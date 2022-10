Tabellenführer SV Hahnbach II (in Gelb-Schwarz) hat seinen Vorsprung auf die Verfolger am 12. Spieltag ausbauen können. – Foto: Dagmar Nachtigall

Das Verfolgerduell hat keinen Sieger Das torlose Remis zwischen dem FC Kaltenbrunn und dem FC Edelsfeld lässt dem siegreichen Ligaprimus aus Hahnbach den Vorsprung vergrößern.

Wie erwartet hat sich der Primus der Kreisklasse West, der SV Hahnbach II (1./31), im Match der beiden Bezirkligareserven gegen die SV Grafenwöhr II (12./11) keine Blöße gegeben und landete einen hohen 6:1-Sieg. Dass die Gäck-Elf damit ihren Vorsprung nun auf drei Punkte ausbauen konnte, ist dem torlosen Remis im Match der beiden schärfsten Verfolger aus Kaltenbrunn (3./28) und Edelsfeld (2./28) zu verdanken. Am unteren Rand des Klassements konnte die SG Sorghof (13./7) etwas überraschend dem SV Etzelwang (4./20) ein 2:2 abringen. Nichts zu erben gab´s dagegen für den Träger der Roten Laterne aus Neustadt am Kulm (14./6), der im Derby beim SVSW Kemnath (6./19) knapp mit 2:3 den Kürzeren zog.

Knapp gewannen die Schwarz-Weissen am Ende das Derby gegen den Tabellenletzten. Der ging früh in Front, ehe die Minuten unmittelbar vor dem Pausentee turbulent wurden. Innerhalb einer Minute drehte der SV das Spiel, Johannes Böhm sorgte dann mit dem Halbzeitpfiff noch für den Ausgleich. Nach Wiederbeginn und knapp einer Stunde Spielzeit sollte dann Serhat Kaya mit dem 3:2 schon zum "Matchwinner" avancieren. Kemnath hat sich damit nun im ruhigen Fahrwasser des Klassements eingenistet, während die SpVgg unverändert im Besitz der "Roten Laterne" ist. Tore: 0:1 Peter Dollhopf (17.), 1:1 Serhat Kaya (43.), 2:1 Shamal Abdullah (43.), 2:2 Johannes Böhm (45.), 3:2 Serhat Kaya (57.) - Schiedsrichter: Andreas Betzl - Zuschauer: 100 - Platzverweis: Gelb-Rot für Serhat Kaya (SVSW/90.)

Ein sicher nicht unbedingt zu erwartendes 2:2 rang die abstiegsgefährdete Heimelf den favorisierten Gästen aus Etzelwang ab. Zwei Mal lag die SG dabei in Front, zwei Mal konnten die Gäste ausgleichen. Während das wohl beachtliche Remis den Gastgeber im Abstiegskampf nur wenig weiter bringt, verliert der SVE immer mehr den Kontakt zum Führungstrio, das nun schon auf acht Punkte Entfernung davongeeilt ist. Tore: 1:0 Nico Trettenbach (3.), 1:1 Alexander Kloos (53.), 2:1 Marco Hörl (62.), 2:2 Johannes von Scholz (67.) - Schiedsrichter: Hans Stubenvoll - Zuschauer: 70

Keine Tore sahen die Fans im Verfolgerduell der Kreisklasse West. So rangieren beide Teams nun im Gleichschritt mit drei Punkten Abstand auf den Spitzenreiter aus Hahnbach weiter auf den Plätzen 2 und 3, bleiben also dran am Primus. Tore: Fehlanzeige - Schiedsrichter: k. A. - Zuschauer: 125

Keine Blöße gab sich der Spitzenreiter im Match mit den abstiegsgefährdeten Gästen. Michael Förster und Rene Brewitzer legten ein frühes 2:0 vor, ehe Daniel Tarchila die SVG zumindest kurzzeitig ins Spiel zurück brachte. Erneut Michael Förster stellte nur wenig später den alten Torabstand wieder her. Nach der Pause legten die Platzherren noch drei Treffer nach, am Ende stand ein "standesgemässes" 6:1 auf der Anzeigetafel, das den SVH weiterhin den "Platz an der Sonne" halten lässt. Tore: 1:0 Michael Förster (6.), 2:0 Rene Brewitzer (11.), 2:1 Daniel Tarchila (30.), 3:1 Michael Förster (36.), 4:1 Simon Heller (54.), 5:1 Patrick Reichert (68.), 6:1 Lukas Götz (87.) - Schiedsrichter: Johann Schierlinger - Zuschauer: k. A.

Als Julian Neidl kurz nach dem Seitenwechsel seinem Führungtreffer ein zweites Tor folgen ließ, schienen die Platzherren auf die Siegerstrasse eingebogen. Doch ein Eigentor und eine "Bude" von Dominik Plannerer ließ den Kreisligaabsteiger bis zur 71. Minute ausgleichen. Schließlich sorgte Romano Markovic mit dem 3:2 nur vier Minuten nach dem Ausgleich dafür, dass die Hoffnungen der Gäste auf zumindest einen Zähler wie eine Seifenblase zerplatzten. Tore: 1:0 und 2:0 Julian Neidl (30./48.), 2:1 Patrick Pausch (51./Eigentor), 2:2 Dominik Plannerer (71.), 3:2 Romano Markovic (75.) - Schiedsrichter: Waldemar Reil - Zuschauer: 70

Mit einem knappen 1:0-Erfolg fügte der SVN der formstarken zweiten Garnitur des FC Weiden-Ost die erste Niederlage nach zuvor 10 Punkten aus den letzten 4 Spielen zu. Das Tor des Tages erzielte Kapitän Horn per Kopf im Anschluss an einen Eckball. Weiden-Ost machte der Heimelf das Leben zu Beginn ziemlich schwer und versteckte sich keineswegs. In der ersten Halbzeit hatten die Gäste sogar ein kleines Chancenplus zu verzeichnen, scheiterten jedoch einige Male am glänzend aufgelegten Heimkeeper Corbinian Wedlich. Die Einwechslung von Rene Hupas nach der Halbzeit sorgte für mehr Struktur und Zugriff im Spiel des SVN. Hinten ließ man quasi nichts mehr anbrennen und vorne trat man mehrere Male gefährlich in Erscheinung. Man verpasste es letztlich, das Spiel frühzeitig zu entscheiden und hatte unter anderem Pech bei einem Lattenkopfball von Rene Hupas, sowie Constantin Wedlichs Freistoß ans Lattenkreuz. (Quelle: Tobias Küffner, SVN) Tor: 1:0 Florian Horn (11.) - Schiedsrichter: Rabah Ghennam - Zuschauer: 60