Das Wallis bleibt ihr Kryptonit: FCK-Frauen verlieren in Sion

Im Auswärtsspiel gegen den Tabellenführer in Sion gingen die FCK-Frauen zunächst in Führung und verloren aufgrund zweier Standards und eeeines Treffers in der Nachspielzeit unglücklich mit 1:3.

Vor dem Spiel stand fest: Schon ein einziger Punkt würde genügen, um den Klassenerhalt endgültig sicherzustellen. Dementsprechend hoch war die Motivation an diesem Samstag, den Tabellenführer der NLB etwas zu ärgern

Sion drängt, Küssnacht sucht nach Lösungen

Auf einem etwas hügeligen Rasen in Sion begannen die Gastgeberinnen mit mehr Ballbesitz, während das Team von Stephanie Erne und Daniel Rogenmoser auf Fehler und Umschaltmomente lauerte. Diese ergaben sich jedoch eher selten – stattdessen musste Marina Camenzind nach gut zehn Minuten ihre ganze Klasse zeigen: Die Küssnachter Keeperin parierte einen gefährlichen Abschluss der Nummer 25 stark und hielt ihr Team damit im Spiel. Danach flachte das Geschehen etwas ab. Sion blieb spielbestimmend, ohne zu brillieren oder gefährlich zu werden. Die Küssnachter Angriffe brachten noch weniger Gefahr, und so ging es mit einem 0:0 in die Kabine.

Zwei Standards kontern Studer

In der Pause justierte Stephanie Erne das Offensivspiel – mit sofortigem Erfolg: Vanessa Tran brach auf der linken Seite in den Strafraum durch und wurde dort gefoult. Den fälligen Strafstoss verwandelte Mara Studer souverän zur 1:0-Führung. Sion erhöhte in der Folge die Schlagzahl, biss sich jedoch zunehmend an der konzentrierten Küssnachter Abwehr die Zähne aus. Eine Ecke in der 65. Minute wurde allerdings sehr gefährlich, und im Nachsetzen drosch Aleksandra Yaneva den Ball zum Ausgleich ins Tor. Kurz darauf drehte Sion das Spiel: Ein Freistoss aus dem Halbfeld fand den Kopf von Figueiras, die zum 2:1 einköpfte. In der 73. Minute hätte Livia Bättig beinahe die Antwort parat gehabt, doch allein vor der Torhüterin setzte sie den Ball über das Tor der Walliserinnen. Danach bestimmten die Gäste das Spielgeschehen und kamen durch Géraldine Sommer und Silja Ulrich zu zwei weiteren Ausgleichschancen – beide scheiterten jedoch. Stattdessen erhöhte Sion in der Nachspielzeit auf 3:1.