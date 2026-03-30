Das Unerwartbare blieb aus

– Foto: SBV Kassel

Der SBV 07 Kassel hat seine Favoritenrolle erfüllt und mit einem souveränen Sieg gegen den Tabellenletzten FSV Bergshausen 1899 die Tabellenführung behauptet. Vor 30 Zuschauern an der Marbachshöhe sorgte vor allem Murat Baksoy mit einem Doppelpack früh für klare Verhältnisse.

Die Gastgeber übernahmen von Beginn an die Kontrolle, ohne zunächst jede Szene zwingend auszuspielen. Zwar setzte auch Bergshausen erste Nadelstiche, doch der SBV hatte deutlich mehr Spielanteile und belohnte sich nach 23 Minuten: Murat Senel fand Baksoy im Strafraum, der per Kopf zum 1:0 traf. Nur 13 Minuten später fiel beinahe die Kopie dieses Treffers, diesmal flankte Can Balkaya von rechts und Baksoy nickte erneut ein – 2:0 (36.).

Bergshausen hielt die Partie trotz des Rückstands zunächst offen, weil der SBV zwar feldüberlegen war, sich aber nicht im Minutentakt Chancen erspielte. Kurz vor der Pause vergaben die Gäste nach einem Fehlpass in der Kasseler Defensive eine gute Möglichkeit zum Anschluss, als Tim Morbitzer knapp verzog. So blieb es zur Halbzeit bei einem Ergebnis, das dem Spielverlauf entsprach, aber noch keine endgültige Entscheidung bedeutete.

Nach dem Seitenwechsel blieb die Begegnung zunächst zäh. Der SBV wirkte dem dritten Treffer näher als Bergshausen dem Anschluss – und lieferte ihn in der 65. Minute: Nach Vorlage von Mert Cifci traf Metin Kazak von der Strafraumkante abgeklärt ins rechte Eck zum 3:0. Die Vorentscheidung schien gefallen, doch praktisch im Gegenzug meldeten sich die Gäste zurück. Joker Mihai-Aurel Masaru verwertete einen starken Tiefenpass von Andre Čančar eiskalt zum 3:1 (67.).

Erst verfehlt, dann getroffen

Für echte Spannung sorgte dieses Lebenszeichen allerdings nicht mehr. Der SBV blieb die klar bessere Mannschaft, ließ durch Oktay Tiryaki zunächst noch eine Großchance liegen, als er nur den Pfosten traf (71.). In der Nachspielzeit fiel dann doch noch der vierte Treffer: Kazak traf nach einem weiteren Vorstoß nur die Unterlatte, Tiryaki reagierte am schnellsten und staubte zum 4:1-Endstand ab (90.+4).

Damit blieb die große Überraschung aus. Kassel war über weite Strecken die reifere, stabilere und zielstrebigere Mannschaft, während Bergshausen nur kurzzeitig hoffen durfte. Unter dem Strich stand ein ungefährdeter Heimsieg des Spitzenreiters.