Das Verletzungspech war gnadenlos mit Union Netteal Mit 43 Punkten und Platz elf beendete Union Nettetal die Landesliga-Saison. Trainer Kuc kämpfte mit bis zu acht Verletzten gleichzeitig. Trotzdem ist er nicht unzufrieden mit der Spielzeit. Welche Transfers schon feststehen. von RP / Heiko Van der Velden · Heute, 08:30 Uhr · 0 Leser

Cheftrainer Kuc blickt auf die Saison zurück – Foto: Jacob Kingsley Amuah

Mit 43 Punkten hat der SC Union Nettetal die erste Saison in der Landesliga nach dem Abstieg auf einem mäßigen elften Tabellenplatz abgeschlossen. Nach einem starken Start, einer Siegesserie bis Ende März und mehreren Verletzungswellen ist Trainer Kemal Kuc dennoch mit dem Abschneiden nicht unglücklich. „Wir mussten zufrieden sein“, sagte der Coach nach dem letzten Spiel. Angesichts der personellen Probleme sei die Platzierung in Ordnung gewesen.

Das war gut Trotz zahlreicher Ausfälle gelang es dem Trainerteam, die Mannschaft kontinuierlich weiterzuentwickeln. Besonders die taktische Flexibilität war eine der großen Stärken. Aufgrund der personellen Situation musste Kuc mehrfach umstellen und zwischen verschiedenen Grundordnungen wechseln. Die Mannschaft setzte die unterschiedlichen Systeme jedoch erfolgreich um. „Wir haben dieses Jahr sehr viel im System variiert. Das Team hat sich sehr gut entwickelt und die Abläufe verstanden“, erklärt der Trainer. Gespielt wurde unter anderem im 4-2-3-1, mit Dreier- oder Viererkette sowie unterschiedlichen Besetzungen in der Offensive. Positiv bewertet Kuc zudem den Zusammenhalt innerhalb des Teams. Auch während schwieriger Phasen blieb die Stimmung stabil. Das war nicht gut Der größte Gegner der Nettetaler war in dieser Saison das Verletzungspech. Nach einem starken Saisonstart und einer erfolgreichen Erfolgsserie bis Ende März fehlten immer wieder wichtige Leistungsträger. „In 13 Jahren als Trainer hatte ich noch nie so viele verletzte Spieler wie in dieser Saison“, erklärt Kuc. Teilweise hätten sieben oder acht Akteure gleichzeitig gefehlt. Gerade in den entscheidenden Saisonphasen sei es dadurch schwierig gewesen, die gewünschte Konstanz zu halten. Verbesserungspotenzial sieht der Trainer zudem bei der Chancenverwertung. Trotz zahlreicher herausgespielter Möglichkeiten fehlte es oftmals an der nötigen Effektivität vor dem Tor.

Spieler der Saison Einen einzelnen Spieler will Kuc nach der Saison nicht herausheben. Stellvertretend für die positive Entwicklung der Mannschaft nannte der Trainer mehrere Akteure. Besonders erfreulich verlief die Saison für Philipp Spickenbaum. Der Offensivspieler erzielte zwölf Tore und stellte damit seinen persönlichen Bestwert im Seniorenbereich auf. Ebenfalls eine starke Entwicklung nahm Mats Platen, der sich im Saisonverlauf zu einer wichtigen Stütze der Mannschaft entwickelte und konstant gute Leistungen zeigte. Positiv fiel zudem Hauke Winkens auf, der sich schnell in die Mannschaft integrierte und mit seinen Leistungen zu einem wichtigen Faktor im Nettetaler Spiel wurde. „Viele Spieler haben eine sehr gute Entwicklung gemacht“, betonte Kuc und verwies dabei auf den insgesamt positiven Entwicklungsprozess innerhalb der Mannschaft. So geht es weiter In der Sommerpause stehen einige Veränderungen im Kader an. Besonders schwer wiegt der Abgang von Branimir Galic. Der Torjäger erzielte 17 Saisontore und wechselt zum Bezirksliga-Aufsteiger Rheydter SV. Auch Nick-Odin Münster verlässt den Verein und schließt sich der SpVg Odenkirchen an. Und Torwart Ben Boeken zieht es zum TSV Kaldenkirchen. Trotz weiterer Abgänge bleibt der Kader größtenteils zusammen.