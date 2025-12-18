Das ungleiche Derby in Bedburg-Hau

Der Derbysieger stand im Grunde genommen schon vor dem Anpfiff fest. Zu unterschiedlich sind die Kräfteverhältnisse zwischen den Lokalrivalen in der Gruppe 1 der Kreisliga B Kleve-Geldern. Der starke Aufsteiger SV Bedburg-Hau bildet mit der SG Kessel/Ho-Ha und Germania Wemb das Trio, das Meisterschaft und Relegationsplatz zwei unter sich ausmacht. Rheinwacht Erfgen steht hingegen am Tabellenende und muss sich allmählich gedanklich mit der Zukunft in der C-Liga beschäftigen.

Und so war der Kunstrasenplatz an der Antoniterstraße – die Mannschaften hatten im Vorfeld das Heimrecht getauscht, um einen Spielausfall zu verhindern – Schauplatz eines Schützenfestes. Gastgeber SV Bedburg-Hau machte mit einem 13:2 (6:2) den höchsten Saisonsieg perfekt, hat nach 16 Spielen 38 Punkte auf dem Konto und darf als Tabellenführer überwintern.

Immerhin herrschte eine halbe Stunde lang spannende Derbystimmung. Zu diesem Zeitpunkt stand es noch 2:2 – Nils Schaffaf (18.) und Markus Friedek (28.) hatten zweimal für das Schlusslicht ausgeglichen. Anschließend machte der Favorit kurzen Prozess. Hogir Adar, der in der Saison 2016/17 sogar sechs Spiele für die erste Mannschaft des 1. FC Kleve bestritt, erzielte sechs Treffer. Vier Tore steuerte Patrick Janssen bei, der ebenfalls auf eine Vergangenheit am Bresserberg zurückblicken kann. Das Endergebnis unterstreicht noch einmal, wie unterschiedlich die sportlichen Perspektiven und Zielsetzungen der beiden Lokalrivalen für das neue Jahr sind.

Für Rheinwacht Erfgen sieht’s hingegen düster aus. Mit gerade einmal acht Zählern steht die Mannschaft am Tabellenende – der Punkteabzug wegen eines Regelverstoßes in der vergangenen Saison ist da schon eingerechnet.

Trainer Sascha Lousee, der in der abgelaufenen Saison die SV Bedburg-Hau ungeschlagen zur Meisterschaft in der C-Liga, Gruppe 1, geführt hatte – bei einem fast schon unglaublichen Torverhältnis von 222:21 – machte nach dem Schlusspfiff eine klare Ansage. „Wir wollten auf Platz eins überwintern. Das haben wir schon einmal geschafft. Jetzt werden wir natürlich in der Rückrunde auch alles versuchen, um den Durchmarsch in die Kreisliga A perfekt zu machen“, so der 52-Jährige.

Die Chancen stehen nicht schlecht. Zumindest schon einmal bis zum 22. Februar wird der Neuling mit Titelambitionen die Tabelle anführen. Dann erhält die SG Kessel/Ho-Ha, die aktuell mit zwei Punkten Rückstand auf Rang drei lauert, die Chance, mit einem Sieg im Nachholspiel gegen den SV Rindern II vorbeizuziehen. Und sollte es für die SV Bedburg-Hau am Ende nicht zur Meisterschaft reichen, steht noch die Hintertür Aufstiegsrelegation offen, für die sich der Tabellenzweite qualifiziert. Die Qualität, zumindest einen der beiden Rivalen im Titelrennen hinter sich zu lassen, bringt die Mannschaft allemal mit.

Weichen für die Zukunft stellen

Der gesamte Verein ist bereits damit beschäftigt, die Weichen für eine erfolgreiche Zukunft zu stellen. „Wir richten den Blick schon nach vorne. Für die kommende Saison ist es entscheidend, dass wir unseren Kader noch breiter aufstellen. Stand jetzt wird kein Spieler aufhören. Und wir sind mit einigen Neuzugängen im Gespräch. Wichtig ist auch, dass unsere Nachwuchsspieler an Bord bleiben“, so Lousee.

Völlig anders ist die Stimmungslage beim Nachbarn. „Die Trainingsbeteiligung ist sehr schlecht gewesen. Mit dieser Einstellung wird es sehr schwer, den Klassenerhalt zu schaffen“, sagt Rheinwacht-Trainer Peter Fehlemann. André Ketelaer, Justin Häusler und Adil Mednouni kehren der Rheinwacht schon im Winter den Rücken und schließen sich wieder dem C-Ligisten SG Mehr-Niel an. Die Hoffnungen ruhen auf einigen zurzeit verletzten Spielern, die im neuen Jahr wieder fit sind. „Zur neuen Saison rücken mehrere A-Jugendliche hoch. Es wäre schön, wenn wir dann noch in der B-Liga spielen“, so Fehlemann.

Am Sonntag, 10. Mai, gibt’s auf dem Erfgener Sportplatz noch einmal das Derby – anschließend werden sich die Wege der Lokalrivalen wahrscheinlich für längere Zeit trennen.