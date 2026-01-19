Das Treffen zweier Borussia-Legenden

Da war Traoré noch nicht an Bord. Der inzwischen 37-Jährige, zwischen 2014 und 2021 in 132 Partien (elf Tore) für die Borussia im Einsatz, gab erst in dieser Saison sein Comeback, hat sich bei der DJK in zwölf Spielen mit sieben Torvorlagen sowohl auf als auch neben dem Platz zu einem absoluten Fixpunkt entwickelt. „Sein Impact im Zentrum ist enorm“, sagt sein Trainer Sebastian Michalsky, für den eines zu hundert Prozent feststeht: „Raffael, der eher offensiv eingesetzt wird, und Ibo können in dieser Spielklasse auf jeder Position spielen.“