„Das war das beste Spiel bisher von unserer Truppe“

„Ich muss sagen, die Mannschaft hat das erste Mal so richtig zu 100 Prozent die Vorgaben, die das Trainerteam gestellt hat, umgesetzt. Ein riesen Kompliment. Das war das beste Spiel bisher von meiner Truppe“, erklärte Altinkaya nach der Partie.

Schon im ersten Durchgang bestimmte Thiede das Geschehen klar. Durch aggressives Pressing erzwangen die Gastgeber zahlreiche Ballgewinne, gingen jedoch fahrlässig mit den Torchancen um. So reichte es zunächst nur zum 1:0 durch Devin Joel Liehr (28.). „Zur Pause hätte es aus meiner Sicht durchaus 2:0 oder 3:0 stehen müssen“, so Altinkaya.

Nach dem Seitenwechsel blieb Thiede spielbestimmend, musste jedoch ab der 60. Minute in Unterzahl agieren, nachdem der Schiedsrichter eine umstrittene Rote Karte gegen die Gastgeber zeigte. „Aus seiner Sicht kann das durchaus so aussehen, dass da was war, aber da war nichts. Aber kein Vorwurf an den Schiedsrichter“, kommentierte Altinkaya die Szene. Trotz Unterzahl verteidigte seine Elf kompakt und lauerte auf Konter.

Ein Strafstoß, sicher verwandelt von Cagatay Uzunhan (75.), brachte die Vorentscheidung. In der Schlussphase nutzte Liehr einen schnellen Gegenangriff und sorgte mit seinem zweiten Treffer (84.) für das 3:0-Endergebnis.

Altinkaya zeigte sich zufrieden mit der Gesamtleistung: „Erstmal hervorragend gespielt in der ersten Halbzeit, dann ab der 60. Minute mit einem Mann weniger gut gekämpft, die Null gehalten und eine hohe Laufbereitschaft an den Tag gelegt. Genau das brauchen wir, um in der Bezirksliga bestehen zu können.“

Mit sieben Punkten aus drei Spielen liegt Viktoria Thiede nun auf Rang drei, punktgleich mit dem Tabellenzweiten FG Vienenburg-Wiedelah. Ilsetal bleibt nach drei Partien ohne Torerfolg und weiter Tabellenletzter.