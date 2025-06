– Foto: Fabian Stelzle

Nach einer Saison voller Rückschläge formiert sich der SV Müschen/Babow in der 2. Kreisklasse Südbrandenburg neu. Als SpG mit dem SV Calau II soll ein Neustart gelingen – mit frischer Energie und neuem Zusammenhalt.





Enttäuschung zum Saisonende

Die abgelaufene Saison 2024/2025 verlief nicht wie gewünscht. Dabei hatte der SV Müschen/Babow mit einem guten Saisonstart einige Hoffnungen auf das obere Tabellendrittel geweckt. „Doch aufgrund von Personalnot, eines Negativlaufes seit Oktober und teilweise auch Pech konnte man leider die Leistungen nicht abrufen“, sagt Oliver Schultchen, Kapitän und spielender Co-Trainer des Teams, gegenüber FuPa. Am Ende stand der letzte Tabellenplatz – ein bitteres Resultat für eine Mannschaft, die mehr kann, als die Tabelle zeigt. „Trotzdem konnte man bei den Spielen in Groß Schacksdorf, Branitz und zum Abschluss gegen Spremberg noch einmal sehen, dass es nicht am fußballerischen Vermögen der Mannschaft liegt und man auch gegen vermeintlich deutlich bessere Gegner gut mithalten kann.“

Neuanfang mit frischer Konstellation

Die neue Saison bringt nicht nur eine neue Liga, sondern auch eine neue Struktur. Der SV Müschen/Babow tritt ab sofort als Spielgemeinschaft mit dem SV Calau II an. Ein Umbruch mit Perspektive, den auch Oliver Schultchen begrüßt. „Zur neuen Saison wollen wir uns in der neuen Liga erst einmal etablieren und in der neuen Spielgemeinschaft zusammenwachsen“, erklärt er. Eine konkrete Zielsetzung bleibt bewusst zurückhaltend, aber nicht ambitionslos: „Ein Platz im Mittelfeld sollte realistisch sein.“ Lob für den Zusammenhalt trotz Rückschlägen

Trotz der sportlich schwierigen Saison sieht Oliver Schultchen viele positive Aspekte im Team. „Im gesamten kann die gesamte Mannschaft trotz des sportlichen Abschneidens gelobt werden. Jeder der den Weg mit uns gemeinsam geht, hat sich weiterentwickelt und immer für die Mannschaft zur Stange gehalten. Das verdient allerhöchsten Respekt.“ Besonders hebt er die Spieler hervor, die erst nach dem Neustart mit dem Fußball begonnen haben. „Die Entwicklung dieser Spieler ist auch deutlich vorangeschritten.“