Das war der Grund für die Spielunterbrechung Oberliga-Heimspiel der Stuttgarter Kickers gegen den 1. FC Rielsaingen-Arlen.

Lange hatten die Stuttgarter Kickers noch nicht gegen den 1. FC Rielasingen-Arlen auf dem Rasen gestanden, als die Partie im heimischen Gazi-Stadion auf der Waldau unterbrochen wurde. Nach nicht einmal zehn Minuten wurden die Oberligisten zu einer unfreiwilligen Pause gezwungen. Aber warum?

Der Stadionsprecher informierte in der Halbzeit die Zuschauerinnen und Zuschauer in Degerloch darüber, was passiert war. Eine Ordnerin habe behandelt werden müssen. Sie habe Kreislaufprobleme gehabt. Er gab aber auch Entwarnung: Mittlerweile gehe es ihr wieder gut. Etwa sechs Minuten war das Spiel für die Behandlung unterbrochen worden.

Im Spiel gegen den 1. FC Rielasingen-Arlen holten die Blauen ihren fünften Sieg in Serie. Flamur Berisha traf in der 84. Minute und machte so den 1:0-Sieg perfekt.