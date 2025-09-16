 2025-09-16T08:29:04.993Z

Allgemeines
Kabinenparty! Nach dem Überraschungserfolg in Unterhaching gab`s für Kicker und Verantwortliche des TSV Aubstadt das ein oder andere verdiente Siegerbierchen.
Das Überraschungsteam der Regionalliga heißt: TSV Aubstadt!

Unter dem neuen Coach Claudiu Bozesan haben die Grabfelder bereits 17 Punkte eingefahren und stehen auf Platz zwei

Acht Spieltage sind in der Regionalliga Bayern mittlerweile absolviert. Langsam kristallisiert sich ein aussagekräftiges Tabellenbild heraus. An der Spitze steht ein wenig überraschend die SpVgg Unterhaching. Trotz des Mega-Umbruchs nach dem Abstieg aus der 3. Liga läuft es bei den "Vorstädtern" vom Start weg erstaunlich gut. Was aber noch überraschender ist: Auf Rang zwei folgt der TSV Aubstadt - der große Gewinner des Saisonstarts...

Die Aubstäder fügten am vergangenen Wochenende der SpVgg Unterhaching die erste Saisonniederlage zu und feierten ausgiebig einen im Vorfeld sicher nicht zu erwartenden 1:0-Auswärtssieg im Sportpark. Nach acht Partien haben die Grabfelder bereits 17 Zähler eingespielt. Umso erstaunlicher vor dem Hintergrund der äußerst schwierigen Vorsaison und der daraus resultierenden Neuausrichtung auf der Trainerbank. In Euphorie bricht deshalb im beschaulichen Grabfeld aber niemand aus. Abteilungsleiter Günther Schirling ist schon zu lange dabei und hat schon zu viel miterlebt, um die Bodenhaftung zu verlieren: "Wir nehmen das im Moment gerne so mit. Das ist eine schöne Momentaufnahme, aber auch nicht mehr. Das war so in der Form sicher nicht zu erwarten. Wir können das Ganze aber schon auch richtig einschätzen. Für uns geht es weiterhin nur um den Klassenerhalt." Schmunzelnd fügt der 68-Jährige noch an: "Aber was wir haben, das haben wir."

Marco Nickel (re.) ist seit mittlerweile drei Jahren in Aubstadt und einer der Führungsspieler.
Marco Nickel (re.) ist seit mittlerweile drei Jahren in Aubstadt und einer der Führungsspieler.


Wo liegen die Gründe für den Aubstädter Höhenflug zu diesem frühen Saisonzeitpunkt? Eine große Rolle spielt dabei laut Schirling der Philosophiewechsel beim TSV: "Wir holen nicht mehr fertige Spieler wie vielleicht noch in vergangenen Jahren, die ihren Zenit eventuell schon überschritten haben. Wir setzen vermehrt auf junge, hungrige Spieler. Diese Rechnung geht bislang voll auf. Die Jungs sind total engagiert, identifizieren sich mit dem Verein und wollen sich beweisen." Neben arrivierten und routinierten Kräften wie Timo Pitter, Marco Nickel oder Tim Hüttl entwickeln sich gerade junge Spieler wie Max Grimm (21) oder Egor Zelenskiyn (21) prächtig. Auch Severo Sturm, der bereits fünfmal getroffen hat, blüht wieder auf nach einer verkorksten vergangenen Spielzeit, als der Angreifer für den KSV Hessen Kassel und dann ab der Winterpause für Aubstadt nur insgesamt zweimal einnetzen konnte.

Zweifelsohne hat der neue Trainer Claudiu Bozesan einen großen Anteil daran, dass es bislang so gut funktioniert. Der 59-Jährige, zuletzt beim Landesligisten ASV Rimpar an der Seitenlinie, hat es in Windeseile offenbar geschafft, eine schlagkräftige Truppe zu formen. Günther Schirling ist voll des Lobes: "Mit seiner Art erreicht Claudiu die Mannschaft bestens. Ich denke, das sieht man auch an den Ergebnissen."

Satte 17 Zähler schon im September, die Aubstädter haben sich eine hervorragende Basis für die kommenden Monate geschaffen. Blenden lassen wollen sie sich davon aber nicht. "Wir bleiben am Boden", betont Schirling abschließend. Am kommenden Samstag geht`s für die Aubstädter mit dem Auswärtsspiel beim 1. FC Nürnberg II weiter. Am Valznerweiher soll der Höhenflug fortgesetzt werden.

Aufrufe: 016.9.2025, 17:00 Uhr
Mathias WillmerdingerAutor