Allgemeines
Für Safakspor sind die Spitzenplätze noch nicht allzu weit enteilt.
Für Safakspor sind die Spitzenplätze noch nicht allzu weit enteilt. – Foto: Michael Werner

Das Verfolgerfeld vom SC Buschhausen lichtet sich immer weiter

Kreisliga A Oberhausen-Bottrop: Erster und ernsthaftester Verfolger des SC Buschhausen für das einzige Bezirksliga-Ticket ist der 1. FC Hirschkamp. Dahinter scheinen nur noch wenige das Tempo mitgehen zu können.

Kreisliga A OB/BOT
FC Sterk. 72
SV Adler Os.
Arm. Kloster II
Safakspor

Zieht der SC Buschhausen an der Tabellenspitze weiter einsam seine Kreise? Oder kann das restliche Feld um den 1. FC Hirschkamp wieder heranrücken. Mit der Zweitvertretung des FC Welheim reist der SCB in jedem Fall zu einem wohl machbaren Kontrahenten, auch Hirschkamp geht als Favorit ins Aufsteigerduell mit TB Oberhausen. Dahinter stehen sich die Verfolger gegenseitig auf den Füßen. Der FC Sterkrade empfängt den TSV Safakspor, der in einem Formhoch befindliche VfR Oberhausen empfängt Blau-Weiß Fuhlenbrock. Die Spvgg Sterkrade-Nord II wird nach zwei sieglosen Spiele gegen die Reserve von Buschhausen wieder in die Spur zurückfinden wollen.

So läuft der 11. Spieltag in der Kreisliga A Oberhausen und Bottrop

Sa., 25.10.2025, 18:00 Uhr
SV Sarajevo Oberhausen
SV Sarajevo OberhausenSV Sarajevo
SV Adler Osterfeld
SV Adler OsterfeldSV Adler Os.
18:00

So., 26.10.2025, 15:00 Uhr
FC Sterkrade 72
FC Sterkrade 72FC Sterk. 72
TSV Safakspor Oberhausen
TSV Safakspor OberhausenSafakspor
15:00

So., 26.10.2025, 15:00 Uhr
TB Oberhausen 1889
TB Oberhausen 1889TB O'hausen
1. FC Hirschkamp
1. FC HirschkampHirschkamp
15:00live

So., 26.10.2025, 15:15 Uhr
FC Welheim
FC WelheimFC Welheim
Glück-Auf Sterkrade
Glück-Auf SterkradeGA Sterkrade
15:15

So., 26.10.2025, 15:15 Uhr
VfR 08 Oberhausen
VfR 08 OberhausenVfR Oberha.
Blau-Weiß Fuhlenbrock
Blau-Weiß FuhlenbrockBW Fuhlenbr.
15:15

So., 26.10.2025, 13:00 Uhr
VfR 08 Oberhausen
VfR 08 OberhausenVfR Oberha. II
DJK Arminia Klosterhardt
DJK Arminia KlosterhardtArm. Kloster II
13:00

So., 26.10.2025, 13:00 Uhr
Spvgg Sterkrade-Nord
Spvgg Sterkrade-NordSterkr.-Nord II
SC Buschhausen 1912
SC Buschhausen 1912SC Buschh. II
13:00

So., 26.10.2025, 13:00 Uhr
FC Welheim
FC WelheimFC Welheim II
SC Buschhausen 1912
SC Buschhausen 1912SC Buschh.
13:00

Das ist der nächste Spieltag

12. Spieltag
02.11.25 SC Buschhausen 1912 II - VfR 08 Oberhausen II
02.11.25 DJK Arminia Klosterhardt II - VfR 08 Oberhausen
02.11.25 SV Adler Osterfeld - FC Welheim
02.11.25 BV Osterfeld 1919 - TB Oberhausen 1889
02.11.25 1. FC Hirschkamp - FC Sterkrade 72
02.11.25 TSV Safakspor Oberhausen - FC Welheim II
02.11.25 SC Buschhausen 1912 - Spvgg Sterkrade-Nord II
02.11.25 Blau-Weiß Fuhlenbrock - SV Sarajevo Oberhausen

