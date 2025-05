Das Triple ist noch möglich

Auf den ersten Blick sieht es zwei Spieltage vor Saisonende für die Elf von Trainer Björn Tarillon, der nach dieser Saison in gleicher Funktion zum Ligarivalen SG Saubach wechselt, im Titeldreikampf nicht besonders gut aus: Die SG Marpingen-Urexweiler (67 Punkte) führt vor der SG Lebach-Landsweiler (65 Zähler) sowie dem SV Bliesmengen-Bolchen (63) das Klassement an. Allerdings hat die Mannschaft aus dem Mandelbachtal gegenüber der Aufstiegskonkurrenz gleich noch zwei Asse im Ärmel: Das erste ist der gegenüber den beiden Konkurrenten jeweils gewonnene direkte Vergleich, der bei Punktgleichheit im Kampf um die Vize-Meisterschaft den Ausschlag geben würde. Und das zweite Ass ist das Restprogramm der drei Titelaspiranten: So werden sich an diesem Sonntag, 18. Mai, um 15.15 Uhr in Urexweiler die SG Marpingen-Urexweiler und die SG Lebach-Lansweiler im direkten Duell gegenseitig die Punkte wegnehmen. Tarillon hofft dabei auf ein Unentschieden. Dann hätte Marpingen-Urexweiler vor dem letzten Spieltag 68 Punkte und Lebach-Landsweiler 66 Zähler auf dem Konto. Der SV Bliesmengen-Bolchen ist seinerseits am Sonntag um 15 Uhr im Heimspiel gegen den Tabellensiebten VfB Theley zum Siegen verdammt, um dann mit ebenfalls 66 Punkten vor dem letzten Spieltag aufgrund des gewonnenen direkten Vergleichs gegenüber Lebach-Landsweiler Relegationsrang zwei zu übernehmen. Dann würde alles auf den letzten Spieltag am Sonntag, 25. Mai, um 15 Uhr ankommen: Bliesmengen-Bolchen gastiert dann um 15 Uhr beim aktuellen Tabellenfünften FSG Ottweiler-Steinbach, Marpingen-Urexweiler beim abstiegsgefährdeten 14. FV Biesingen und Lebach-Landsweiler hat den unberechenbaren Elften FSG Schiffweiler-Landsweiler zu Gast. Sollte allerdings Marpingen-Urexweiler am Sonntag gegen Lebach-Landsweiler gewinnen, stehen sie als Meister fest. Bei jedem anderen Spielausgang wird der Titelkampf erst am letzten Spieltag entschieden. "Falls wir Zweiter werden, setzen wir alles daran, über die Relegation aufzusteigen", betont Tarillon. Dort würde als Gegner entweder der SV Geislautern oder der FV Bischmisheim aus der Verbandsliga Süd/West warten. Aber vielleicht findet ja zuvor noch ein Entscheidungsspiel oder sogar eine Entscheidungsrunde in der Verbandsliga Nord/Ost um Platz eins statt - denn der Kampf um die Meisterschaft wird nicht über den direkten Vergleich entschieden. Es ist also noch für reichlich Spannung gesorgt.