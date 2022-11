Das verlorene Spiel Nicht verloren im Sinne von Niederlage, sondern buchstäblich: ich finde es nicht mehr

Ein fehlendes Puzzleteil, eine Fliese, die nicht ins vorhandene Muster passt, ein Messer, das verkehrt herum in der Schublade liegt, eine Lagerpalette, die nicht in der Flucht mit den anderen im Hochregal steht. All das sind Dinge, die mich verrückt machen. Ein Jucken unter der Haut und ein Kneifen im Gehirn sind die Folge. Ich hasse Sachen, die nicht passen oder fehlerhaft sind. Deswegen macht es mich seit 2017 völlig kirre, dass mir genau ein Spiel fehlt.

Ich habe bis zum Download dieser norwegischen App sehr stiefmütterlich eine Excelliste geführt. Aber so akribisch wie einige Groundhopper habe ich nie Spiele und Plätze dokumentiert. Das änderte sich, als man auch digital sammeln konnte. Zwar sehe ich mich nach wie vor nicht als Groundhopper, habe aber die Leidenschaft des Dokumentierens für mich entdeckt.

Über viele Monate vernachlässigte ich meine Familie und Freunde, um Berichte zu wälzen, Eintrittskarten nach Spieldaten abzusuchen oder Zeitzeugen zu befragen. In dieser Zeit lernte ich die Seite “fussballdaten.de” lieben. In mühevoller Kleinstarbeit durchforstete ich Archive von fupa.net und fussball.de. Und was soll ich sagen? Seit 1998 bis heute habe ich eigentlich alles lückenlos aufgeklärt. Nun soll man eigentlich ja nicht sagen, weil es die eigene Aussage in Frage stellt. Und genauso ist es. Ein Spiel fehlt mir nämlich. Eins von fast achthundert.

Mein innerer Monk rastet aus, sobald meine Synapsen wieder diesen Fehler bemerken und ich bekomme direkt, egal wo ich gerade bin oder was ich gerade mache, schlechte Laune.

Ein verdammtes Spiel. Es ist nicht rauszubekommen. Ich weiß noch wer spielte und wo. Ich kann es sogar zeitlich einigermaßen eingrenzen. Es müsste der Sommer 2007 gewesen sein, im höchst unwahrscheinlichen Falle vielleicht 2008. Gespielt wurde auf dem hinteren rechten Kunstrasenplatz des Sportcentrums Siemensstadt und es duellierten sich, in einem Freundschaftsspiel, der SC Siemensstadt und Hertha BSC III alias Hertha Ama Zwee. Wenn mich mein Gedächtnis nicht täuscht, gewann der SCS mit einem Tor Differenz. Also 1:0 oder 2:1. Aber dafür würde ich meine Hand nicht ins Feuer legen.

Aber ich kann mich noch daran erinnern, wie aufgeregt ich mit ein paar Freunden (die können sich alle auch nicht an das Datum und das genaue Ergebnis erinnern) zum Platz lief.

Dazu muss man am Hauptplatz vorbei – genauer gesagt auf dem Weg zwischen dem Rasen und der kleinen Tribüne, hinter der sich die Sporthallen des SC Siemensstadt befinden. In diesen Hallen hat man einen super Blick auf das heilige Grün. In meiner Jugend spielte ich hier Handball und blickte oft während des Trainings sehnsüchtig auf den Fußballplatz. Der Weg von der Handballhalle auf den Fußballplatz kam dann über den Schulsport zustande. Denn schon in meiner Schulzeit galt die Regel: der Dicke geht ins Tor. Also stand ich im Sportunterricht regelmäßig zwischen den Pfosten. Anscheinend machte ich das aber gar nicht so schlecht, denn ein Klassenkamerad sprach mich nach einer Sportstunde an, ob ich nicht mal zum Training seiner Fußballmannschaft mitkommen wolle. Sie bräuchten dringend einen Keeper und ich wäre vielleicht der Richtige für diesen Job. So schnürte ich bald für die 2. C-Jugend des SC Siemensstadt die Schuhe mit Stollen und die Handschuhe mit Polsterung.

Was folgte war eine Saison voller Pleiten, Pech und Pannen. Würde es einen Tomislav-Piplica-Gedenkpreis für Torwartpatzer geben, ich hätte ihn in diesem Jahr konkurrenzlos gewonnen. Vermutlich wäre ich auch noch zweiter und dritter im Ranking geworden. Wie einst Tasmania, musste ich über 100 Gegentore in dieser C-Jugend Saison hinnehmen.