dafür liegt auf der Hand.

„Ich habe der Mannschaft erstmal ein Kompliment gemacht für die leidenschaftliche Leistung, die sie heute gezeigt hat. Die Jungs haben mit Bravour gegen den Ball gearbeitet, gerade in der ersten Halbzeit hatten wir schon auch einige Aktionen nach vorne, mit zwei, drei guten Möglichkeiten, die wir leider nicht konsequent zu Ende gespielt haben“, sagte Bocholts Coach Sven Schuchardt nach dem Schlusspfiff. Der 50-Jährige hatte am Hünting sein Debüt an der Seitenlinie gefeiert. "Wir müssen jetzt schauen, dass wir mutiger Fußball spielen. Aber das ist ein Prozess, den wir angehen werden", so der Coach, dessen Team auf Tabellenplatz 14 steht.

„In der zweiten Hälfte haben wir einfach zu wenig Fußball gespielt, dennoch weiterhin aggressiv gegen den Ball gearbeitet und gut verteidigt. Hinten raus haben die Kräfte dann ein wenig nachgelassen und Köln hatte zusätzlich den Luxus, nochmal drei starke Regionalligaakteure ins Spiel zu bringen", sagte Schuchardt. Da dürfte also ein Grund für den Kölner Erfolg zu finden sein: Der Kader des SC Fortuna ist schlichtweg deutlich breiter aufgestellt.