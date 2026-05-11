"Das verfolgt uns die ganze Saison schon": Nörten mit Big-Points

Die Anfangsphase verlief aus Sicht der Gastgeber zunächst nicht reibungslos. „Am Anfang hatten wir noch ein paar Probleme. Da können wir vermutlich froh sein, dass wir nicht in Rückstand geraten sind“, sagte Kapitän Silvan Steinhoff. Die SG Niedernjesa hielt die Partie zunächst offen und zwang den SSV früh zu erhöhter Aufmerksamkeit.

Mit dem Führungstreffer änderte sich das Spiel zunehmend zugunsten der Gastgeber. In der 27. Minute setzte sich Lucas Duymelinck entscheidend durch und erzielte das 1:0. „Das war eine schöne Einzelleistung von Lucas“, sagte Steinhoff über die Szene.

„Nach dem 1:0 haben wir auf jeden Fall Kontrolle im Spiel gehabt“, erklärte Steinhoff. Doch die Kontrolle ließ sich nicht in zählbares umwandeln. „Wir hatten zahlreiche Torchancen auch, das Ergebnis noch ein bisschen in die Höhe zu schrauben. Wir haben die leider liegen lassen, das verfolgt uns die ganze Saison schon.“

Trotz der ausgelassenen Chancen blieb der SSV Nörten-Hardenberg auch nach dem Seitenwechsel die aktivere Mannschaft. In der 58. Minute erhöhte erneut Lucas Duymelinck auf 2:0 und sorgte damit scheinbar für klare Verhältnisse möchten viele meinen, doch das war nicht der Fall. „Das 2:0 hat dann auch nicht unbedingt Ruhe reingebracht“, sagte Steinhoff.

Die Partie blieb dadurch bis in die Schlussphase offen. Während Nörten weitere Möglichkeiten ungenutzt ließ, kam die SG Niedernjesa in der 84. Minute noch einmal zurück ins Spiel. Maximilian Walter verkürzte auf 1:2. Für Steinhoff fiel der Gegentreffer unnötig. „Da haben wir auch nicht gut verteidigt, sodass es am Ende unnötig spannend wurde. Das hätte es nicht sein müssen.“

Die Gastgeber brachten den Vorsprung letztlich dennoch über die Zeit und feierten damit den nächsten wichtigen Sieg im Saisonendspurt. „Ich glaube, dass es insgesamt ein verdienter Sieg war“, sagte Steinhoff. Besonders die Chancenverwertung blieb für den Kapitän allerdings ein zentrales Thema: „Wir hatten das Spiel im Griff, haben zahlreiche gute Torchancen gehabt, die leider ungenutzt blieben. Von daher müssen wir uns auf die Fahne schreiben, dass wir das Spiel früher tot machen.“

Mit dem Erfolg verbessert sich der SSV Nörten-Hardenberg auf 32 Punkte und verschafft sich im unteren Tabellenbereich weiter Luft. Die SG Niedernjesa bleibt bei 29 Punkten knapp dahinter.

Bereits am Mittwoch treffen beide Mannschaften erneut aufeinander. Dann empfängt die SG Niedernjesa den SSV Nörten-Hardenberg zum direkten Wiedersehen auf ihrem heimischen Platz.