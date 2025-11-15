 2025-10-30T14:25:35.653Z

Allgemeines
– Foto: Tony Schulz

Das Viertelfinale im dachbleche24-Landespokal

dachbleche24-Landespokal +++ Wer bucht die vier Tickets für das Halbfinale?

Verlinkte Inhalte

Landespokal Sachsen-A
HallescherFC
Dessau 05
Gardelegen
SC Bernburg
  • Mit "Klick" auf das Resultat öffnet sich der Liveticker

Gestern, 13:00 Uhr
SG Union Sandersdorf
SG Union SandersdorfSandersdorf
VfB Germania Halberstadt
VfB Germania HalberstadtHalberstadt
1
3
Abpfiff

Gestern, 13:00 Uhr
SV Eintracht Emseloh
SV Eintracht EmselohEmseloh
SC Bernburg
SC BernburgSC Bernburg
3
0
Abpfiff

Gestern, 13:00 Uhr
Turbine Halle
Turbine HalleTurbine
Hallescher FC
Hallescher FCHallescherFC
0
1
Abpfiff

Gestern, 13:00 Uhr
SSV 80 Gardelegen
SSV 80 GardelegenGardelegen
SV Dessau 05
SV Dessau 05Dessau 05
14
n.E.
13
Abpfiff

_________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: www.fupa.net/fupaner/anmelden

____________________
➡ Du hast auch Lust, aktiv bei FuPa mitzuwirken? Hier geht es direkt zur Anmeldung. Für die ersten Schritte hilft die folgende Anleitung. Unser System ist selbsterklärend, sollten dennoch Fragen auftauchen, melde dich jederzeit gerne bei uns oder schau schnell in unserem Hilfebereich nach dem betreffenden Thema in der Suche.

💯 Du kannst dir sogar vorstellen, regelmäßig mehr Daten zu pflegen und so die Amateurfußball-Community noch weiter zu unterstützen, dann werde Ligaleiter und sorge unter anderem dafür, dass es eine Elf der Woche und noch mehr vollständige Statistiken gibt: So wirst du Ligaleiter - es ist ganz einfach!

🎥 Du willst die Spiele deines Vereins in Bild oder Video festhalten, um damit die mediale Strahlkraft zu erweitern? FuPa bietet dir dafür die Plattform! Schnappschüsse der Partien können ganz einfach als Bildergalerie hochgeladen werden - je mehr und je hochwertiger die Qualität, desto besser. FuPa.tv bietet außerdem die Möglichkeit, die eigenen Partien zu filmen. Alles was es dazu braucht: Stativ und Handy(kamera)!

Aufrufe: 015.11.2025, 12:50 Uhr
Kevin GehringAutor