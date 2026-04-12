Das war der Spieltag am Niederrhein: aktuelle Ergebnisse & Tabellen

Spieltag am Niederrhein: Es gibt wieder einige Top-Duelle, aber auch viele spanende Duelle im Ticker. Ergebnisse, Tabellen, News und mehr nur auf FuPa Niederrhein. Das ist die Übersicht für den 12. April 2026!
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