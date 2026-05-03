Das war der Spieltag am Niederrhein: Ergebnisse & Tabellen

Enge Rennen um die Meisterschaft. – Foto: wilhelm gundlach

Am Niederrhein stehen immer mehr Entscheidungen an - so auch am 3. Mai. Mit Solingen 03 kann die erste Mannschaft in die Oberliga aufsteigen - und der SV Biemenhorst absteigen. Alle Ergebnisse, Ticker und Tabellen gibt es hier in der Übersicht.