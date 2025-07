Das tut sich beim TSV Ballersbach

Mittenaar. Die Saison 2024/2025 ist für den TSV Ballersbach nicht nach Wunsch verlaufen. Immer wieder war der Fußball-A-Ligist in der Tabelle in Richtung Abstiegszone gesackt, ehe die Saison mit einem ausgeglichenen Konto auf Rang sieben endete. Die Spielzeit 2025/2026 will der Verein mit frischer Energie und mit einer Reihe neuer Gesichter angehen.