"Das tut am Ende natürlich weh" - Vorsfelde kommt spät zum Ausgleich

Aufsteiger RW Volkmarode hat dem Tabellenführer SSV Vorsfelde am heutigen Freitagabend ein intensives Duell geliefert, und holte sich am Ende ein 3:3-Unentschieden. Besonders bitter: Der Ausgleich für die Gäste fiel erst tief in der Nachspielzeit nach einer Ecke.
„Am Ende ist es ein gerechtes Unentschieden. Wir können uns natürlich auch bei unserem Keeper, Finn Winter, bedanken, der uns mit ein, zwei Paraden und dem gehaltenen Elfmeter im Spiel hält“, betonte RWV-Trainer Collin Gerstung nach Abpfiff.
Volkmarode erwischte einen guten Start, doch Vorsfelde hatte zunächst mehr Ballbesitz und ging nach einer Ecke durch Pelle Blaukat mit 0:1 in Führung. Die Gastgeber blieben jedoch dran, glichen nach einem eigenen Standard aus und gingen kurz vor der Pause per Elfmeter sogar 2:1 in Führung. Georg Niehoff und Florian Wendt erzielten die Treffer. „Wir haben daran geglaubt und uns belohnt“, so Gerstung.
Auch nach dem Seitenwechsel blieb die Partie intensiv. Volkmarode verpasste es, zwei, drei Kontermöglichkeiten konsequent zu Ende zu spielen – und wurde bestraft: Vorsfelde glich zum 2:2 aus, Blaukat war erneut der Torschütze. Doch die Gastgeber schlugen zurück, nutzten einen Fehler des Spitzenreiters und erzielten das 3:2 durch Stürmer Marvin Thurau. „Völlig verdient, wir haben das dann wirklich konsequent verteidigt und wenig klare Chancen zugelassen“, lobte Gerstung sein Team.
Als die Nachspielzeit bereits weit fortgeschritten war, schien der Sieg greifbar. Doch in der vierten Minute der Nachspielzeit traf Justin Neuner nach einer Ecke noch zum 3:3-Endstand. „Das tut am Ende natürlich weh. Wenn du führst, willst du so ein Ding natürlich auch über die Zeit bringen. Und dann nach einer Standardsituation den Ausgleich zu bekommen, fühlt sich schon unglücklich an“, ärgerte sich der RW-Coach.
Trotz des späten Nackenschlags zog Gerstung ein positives Fazit: „Wir sind froh, den Punkt zu haben. Wir haben sehr intensive Minuten gegen den Tabellenführer gezeigt, mitgehalten und alles reingeworfen.“ Für Volkmarode war es ein weiterer Beweis, dass man in der Liga bestehen kann. Vorsfelde baute zwar vorerst die Tabellenführung aus, konnte aber die Siegesserie von fünf Partien nicht fortsetzen und kann am Sonntag den Platz an der Ligaspitze verlieren.