 2026-04-29T13:32:52.058Z

Allgemeines

Das war der Spieltag am Niederrhein: Ergebnisse & Tabellen

Am Niederrhein stehen immer mehr Entscheidungen an - so auch am 3. Mai. Mit Solingen 03 kann die erste Mannschaft in die Oberliga aufsteigen

von André Nückel · Heute, 07:55 Uhr · 0 Leser
Enge Rennen um die Meisterschaft.
Enge Rennen um die Meisterschaft. – Foto: wilhelm gundlach

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Am Niederrhein stehen immer mehr Entscheidungen an - so auch am 3. Mai. Mit Solingen 03 kann die erste Mannschaft in die Oberliga aufsteigen - und der SV Biemenhorst absteigen. Alle Ergebnisse, Ticker und Tabellen gibt es hier in der Übersicht.

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Eine Auswahl von Spielen am 3. Mai 2026

Heute, 15:00 Uhr
SV Sonsbeck
SV SonsbeckSV Sonsbeck
TSV Meerbusch
TSV MeerbuschTSV Meerbus.
4
0

Heute, 15:00 Uhr
VfB Homberg
VfB HombergVfB Homberg
VfB 03 Hilden
VfB 03 HildenVfB Hilden
1
3

Heute, 15:00 Uhr
Sportfreunde Hamborn 07
Sportfreunde Hamborn 07Hamborn 07
ESC Rellinghausen
ESC RellinghausenESC Rellingh
1
1
+Video

Heute, 15:00 Uhr
VSF Amern
VSF AmernVSF Amern
TuRU Düsseldorf
TuRU DüsseldorfTuRU 80
2
2

Heute, 15:30 Uhr
Victoria Mennrath
Victoria MennrathMennrath
SC Kapellen-Erft
SC Kapellen-ErftSC Kapellen
0
0

Heute, 15:00 Uhr
SV Burgaltendorf
SV BurgaltendorfBurgaltend.
VfB Frohnhausen
VfB FrohnhausenFrohnhausen
3
0
+Video

Heute, 15:30 Uhr
SpVgg Sterkrade 06/07
SpVgg Sterkrade 06/07Sterk. 06/07
Rot-Weiss Essen
Rot-Weiss EssenRW Essen II
1
1

Heute, 15:30 Uhr
Duisburger FV 08
Duisburger FV 08Duisb. FV 08
Duisburger SV 1900
Duisburger SV 1900DSV 1900
1
1

Heute, 15:30 Uhr
DJK Twisteden
DJK TwistedenTwisteden
Sportfreunde Broekhuysen
Sportfreunde BroekhuysenBroekhuysen
0
1

Heute, 15:00 Uhr
VfL Rhede
VfL RhedeVfL Rhede
Kevelaerer SV
Kevelaerer SVKevelaer
1
0

Heute, 15:30 Uhr
TuRa Brüggen
TuRa BrüggenBrüggen
OSV Meerbusch
OSV MeerbuschOSV Meerbu.
3
2

Heute, 15:30 Uhr
TSV Meerbusch
TSV MeerbuschTSV Meerbus. II
MSV Düsseldorf
MSV DüsseldorfMSV Düsseld.
1
1

Heute, 15:00 Uhr
ASV Mettmann
ASV MettmannASV Mettmann
SG Benrath-Hassels
SG Benrath-HasselsSG Benrath
1
3

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