Das Verfolgerduell in Welzheim

Der FC Welzheim 06 II erwartet den TSC Murrhardt II zum letzten Heimspiel vor der Winterpause.

Beide Mannschaften trennt ein einziger Punkt. Dieser Fakt lässt die Zuschauer und Akteure im Vorhinein auf ein heiß umkämpftes Spiel hoffen. Das Team um Trainer Stefan Gerosa ist sich bewusst, an was es in letzter Zeit gefehlt hat: An der Bereitschaft, sich aufzuopfern gepaart mit der erforderlichen Kaltschnäuzigkeit im Torabschluss. Gelingt es der Mannschaft, diese beiden Dinge am Sonntag auf den Platz zu bringen, kann auch der formstarke TSC Murrhardt II bezwungen werden.