 2026-04-10T07:15:08.667Z

Allgemeines

Das war der Spieltag am Niederrhein: aktuelle Ergebnisse & Tabellen

Spieltag am Niederrhein: Es gibt wieder einige Top-Duelle, aber auch viele spanende Duelle im Ticker. Ergebnisse, Tabellen, News und mehr nur auf FuPa Niederrhein.

von André Nückel · Heute, 13:00 Uhr · 0 Leser
Nach einem Pokalcoup fordert der TuS Xanten Tabellenführer VfL Rhede.
Nach einem Pokalcoup fordert der TuS Xanten Tabellenführer VfL Rhede. – Foto: Sven Hanisch

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Spieltag am Niederrhein: Es gibt wieder einige Top-Duelle, aber auch viele spanende Duelle im Ticker. Ergebnisse, Tabellen, News und mehr nur auf FuPa Niederrhein. Das ist die Übersicht für den 12. April 2026!

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Eine Auswahl von Spielen am 12. April 2026

Heute, 15:00 Uhr
SV Blau-Weiß Dingden
SV Blau-Weiß DingdenBW Dingden
SV Sonsbeck
SV SonsbeckSV Sonsbeck
0
1
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
Holzheimer SG
Holzheimer SGHolzheim
VfB Homberg
VfB HombergVfB Homberg
0
3
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
Rhenania Bottrop
Rhenania BottropRhe. Bottrop
Sportfreunde Hamborn 07
Sportfreunde Hamborn 07Hamborn 07
3
3
Abpfiff

Heute, 15:15 Uhr
VfB Bottrop
VfB BottropVfB Bottrop
SV Budberg
SV BudbergSV Budberg
1
4
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
ASV Einigkeit Süchteln
ASV Einigkeit SüchtelnASV Süchteln
FC Kosova Düsseldorf
FC Kosova DüsseldorfFC Kosova
4
1
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
1. FC Wülfrath
1. FC WülfrathFC Wülfrath
DJK Gnadental
DJK GnadentalGnadental
1
2
Abpfiff

Heute, 16:00 Uhr
Rot-Weiss Essen
Rot-Weiss EssenRW Essen II
SV Burgaltendorf
SV BurgaltendorfBurgaltend.
5
1

Heute, 15:00 Uhr
SpVgg Meiderich 06/95
SpVgg Meiderich 06/95SpVgg 06/95
SV Rhenania Hamborn
SV Rhenania HambornRhen Hamborn
1
2
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
Duisburger SV 1900
Duisburger SV 1900DSV 1900
SV Genc Osman Duisburg
SV Genc Osman DuisburgGenc Osman
2
2
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
TuS Xanten
TuS XantenTuS Xanten
VfL Rhede
VfL RhedeVfL Rhede
3
3
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
Alemannia Pfalzdorf
Alemannia PfalzdorfPfalzdorf
SV Haldern
SV HaldernSV Haldern
3
2
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
SC Union Nettetal
SC Union NettetalNettetal II
1. FC Viersen
1. FC ViersenFC Viersen
4
1
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
SC Germania Reusrath
SC Germania ReusrathSC Reusrath
FK Jugoslavija Wuppertal
FK Jugoslavija WuppertalJugoslavija
1
1
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
TSV Meerbusch
TSV MeerbuschTSV Meerbus. II
SV Uedesheim
SV UedesheimUedesheim
3
6
Abpfiff

Heute, 13:00 Uhr
GSV Moers
GSV MoersGSV Moers
Borussia Dortmund
Borussia DortmundBor.Dortmund
0
6
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
SV Germania Grefrath 1926
SV Germania Grefrath 1926Ge. Grefrath
Sportfreunde Vorst
Sportfreunde VorstSF Vorst
3
3
Abpfiff
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