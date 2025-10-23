Das Verfolgerfeld vom SC Buschhausen lichtet sich immer weiter

Zieht der SC Buschhausen an der Tabellenspitze weiter einsam seine Kreise? Oder kann das restliche Feld um den 1. FC Hirschkamp wieder heranrücken. Mit der Zweitvertretung des FC Welheim reist der SCB in jedem Fall zu einem wohl machbaren Kontrahenten, auch Hirschkamp geht als Favorit ins Aufsteigerduell mit TB Oberhausen. Dahinter stehen sich die Verfolger gegenseitig auf den Füßen. Der FC Sterkrade empfängt den TSV Safakspor, der in einem Formhoch befindliche VfR Oberhausen empfängt Blau-Weiß Fuhlenbrock. Die Spvgg Sterkrade-Nord II wird nach zwei sieglosen Spiele gegen die Reserve von Buschhausen wieder in die Spur zurückfinden wollen.
12. Spieltag
02.11.25 SC Buschhausen 1912 II - VfR 08 Oberhausen II
02.11.25 DJK Arminia Klosterhardt II - VfR 08 Oberhausen
02.11.25 SV Adler Osterfeld - FC Welheim
02.11.25 BV Osterfeld 1919 - TB Oberhausen 1889
02.11.25 1. FC Hirschkamp - FC Sterkrade 72
02.11.25 TSV Safakspor Oberhausen - FC Welheim II
02.11.25 SC Buschhausen 1912 - Spvgg Sterkrade-Nord II
02.11.25 Blau-Weiß Fuhlenbrock - SV Sarajevo Oberhausen
