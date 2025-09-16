Das unheimliche Comeback der Hamborner Löwen

Am 5. Spieltag der Landesliga, Gruppe 2, erlebten die Zuschauer in Werden ein Fußball-Drama, das sie so schnell nicht vergessen werden. Der SC Werden-Heidhausen führte bereits mit 5:1 – und stand am Ende dennoch nur mit einem 5:5-Unentschieden da. Die Sportfreunde Hamborn kämpften sich mit einer unglaublichen Energieleistung zurück ins Spiel und nahmen einen Punkt mit, der sich für sie wie ein Sieg anfühlt - und für die Gastgeber wie eine bittere Niederlage.

Von Beginn an diktierte Werden-Heidhausen das Geschehen. Laurens Grünewald eröffnete in der 32. Minute den Torreigen und stellte die Weichen auf Sieg. Zwar glich Pascal Spors nur vier Minuten später eiskalt aus, doch Max Richter besorgte noch vor der Pause die erneute Führung (40.). Nach dem Seitenwechsel schien es nur eine Frage der Höhe zu sein: Linus Thamm erhöhte auf 3:1 (53.), ein Eigentor der Gäste brachte das 4:1 (54.) – und als Grünewald in der 71. Minute zum 5:1 traf, war die Partie vermeintlich entschieden. Die Hausherren spielten dominant, die Hamborner wirkten geschlagen.

Die Löwen beißen zurück

Doch genau da wachte Hamborn auf. Angetrieben vom unermüdlichen Willen begann eine Aufholjagd, die niemand mehr für möglich gehalten hätte. Luca Blazevic eröffnete mit dem 2:5 (78.) den Wahnsinn. Noah Herrmann verkürzte weiter (85.), ehe Julian Keibel nur drei Minuten später den Anschlusstreffer erzielte. Werden-Heidhausen wankte, wirkte verunsichert, bekam keinen Zugriff mehr. Und dann die letzte Minute: Wieder war es Blazevic, der eiskalt zuschlug. Mit seinem zweiten Treffer besiegelte er das unfassbare 5:5. Die Löwen feierten wie Sieger, während Werden-Heidhausen fassungslos zuschaute.

Vom sicheren Triumph zur gefühlten Niederlage

Für den SC Werden-Heidhausen ist dieses Ergebnis ein Schlag ins Gesicht, ein sicher geglaubter Dreier wurde in nur zwölf Minuten aus der Hand gegeben. Hamborn dagegen zeigte, warum ein Fußballspiel 90 plus Minuten dauert. Mit viel Leidenschaft, Moral und einem unbändigem Kampfgeist holten sie am Ende einen Punkt - den ersten der Saison. Mit dieser Moral dürfte der erste Sieg nur eine Frage der Zeit sein.