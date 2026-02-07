"Das Unerreichbare erreichen"

Ein Blick auf die Tabelle reicht aus, um die Frage zu beantworten. Die gesteckten Ziele wurden nicht einmal annähernd erreicht. Als Aufsteiger aus der Kreisliga Sinsheim hat man es traditionell schwer, sich in der Landesliga Rhein-Neckar zu halten. Als ich dazukam, hatte ich es angesprochen, dass 50 Gegentore als Meister zu viel sind und wenn man die Anzahl der Gegentore anschaut, haben wir das Thema total verfehlt. Egal aus welchen Gründen auch immer, wie wir uns zu Beginn der Saison ergeben haben, war absolut enttäuschend.

1) Wie lautet euer Fazit nach der ersten Saisonhälfte? Wurden die gesteckten Ziele erreicht?

Im Trainer- und Betreuerteam bleibt alles beim Alten. Wir haben versucht, unsere Qualität in der Breite zu erhöhen, wobei sich Wintertransfers immer sehr schwierig gestalten.

Als Neuzugänge können wir den Rückkehrer Sebahattin Öztürk von TSG Öhringen vermelden. Weitere Zugänge sind Mikail Arslanoglu von GU Türk.SV Pforzheim, Marius Tutea von Türkgücü Sinsheim hat ebenfalls bei uns für die Rückrunde unterschrieben. Und Serif Ciftci vom TSV Kleinglattbach konnten wir ebenfalls als jungen Perspektivspieler dazugewinnen.

Dogukan Ag von TVD Velbert haben wir auch vermeldet, der wird aber aus persönlichen Gründen doch nicht für uns auflaufen. Des Weiteren ist uns Yusuf Erdogan mehr oder weniger zugelaufen. Elyesa Cetin durfte bereits in der Hinrunde zwei Spiele bestreiten und gilt ebenso als Neuzugang wie unsere Langzeit-Ausfälle Maximilian Gräßle und Ilja Eckel, die gefühlt neu dabei sind. Verlassen hat uns bereits während der Runde Emre Güner.

Alieu Sowe und Mikail Cavus wechseln zum SV Menzingen. Efekan Cevlik wird aus beruflichen Gründen zur Rückrunde ebenfalls nicht zur Verfügung stehen wie Salih Tokgöz, der in die dritte türkische Liga gewechselt ist.

Auch Muhammed Korkmaz wird nicht mehr dabei sein. Zudem werden wir uns die Vorbereitung anschauen und gegebenenfalls Spieler an unsere Zweite abgeben.

3) Welches Team hat euch in eurer Liga am meisten überrascht?

Ganz klar der ASV Eppelheim. Eine junge, neuformierte Truppe, in der jeder weiß, was er zu tun hat. Hier ist die Handschrift des Trainers ganz klar zu erkennen. Überrascht bin ich aber auch über den VfB St.Leon, den ich viel weiter oben erwartet hatte.

4) Welche Ziele strebt ihr in der Rückrunde an?

Das Unerreichbare erreichen! Eigentlich haben wir ja keine Chance mehr, genau diese wollen wir nutzen. Wir haben uns in den letzten Spielen stabilisiert, wenn wir es schaffen, dies auch in Ergebnissen widerzuspiegeln, hoffe ich natürlich auf eine Sensation.

5) Im Sommer steigt die Weltmeisterschaft in Kanada, Mexiko und den USA. Was traut ihr der deutschen Nationalmannschaft zu und wer ist euer Topfavorit und warum?

In einer solch aufgeblähten WM ist eine Prognose sehr schwierig. Deutschland ist eine Turnier-Mannschaft, auch wenn man in den letzten WM-Turnieren nicht so performt hat, wie man es kennt, sehe ich Deutschland unter den letzten Acht. Danach entscheidet auch die Tagesform, Verletzungen etc.

Mein Topfavorit dieser Weltmeisterschaft ist England.