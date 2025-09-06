Das ungeliebte Déjà-vu: Meyer trifft beim dritten 1:1 am Stück

Zunächst sahen 450 Zuschauer im Getränke-Hoffmann-Stadion ein ausgeglichenes Geschehen, bei dem sich beide Duellanten kaum Hochkaräter erspielten. Anschließend kam der LSK aber mit mehr Schwung aus der Kabine zurück und besorgte schnell die Führung. Nach einer Flanke von Tjark Dörr war einmal mehr Torjäger Malte Meyer zur Stelle und drückte das Leder im dritten Spiel am Stück über die Linie (52.).

Der Jubel war allerdings nur von kurzer Dauer, weil sich Spelle-Venhaus vom Punkt zurückmeldete. Zwar gelang es LSK-Schlussmann Haris Zlomusica einen Strafstoß von Luca Tersteeg zu parieren, doch Tom Winnemöller schaltete am Schnellsten und staubte im Nachschuss zum Ausgleich ab (65.).

Anschließend entwickelte sich ein offener Schlagabtausch, bei dem sich beiden Teams gute Möglichkeiten boten. Die Lüneburger packen zum dritten Mal in Folge einen Zähler auf ihr Konto und sind seit dem 1. Spieltag ungeschlagen. Im anstehenden Heimspiel gegen den BSV Rehden am Samstag, 13.09., um 16:30 Uhr will der LSK die Serie nicht nur fortsetzen, sondern auch wieder einen Dreier einfahren.