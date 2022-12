Das Triple des FC Hausen am Albis - und ein grosser Abschied FVRZ-Gala im Zürcher Kongresshaus

Die FVRZ-Gala ist nach mehrjährigem Unterbruch wieder zurück. Ausgezeichnet wurde der Thalwiler Schiedsrichter Antonio Di Cerbo, Matthias Aeppli vom FC Seuzach als "Ehrenamtlicher des Jahres" sowie erneut der faire FC Hausen am Albis.

Auch Stefan Büsser und «Lapsus» liessen es sich nicht nehmen, mit originell vorbereiteten Überraschungen ein würdiges Adieu zu kreieren. Nachfolger Benjamin Benz – seit 1. Dezember offiziell in Geschäftsführer-Funktion – tritt in grosse Fussstapfen, ist aber schon deutlich auf der gelegten Spur und wird da und dort eigene Markierungen setzen.

Als zweitletztes «Traktandum» des Abends kriegte der nach 27 Jahren ausscheidende Geschäftsführer Patrick Meier die ihm gebührende Anerkennung in Form von Stehenden Ovationen. FVRZ-Präsidentin Rita Zbinden würdigte nicht allein dessen grossen Einsatz; vielmehr wies sie auf die stets menschliche Art Meiers hin.

In der "Seuzi Zytig" wurde diesbezüglich sein Schaffen unlängst gewürdigt. All die Höhenflüge, welche der FCS auf der sportlichen Seite erleben durfte (Seuzach spielte zwischenzeitlich in der 1. Liga - die Red.), haben Aeppli nicht abheben lassen – und genau dies half bei Rückschlägen.

Den Titel "Ehrenamtlicher des Jahres" ging an Seuzachs Matthias "Mäts" Aeppli, der bereits über 30 Jahre für seinen Verein an den verschiedensten Fronten wirbelt - und ihn auch seit 2012 präsidiert.

Und ein weiteres Kriterium lässt Di Cerbo einfliessen: "Auf dem Feld geschehen die Entscheidungen. Deren Akzeptanz hängt eng damit zusammen, wie ich mich vor der Partie präsentiere, wie ich wahrgenommen werde. Hier gibts Plus- oder dann eben umgekehrt auch erste Minuspunkte zu gewinnen oder zu verlieren."

Darüber hinaus ist er bei seinem Klub Verantwortlicher für dessen 10 Schiedsrichter und 20 Kleinfeldschiedsrichter. Während all den Jahren war Di Cerbo stets ein vorbildlicher, gewissenhaft leitender Unparteiischer und bei seinen Kollegen immer beliebt.

Seit geraumer Zeit ist er zudem als Neu-Schiedsrichterbetreuer und Coach regelmässig auf dem Fussballplatz anzutreffen und gibt dabei seine Erfahrungen an jüngere Kollegen und Kolleginnen weiter.

Mit engagierter, nachhaltiger und hartnäckiger Arbeit, ohne jegliche Prämien Erfolge zu feiern, das sei seit jeher die Devise des Vereins aus dem Raum Winterthur. Diese habe "Mäts" in den letzten zehn Jahren als Präsident vehement vertreten, und daran würde sich auch in Zukunft nichts ändern.

Es würde fast kein Tag vergehen, an dem er nicht im Rolli anzutreffen sei, als Einsatzkraft bei den Festen, als Barkeeper oder einfach so zu einem spontanen Besuch.

Für ihre ausserdordentlichen Verdienste nominiert wurden ausserdem Ronny Harsch (FC Fehraltorf) und Ursula Wettstein (FC Buch-Dällikon).

Der dauerfaire FC Hausen am Albis

Beim "Vereins-Fairplay" schwang wiederholt der FC Hausen am Albis oben aus. Dieses Mal vor dem FC Seuzach und dem FC Stammheim. Der Verein aus dem Bezirk Affoltern hat quasi ein Dauerabonnement in dieser Sparte gelöst. Zum dritten Mal in Folge räumte er den Titel ab. Ausserdem hatte sich Hausen 2017 auf Platz 3 klassiert.

"Keine Motzerei, kein Foul, keine Disziplinlosigkeiten", die Devise des Vereins wird also weiterhin auf allen Ebenen gelebt. Belohnt wurde der Verein schon mehrfach mit der Qualifikation für den Schweizer Cup.

"Wir sind eine grosse Familie, die füreinander da ist und füreinander einsteht. Jeder kennt und hilft jedem. Das Fairplay gehört zur Vereinskultur und wird bereits bei den Kleinsten gelebt", heisst es im Verein.

Nebst Hausen bekamen ausserdem in der Rubrik "Vorbildliche Vereine" fünf weitere Klubs die Auszeichnung "Gold“. 12 Vereinen reichte es zu Silber, und für das Engagement weiterer acht Vereine gab es Bronze. Und schliesslich erhielten 12 Klubs das Prädikat "Vorbildlicher Verein".

50‘000 Franken ausgeschüttet

Insgesamt schüttete der Verband erneut rund 50‘000 Franken in Form von Gutscheinen, Bällen und Bargeld aus; zwar eine enorme Summe, und doch nur ein Bruchteil dessen, was die Vereine beziehungsweise deren Funktionäre und Trainer während des Jahres an ehrenamtlichem Einsatz leisten.

Rita Zbinden konnte gegen 23.30 Uhr mit den besten Wünschen die «grosse Fussballfamilie» in die Winterpause verabschieden. In einer gefühlt oder tatsächlich unsicheren Welt bleibt eines gewiss: «Der Ball» wird auch im Jahr 2023 rund bleiben …

Vorbildliche Vereine 2022

Gold: FC Fehraltorf, FC Hausen am Albis, FC Pfäffikon, FC Stäfa, FC Wiedikon, FC Wiesendangen.

Silber: FC Bäretswil, FC Ellikon/Marthalen, FC Hinwil, FC Kilchberg-Rüschlikon, FC Männedorf, FC Neftenbach, FC Russikon, FC Seuzach, FC Wädenswil, FC Wettswil-Bonstetten, FC Wollerau, SC YF Juventus.

Bronze: FC Effretikon, FC Kloten, FC Küsnacht, FC Stammheim, FC Unterstrass, FC Uster, FC Volketswil, SV Schaffhausen.



Weitere vorbildliche Vereine: FC Blue Stars Frauen, FC Brüttisellen-Dietlikon, FC Buchs-Dällikon, FC Elgg, FC Feusisberg-Schindellegi, FC Kempttal, FC Oetwil-Geroldswil, FC Regensdorf, FC Urdorf, FC Witikon, SC Veltheim, Sporting Club Schaffhausen.

