Das verrückteste Torverhältnis ever

Dem Aufsteiger ist es tatsächlich gelungen, mit gerade einmal vier erzielten Treffern in den ersten acht Saisonpartien stolze acht Punkte zu holen. Und diese vier Tore reichen aktuell dazu aus, um unter den insgesamt 18 Mannschaften auf Rang zwölf zu stehen. Zum Vergleich: Die Gegner des Tabellenvorletzten SV Saar 05 Saarbrücken mussten bereits 14 Mal den Ball aus dem eigenen Netz holen. Dennoch hat es die Mannschaft vom Kieselhumes bislang auf drei Zähler weniger als der SV Bliesmengen-Bolchen gebracht. Wenn man so in der Offensive auf Sparflamme kocht, müssen die wenigen eigenen Torerfolge natürlich auch so verteilt werden, dass sie möglichst zu vielen Punkten führen. Das beste dabei mögliche Ergebnis ist ein 1:0-Erfolg. Dieses knappste für einen Sieg mögliche Ergebnis gelang dem Liganeuling nicht nur daheim gegen den Mitaufsteiger SV Bliesmengen-Bolchen, sondern auch im Bliesgau-Derby bei der DJK Ballweiler-Wecklingen. Zum Vergleich: Den Herrensohrern genügten bei der 3:6-Niederlage in Brebach drei geschossene Treffer nicht zu einem Punktgewinn. Aber mitentscheidend für das bislang gute Abschneiden der Mandelbachtal-Elf ist auch die gleichzeitige Stabilität in der Defensive. Zwischen den Pfosten steht mit Mirko Vogel ein herausragender Schlussmann, der in Zusammenarbeit mit seinen gut verteidigenden Vorderleuten erst neun Gegentreffer kassierte. Und dieser Wert ist zusammen mit Quierschied hinter dem Spitzenreiter SV Elversberg II (fünf Gegentore) der zweitbeste in der gesamten Liga. Und nun wird es am Samstag um 16 Uhr richtig spannend, wenn der Aufsteiger in einem Ostsaar-Derby bei den Kanonieren der Saarlandliga antreten muss: Der kommende Gegner FC Palatia Limbach hat bislang 27 Mal den gegnerischen Torhütern die Tränen in die Augen getrieben - das ist absoluter Ligahöchswert. Die spannende Frage lautet nun, ob Gerlinger & Co. auch die Limbacher von ihrem Tor weghalten können.