„Das war anstrengend für uns“: Vichttals Serie hält weiter an

Jubel mit dem Doppeltorschützen: Niklas Valerius (M.) und der VfL Vichttal bleiben am Dörenberg eine Macht. – Foto: Dagmar Meyer-Roeger

Meister VfL Vichttal? Das ist nach den Ergebnissen von Montag auch rechnerisch nicht mehr möglich. Meistermacher VfL Vichttal? Das ist nach den Ergebnissen von Montag mehr als möglich. Eine Dankesgeste in Form von Kaltgetränken erwartete der Trainer des Fußball-Mittelrheinligisten aber nicht. „Ein kleines Danke von Kevin Kruth reicht mir schon aus“, sagte Andi Avramovic mit einem Augenzwinkern Richtung Bergisch Gladbach.

Nach einem Sommerkick sah es zu Beginn nicht aus – trotz sehr sommerlicher Temperaturen. Den Gästen merkte man an, dass es für sie noch um den Aufstieg geht. Der mit viel Aufwand und Positionswechseln agierende Gastgeber zeigte erneut, warum in dieser Saison kein Ligakonkurrent einen Dreier vom Dörenberg mit nach Hause nehmen konnte.

Denn das Team des genannten Kruth profitierte an diesem Wochenende von der Leistung des VfL: Mit 3:2 (2:1) gewann Vichttal das Duell gegen den bis dato auswärts noch ungeschlagenen Siegburger SV. Avramovics Team verschaffte Bergisch Gladbach damit für die verbleibenden zwei Spiele zwei Matchbälle zur Meisterschaft und zum möglichen Regionalliga-Aufstieg.

Nach 20 Minuten lautete das Chancenverhältnis 4:3 für Vichttal, auf der Ergebnistafel stand ein 1:1. Niklas Valerius hatte den VfL per Kopf nach präziser Flanke von Henrik Artz in Führung gebracht (10.). Siegburg schlug mit einer Standardsituation zurück: Die Ecke des sehr fleißigen Yuta Sakamaki köpfte Nico Kuhbier zum Ausgleich ein (15.).

Dass hier keine Cyborgs, sondern Menschen mit begrenzter Energie und Lungenvolumen auf dem Feld standen, sah man im zweiten Teil der ersten Hälfte. Der VfL war bis zur Pause überlegen, kam noch zu drei Gelegenheiten, die Gäste zu keiner mehr. „Siegburg hat uns eher den Ball überlassen, wir haben diese Sequenzen mit guten Strukturen gefüllt“, bilanzierte Avramovic.

Eine der Möglichkeiten nutzte der große Mittelstürmer kurz nach der Trinkpause auf unnachahmliche Art: An der Strafraumkante setzte sich Valerius gegen den körperlich völlig unterlegenen Oliver Gawenda durch. Eine kurze Drehung, ein harter Schuss in den Winkel mit seinem „schwachen“ rechten Fuß: Marke Traumtor zum 2:1 (27.).

„Das macht er super. Auch bei der Arbeit gegen den Ball hat er heute den nächsten Schritt gemacht, diesen Prozess wollen wir nach seiner schweren Verletzung im vergangenen Jahr sehen. Ich sage immer: Wie du gegen den Ball verteidigst, so spielst du auch am Ball. Fleiß gegen den Ball macht dich gefährlicher mit Ball“, lobte Avramovic seinen Torjäger.

Artz blieb in der Kabine, um keine größere Verletzung zu riskieren. Siegburg kam mit mehr Wucht aus der Kabine. Vier Versuche zählte der aufmerksame Beobachter in der ersten Viertelstunde; einmal musste VfL-Torwart Frederik Said dabei sein Können zeigen (55.). Kurz nachdem auch der kopfballstarke Kapitän Jan-Henrik Rother beim personell schon gebeutelten Gastgeber angeschlagen runter musste, passierte es: Wieder war es eine Ecke, diesmal köpfte Gäste-Kapitän Leo Camara zum Ausgleich ein (62.).

„Die zweite Halbzeit war anstrengend für uns. Wir spielen um den bestmöglichen Platz, beim Gegner spürte man die Energie des Aufstiegstraums. Auch von der mentalen Seite her war das ein Top-Auftritt von uns“, lobte der VfL-Coach, der ungewollt mit Jonas Hoss den dritten Spieler angeschlagen auswechseln musste. „Umso höher ist unsere Leistung einzuschätzen.“

Auf eine klare Gelegenheit des Gastgebers wartete man auch aufgrund der Umstände in dieser Phase vergeblich. Eine hundertprozentige vergab dafür Siegburg: Tom Schnörpel und der eingewechselte Waiss Ezami liefen nahezu allein auf Said zu – der VfL-Torwart siegte aber im Duell eins gegen zwei (68.).

Aufopferungsvoller Kampf

Das sollte sich rächen für die Gäste: Valerius brachte eine Ecke mit Schnitt zum Tor flach rein. Siegburg bekam den Ball nicht geklärt. Pepijn Schlösser bedankte sich und traf wuchtig zur erneuten Führung (80.). Dass aus dieser Führung auch der Endstand wurde, war neben dem aufopferungsvollen Kampf des VfL auch dem Aluminium und Said zu verdanken. Zweimal zielten die Gäste zu genau (83., 85.), zweimal zeigte Vichttals Torwart sein ganzes Können (85., 90.+1).

„Ich möchte trotzdem den Fokus auf die mannschaftliche Leistung richten. Dazu gehört, dass uns Freddy in zwei, drei Situationen die Führung bewahrt hat. Aber alle hatten ihren Anteil daran, dass wir die Ungeschlagenenweste am Dörenberg anbehalten dürfen. Wir sind auf Kurs 2,0-Punkte-Schnitt, was ein brutaler Wert für einen Club aus dieser Region ist“, bilanzierte Avramovic abschließend und fand Gefallen an diesem Schnitt: „Wenn irgendwie möglich, wollen wir die 60-Punkte-Marke erreichen.“ Dann gibt es vielleicht auch ohne das Zutun von Kevin Kruth das ein oder andere Kaltgetränk zur Belohnung…

Weitere Ergebnisse:

Bergisch Gladbach - Spfr. Düren 7:1: 1:0 Tillmann (15.), 2:0 Arndt (20.), 3:0 Akremi (25.), 3:1 Reisgies (45.), 4:1 Marquardt (47.), 5:1 Mimini (52. Foulelfmeter), 6:1 Amaadacho (65.), 7:1 Amaadacho (85.)

Hennef - Teut. Weiden 4:1: 1:0 Köhl (25.), 2:0 Mahessa (35.), 3:0 Dang (59.), 3:1 Futi (65.), 4:1 Mahessa (90.)

Frechen - Wegberg-Beeck 2:4: 1:0 Doll (4.), 1:1 Koppitz (16.), 1:2 Kleefisch (17.), 2:2 Dilley (42.), 2:3 Arize (84.), 2:4 Braun (85.)

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