Das Überraschungsteam der Regionalliga heißt: TSV Aubstadt!

Acht Spieltage sind in der Regionalliga Bayern mittlerweile absolviert. Langsam kristallisiert sich ein aussagekräftiges Tabellenbild heraus. An der Spitze steht ein wenig überraschend die SpVgg Unterhaching. Trotz des Mega-Umbruchs nach dem Abstieg aus der 3. Liga läuft es bei den "Vorstädtern" vom Start weg erstaunlich gut. Was aber noch überraschender ist: Auf Rang zwei folgt der TSV Aubstadt - der große Gewinner des Saisonstarts...

Die Aubstäder fügten am vergangenen Wochenende der SpVgg Unterhaching die erste Saisonniederlage zu und feierten ausgiebig einen im Vorfeld sicher nicht zu erwartenden 1:0-Auswärtssieg im Sportpark. Nach acht Partien haben die Grabfelder bereits 17 Zähler eingespielt. Umso erstaunlicher vor dem Hintergrund der äußerst schwierigen Vorsaison und der daraus resultierenden Neuausrichtung auf der Trainerbank. In Euphorie bricht deshalb im beschaulichen Grabfeld aber niemand aus. Abteilungsleiter Günther Schirling ist schon zu lange dabei und hat schon zu viel miterlebt, um die Bodenhaftung zu verlieren: "Wir nehmen das im Moment gerne so mit. Das ist eine schöne Momentaufnahme, aber auch nicht mehr. Das war so in der Form sicher nicht zu erwarten. Wir können das Ganze aber schon auch richtig einschätzen. Für uns geht es weiterhin nur um den Klassenerhalt." Schmunzelnd fügt der 68-Jährige noch an: "Aber was wir haben, das haben wir."