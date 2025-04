Ein Bild, das keine weitere Erklärung nötig hat. – Foto: Paul Hofer

»Das tut weh«! Hankofen erlebt bitteren Türkgücü-Abend Nachholpartie des 22. Spieltages in der Regionalliga Bayern: SpVgg Hankofen-Hailing vs. Türkgücü München 0:2

Es gibt wahrlich freudigere Anlässe, mit Medienvertretern zu reden als nach einer bitteren 0:2-Niederlage. In einem wichtigem Spiel. Im Tabellenkeller. An einem kalten Dienstagabend. Und man kann Tobias Beck nur zu gut verstehen, wenn er nach dem unerfreulichen Auftakt in die Woche der Wahrheit deprimiert klingt und eher wortkarg daherkommt. Zu sehr nagt es an ihm, dass das bisherige Schlusslicht, Türkgücü München, alle Punkte mit nach Hause genommen hat. Zu sehr tut es weh, dass die Dorfbuam 2025 weiterhin ohne Sieg bleiben - und der Rückstand auf das rettende Ufer weiterhin acht Zähler beträgt.

Dass das Nachholspiel des 22. Spieltages ein Abstiegskampf-Duell sondergleichen war, wird alleine an den unterschiedlichsten Reaktion von Vereinsvertretern auf beiden Seiten deutlich. Totale Ernüchterung auf der einen Seite, beinahe schon Euphorie auf der anderen. "Wir sind erleichtert - und glücklich", kann Enver Maltas, Sportlicher Leiter der Gäste aus Oberbayern, seine Freude kaum in Worte fassen. Er betont noch einmal: "Nach diesem Sieg zähle ich zu den glücklichsten Menschen überhaupt." Wie dieser Erfolg zustande gekommen ist, interessiert ihn zunächst nicht. Es zählt das Ergebnis, es zählt die volle Ausbeute. Und erst im zweiten Moment verliert Enver Maltas einen Gedanken an die Art und Weise. "Alles in allem war das verdient", blickt er zurück. Dass er selbst in diesem Ausnahmemoment einen gewissen objektiven Blick wahrt, wird durch die Aussage von Tobias Beck bestätigt. Denn er stellt ebenso einen "am Ende verdienten" Ausgang fest.

Sein Team hätte in den entscheidenden Momenten das Glück gefehlt, das im Fußball so wichtige Momentum. "Vor dem 1:0 hauen wir einen Abschlag direkt zum Gegner. Das 2:0 fällt nach einer Ecke", zählt Hankofens Spielertrainer konsterniert auf. "Bitter, weil wir es geschafft haben, nach dem Rückstand zurück zu kommen - und wir nach der Pause eine dreifache Chance zum Ausgleich hatten. Das tut weh!" Enver Maltas bestätigt das Ganze: "Man hat gemerkt, dass beide den Sieg unbedingt wollten. Und in gewissen Phasen war Hankofen griffiger."