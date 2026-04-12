Das war der Spieltag am Niederrhein: aktuelle Ergebnisse & Tabellen Spieltag am Niederrhein: Es gibt wieder einige Top-Duelle, aber auch viele spanende Duelle im Ticker. Ergebnisse, Tabellen, News und mehr nur auf FuPa Niederrhein. von André Nückel · Heute, 13:00 Uhr · 0 Leser

Nach einem Pokalcoup fordert der TuS Xanten Tabellenführer VfL Rhede. – Foto: Sven Hanisch