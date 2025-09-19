– Foto: RW Volkmarode-Instagram

"Das tut am Ende natürlich weh" - Vorsfelde kommt spät zum Ausgleich Aufsteiger hat den Favoriten am Rande der Niederlage

Aufsteiger RW Volkmarode hat dem Tabellenführer SSV Vorsfelde am heutigen Freitagabend ein intensives Duell geliefert, und holte sich am Ende ein 3:3-Unentschieden. Besonders bitter: Der Ausgleich für die Gäste fiel erst tief in der Nachspielzeit nach einer Ecke.

„Am Ende ist es ein gerechtes Unentschieden. Wir können uns natürlich auch bei unserem Keeper, Finn Winter, bedanken, der uns mit ein, zwei Paraden und dem gehaltenen Elfmeter im Spiel hält“, betonte RWV-Trainer Collin Gerstung nach Abpfiff. Volkmarode erwischte einen guten Start, doch Vorsfelde hatte zunächst mehr Ballbesitz und ging nach einer Ecke durch Pelle Blaukat mit 0:1 in Führung. Die Gastgeber blieben jedoch dran, glichen nach einem eigenen Standard aus und gingen kurz vor der Pause per Elfmeter sogar 2:1 in Führung. Georg Niehoff und Florian Wendt erzielten die Treffer. „Wir haben daran geglaubt und uns belohnt“, so Gerstung.

Ganz später Ausgleich Auch nach dem Seitenwechsel blieb die Partie intensiv. Volkmarode verpasste es, zwei, drei Kontermöglichkeiten konsequent zu Ende zu spielen – und wurde bestraft: Vorsfelde glich zum 2:2 aus, Blaukat war erneut der Torschütze. Doch die Gastgeber schlugen zurück, nutzten einen Fehler des Spitzenreiters und erzielten das 3:2 durch Stürmer Marvin Thurau. „Völlig verdient, wir haben das dann wirklich konsequent verteidigt und wenig klare Chancen zugelassen“, lobte Gerstung sein Team.