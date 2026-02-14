Das wahre Erfolgsgeheimnis von Siegfried Materborn

– Foto: Susanne Schmidt

Zu den positiven Überraschungen im bisherigen Saisonverlauf der Kreisliga A Kleve/Geldern gehört auf jeden Fall die Mannschaft des SV Siegfried Materborn. Nach einer eher enttäuschenden Vorsaison sahen sich die Verantwortlichen um Trainer Sebastian Eul und den Sportlichen Leiter und Co-Trainer Dennis Thyssen gezwungen, einen personellen Umbruch durchzuziehen. Und das hat bislang bravourös funktioniert. Aber was steckt dahinter?

Mit Sebastian Eul, der seit der Saison 2020/2021 für die Mannschaft als Trainer verantwortlich ist, wollen die Materborner mittelfristig in die Bezirksliga zurück, aus der man nach der Saison 2013/14 abgestiegen war. Nicht umsonst wurde der Vertrag mit dem Coach schon im vergangenen Jahr frühzeitig bis 2028 verlängert.

Zunächst müssen sich die Materborner aber damit abfinden, in der Rolle des Gejagten zu sein. Fünf Punkte beträgt der Vorsprung auf den Tabellenzweiten FC Aldekerk, sechs Zähler sind es bis zu Viktoria Winnekendonk auf Platz drei. Der Kampf um den Aufstieg in die Bezirksliga ist voll entbrannt.

„Der Umbruch war dringend nötig und zu unser aller Überraschung hat er ja scheinbar auch bisher richtig gut funktioniert“, sagt Eul. Und damit sich das Team – unabhängig vom Ausgang der Saison – weiterentwickeln kann, finden derzeit auch intensive Gespräche mit den Spielern statt. „Ich bin schon optimistisch, dass der aktuelle Kader zum Großteil zusammenbleiben wird“, sagt Sebastian Eul.

Aber Sebastian Eul bleibt gelassen und sagt: „Wir müssen uns einfach nur auf uns konzentrieren. Seitens des Vereins gibt es keinen Druck, aufsteigen zu müssen. Und wir selbst sehen uns auch nicht unter Zugzwang“, sagt der ehemalige Oberliga-Spieler. Man wolle einfach von Spiel zu Spiel denken und gut arbeiten.

Aber Eul warnt auch: „Nach wie vor birgt der eingeleitete Umbruch auch die Gefahr, dass es einen Rückschlag geben wird. Aber diesen werden wir genauso hinnehmen und verarbeiten wie die bisherigen Ergebnisse.“

Mannschaft arbeitet gut in der Defensive

Als einen wichtigen Grund für die aktuell hervorragende Stimmung in und um die Siegfried-Kampfbahn ist das Defensivverhalten der Mannschaft. „In den vergangenen Jahren waren wir in der Offensive immer sehr stark, standen aber in der Abwehr häufig sehr offen und bekamen entsprechend viele Gegentreffer“, sagt Eul. Das hat sich in dieser Spielzeit komplett ins Positive verändert. Mit nur 14 Gegentreffern stellt Siegfried Materborn, nach dem FC Aldekerk die zweitbeste Abwehr der Kreisliga A Kleve/Geldern.

Natürlich will das Team diese Stabilität auch in den anstehenden Spielen nach der Winterpause bewahren. Der erste Liga-Gegner in diesem Jahr ist der TSV Nieukerk, der ab 15 Uhr zu Gast sein wird.

Das Ziel in der aktuell laufenden Vorbereitung lautet: „Taktisch werden wir an kleinen Stellschrauben drehen. Aber im Großen und Ganzen gilt einfach, sich von Spiel zu Spiel auf die anstehende Aufgabe zu konzentrieren und an nichts anderes zu denken“, sagt Eul.