Das war 24. Preußen Cup Union Fürstenwalde kann Titel nicht verteidigen.

In Gruppe A trafen unsere Preußen auf Blau Weiß Markendorf, unsere Sportsfreunde von Wacker Plauen und auf Eiche Groß Rietz. Am Ende qualifizierten sich Markendorf und Beeskow für das Halbfinale. In Gruppe B gingen die Mannschaften vom 1.FC Frankfurt E.V. e.V. U19, von Union Frankfurt, der SpG Tauche/Ahrensdorf und dem Titelverteidiger, Union Fürstenwalde 2 an den Start. Nach einer ebenfalls spannenden Gruppenphase setzten sich die U19 vom 1.FC Frankfurt und Union Fürstenwalde durch und standen damit im Halbfinale. Im 1. Halbfinale traf dann Markendorf auf Fürstenwalde. Nach der regulären Spielzeit stand es Unentschieden und im 9-Meter Schießen behielt Union Fürstenwalde die Oberhand. Im 2. Halbfinale trafen unsere Jungs auf die U19 von Frankfurt. Bei diesem durchaus spannenden Spiel unterlagen unsere Preußen mit 1:3. Im Anschluss folgten die Platzierungsspiele... Beim Spiel um Platz 7 kam es dann zum Aufeinandertreffen von Groß Tietz und Tauche/Ahrensdorf. In diesem Spiel gab es dann auch die meisten Treffer im Turnier zu bestaunen. Tauche/Ahrensdorf gewann mit 10:4. Im Spiel um Platz 5 gewann dann Union Frankfurt gegen Wacker Plauen mit 2:0. Die 'Wacker Traditionself' schlug sich gut und ich hoffe wir sehen uns dann im Juli zu eurem Blitzturnier um die Freundschaft weiter zu festigen und zu stärken. Im Spiel um Platz 3 gab es dann erneut das Aufeinandertreffen von Beeskow und Markendorf. Anders als in der Vorrunde behielten unsere Preußen die Oberhand mit 3:0. Folglich gab es dann im Finale wieder das Duell von Frankfurts U19 gegen Union Fürstenwalde. In einem spannenden Finale stand es nach der regulären Spielzeit unentschieden und somit ging es in eine 5 minütige Verlängerung. Hier behielten die 'Jungen Burschen' aus Frankfurt mit 5:3 die Oberhand und holten somit seit 2004(damals noch als Viktoria Frankfurt) wieder den Pokal. Frankfurt stellte zudem mit Jo Zuprit den 'Besten Spieler' des Turniers. Tim Liske von der SpG Tauche/Ahrensdorf wurde Torschützenkönig mit 8 Buden. Marcus Löffler von Wacker Plauen wurde als 'Bester Torhüter' ausgezeichnet. Insgesamt war das Turnier ein voller Erfolg und wir hoffen, dass wir uns nächstes Jahr zum 25. Preußen Cup wieder sehen. Einen großen Dank geht an ALLE die bei diesem Turnier mitgewirkt haben: Alle Helfer, Ordner, Sponsoren, Robert als Hallensprecher, Sven als Turnierleitung, den beiden Schiedsrichter, das Verpflegungsteam der Sportlerklause Beeskow, alle Spieler und auch Trainer... und auch an alle Zuschauer die das Turnier zu einem großen Erlebnis gemacht haben und ihre Teams unterstützt haben. Jetzt stehen Wochenende zu Wochenende die Preußen Juniorencups an. Spielbericht und Fotos Thomas Pinno. Weitere Bilder auf unserer Homepage svpreussen90fussball.de