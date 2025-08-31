 2025-08-28T05:22:00.927Z

Allgemeines
Wer jubelt diesmal?
Wer jubelt diesmal? – Foto: Andreas Bornewasser

Das war der Spieltag! Jetzt alle aktuellen Ergebnisse & Tabellen sehen

Alle Spiele, alle Ergebnisse, alle Ticker zum 3. Spieltag im Fußballverband Niederrhein auf FuPa!

Verlinkte Inhalte

Kreisliga C3 GV/NE
Kreisliga B Moers
KL C-AUF 1 MG/VIE
KL C-AUF 2 MG/VIE
KL C-FP 1 MG/VIE

Topspiele, Ergebnisse, Liveticker, Daten und viel mehr - so läuft der 3. Spieltag im Fußballverband Niederrhein! Die Übersicht für den 31. August 2025:

>>> Ähnliches gilt für die Liveticker am Spieltag auf FuPa Niederrhein!

Eine Auswahl von Spielen am 31. August 2025

Heute, 19:30 Uhr
Rot-Weiss Essen
Rot-Weiss EssenRW Essen
Alemannia Aachen
Alemannia AachenAlemannia Aachen
19:30live

Heute, 14:00 Uhr
VfR Warbeyen
VfR WarbeyenVfR Warbeyen
Eintracht Frankfurt
Eintracht FrankfurtE. Frankfurt II
1
1
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
VfB Homberg
VfB HombergVfB Homberg
Sportfreunde Baumberg
Sportfreunde BaumbergSF Baumberg
4
2
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
VfB 03 Hilden
VfB 03 HildenVfB Hilden
SpVg Schonnebeck
SpVg SchonnebeckSchonnebeck
0
3
Abpfiff

Heute, 17:00 Uhr
Mülheimer FC 97
Mülheimer FC 97Mülh. FC 97
GSV Moers
GSV MoersGSV Moers
1
1
+Video

Heute, 15:30 Uhr
FC Kosova Düsseldorf
FC Kosova DüsseldorfFC Kosova
SC Union Nettetal
SC Union NettetalNettetal
0
3
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
SuS Haarzopf
SuS HaarzopfHaarzopf
VfB Frohnhausen
VfB FrohnhausenFrohnhausen
6
4
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
Dostlukspor Bottrop
Dostlukspor BottropDostlukspor
Vogelheimer SV
Vogelheimer SVVogelheim
2
2
Abpfiff

Heute, 16:00 Uhr
Viktoria Buchholz
Viktoria BuchholzBuchholz
Rheinland Hamborn
Rheinland HambornRheinland
3
1
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
SuS 21 Oberhausen
SuS 21 OberhausenSuS 21 Oberh
SC 1920 Oberhausen
SC 1920 OberhausenSC Oberhaus.
1
2
Abpfiff
+Video

Heute, 15:00 Uhr
TuS Asterlagen
TuS AsterlagenAsterlagen
SV Genc Osman Duisburg
SV Genc Osman DuisburgGenc Osman
0
2
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
Sportfreunde Broekhuysen
Sportfreunde BroekhuysenBroekhuysen
SGE Bedburg-Hau
SGE Bedburg-HauSGE B.-Hau
4
1
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
1. FC Viersen
1. FC ViersenFC Viersen
TuRa Brüggen
TuRa BrüggenBrüggen
0
4
Abpfiff

Heute, 15:15 Uhr
Türkiyemspor Mönchengladbach
Türkiyemspor MönchengladbachTürkiyemspor
VfR Krefeld-Fischeln
VfR Krefeld-FischelnVfR Fischeln
3
5
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
FSV Vohwinkel Wuppertal
FSV Vohwinkel WuppertalVohwinkel
TuSpo Richrath
TuSpo RichrathRichrath
2
3
Abpfiff
+Video

Heute, 15:30 Uhr
SG Benrath-Hassels
SG Benrath-HasselsSG Benrath
MSV Düsseldorf
MSV DüsseldorfMSV Düsseld.
1
1
Abpfiff

____

31.8.2025, 16:30 Uhr
André NückelAutor