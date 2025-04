Das tut verdammt weh

Die Gäste aus Bad Salzungen schaffen zu neunt den Ausgleich und sorgen für lange Gesichter bei der Heimelf. Unmittelbar vor dem Pausengang musste Gästespieler Marvin Berg mit der Ampelkarte vom Platz. Zu Beginn der Schlussviertelstunde dezimierten sich die Gäste weiter. Philipp Volkhardt forderte nach einem Foulspiel vehement die Gelbe Karte gegen einen Steinacher. Der Schiedsrichter zeigte daraufhin ihm den gelben Karton. Der Mann mit der 20 auf dem Rücken beklatschte dies und musste deshalb nach der Ampelkarte runter. Die Gastgeber hatten zu diesem Match nach der Osterpause bis auf den verletzten Tim Wohlleben und dem gesperrten Oliver Heublein alle Akteure an Deck. Die Kurstädter waren dagegen nur mit insgesamt zwölf Akteuren angereist. Das Coachen übernahm Sebastian Ader. Der etatmäßige Chef-Trainer Matthias Weisheit fehlte wegen der Konfirmation des Sohnemannes, und aus diesem Grund auch einige Spieler.

Steinach hatte vor der Pause mindestens 75 Prozent Ballbesitz. Das Spiel kannte dadurch nur eine Richtung. Den ersten Hochkaräter versemmelte Philipp Sell. Freistehend vor Gästekeeper Darian Ader war er nur zweiter Sieger. Trainer Rene Queck munterte an der Seitenlinie auf: Philipp los, der Nächste ist drin!“ Zwischen der 35. und 41. Spielminute hatte Angreifer Bastian Leipold gleich drei gute Möglichkeiten: Treffer – Fehlanzeige! Bad Salzungen spielte viel hinten rum über ihren Keeper und brachten so den Spielfluss der Einheimischen immer wieder ins Stocken. Dann kam kurz vor dem Pausenpfiff die beschriebene Ampelkarte. 42 Sekunden später ging dann Steinach endlich in Führung. Niklas Hillemann bereitete auf der linken Außenbahn vor, seine Eingabe veredelte Bastian Leipold. Es hat erst eine Überzahl bedurft, ehe die Platzhirsche den Führungstreffer markierten und mit einem guten Gefühl zur Pause schritten. Torwart Pascal Neuber musste im ersten Durchgang nicht einmal eingreifen. Er wurde nur bei den Rückgaben seiner Vorderleute beschäftigt. Die einige Ecke der Gäste wurde hinter die Torlinie geschlagen.

So waren die Vorzeichen mit Wiederbeginn für den weiteren Spielverlauf deutlich vorgegeben. Aber es kam ganz anders, als von den Akteuren selbst und vor allen den Zuschauern erwartet. Plötzlich hatte Bad Salzungen einige Ausgleichsmöglichkeiten. Sie spielten nun viel besser und aggressiver. Eine Überzahlspiel der Platzhirsche war auf dem Rasen nicht erkennbar. Der Heimtrainer Rene Queck reagierte und wechselte doppelt. Und es gab auf dem Platz einige Umstellungen. Und jetzt auch halbherzige Möglichkeiten. Aber insgesamt wurde zu viel gedribbelt, statt in Überzahl den Ball rotieren zu lassen. Dann kam die dumme Ampelkarte gegen Philipp Volkhardt. Und auch mit zwei Mann weniger war Bad Salzungen durch Andreas Schel und Charlie Seidel nah am Ausgleich. Und schließlich besorgte Charlie Seidel vom Strafstoßpunkt den Ausgleich für die Gäste und stürzte die Platzhirsche ins Verderben. Denn unmittelbar nach dem Schlusspfiff sah der Torschütze der Gäste Charlie Seidel noch glatt rot! Somit gab es für die Kurstädter in der Summe sieben Verwarnungen, zwei Matchstrafen und eine Rote Karte. Diese waren alle im Gepäck auf der Heimfahrt. Und einen Punkt nahmen sie mit auf die Heimreise.