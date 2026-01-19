Das Treffen zweier Borussia-Legenden

Ihre letzte Begegnung diktierte der Zufall. Im April des vergangenen Jahres liefen sich Ibrahima Traoré und Raffael Caetano de Araújo in Mönchengladbach über den Weg. Danach postete Traoré auf seinem X-Account (ehemals Twitter): „Wenn du eine Legende triffst. Auf der Straße.“ Am Sonntag im Testspiel der DJK Gnadental gegen Ay-Yildizspor Hückelhoven standen sich die beiden ehemaligen Profis von Borussia Mönchengladbach am Nixhütter Weg auf dem Platz gegenüber. Ein Duell, das ein ganz gewöhnliches Vorbereitungsmatch zu einem Festtag macht.
Raffael, zwischen 2013 und 2020 in 201 Spielen (71 Tore) für Gladbach am Ball, kickt seit der Saison 2023/24 für Ay-Yildizspor, stieg mit dem 1992 von Migranten mit türkischen Wurzeln gegründeten Verein 2024 aus der Kreisliga A Heinsberg in die Bezirksliga Mittelrhein auf. Der Kontakt zum „Maestro“ war über Hückelhovens Coach Orhan Özkaya zustande gekommen. Der 47-Jährige, zu seiner aktiven Zeit unter anderem für den KFC Uerdingenund die SG Wattenscheid in der Regionalliga im Einsatz, läuft für die Weisweiler-Elf, Borussias Traditionsmannschaft, auf. Dort traf er auf Raffael und konnte ihn von einem Engagement in der Kreisklasse überzeugen.
In der laufenden Saison kommt der 40-Jährige in zwölf Einsätzen auf fünf Tore und drei Assists. Den Rhein-Kreis Neuss kennt der stille Brasilianer schon. Im September 2020 trainierte er für einen guten Zweck beim BV Wevelinghoven, spendete während der Corona-Pandemie ein vom ihm unterschriebenes Trikot. Und auch schon in der Wintervorbereitung auf die Rückrunde der Spielzeit 2024/25 war er mit Hückelhoven in Gnadental zu Gast, unterlag mit seiner Mannschaft deutlich mit 2:6.
Da war Traoré noch nicht an Bord. Der inzwischen 37-Jährige, zwischen 2014 und 2021 in 132 Partien (elf Tore) für die Borussia im Einsatz, gab erst in dieser Saison sein Comeback, hat sich bei der DJK in zwölf Spielen mit sieben Torvorlagen sowohl auf als auch neben dem Platz zu einem absoluten Fixpunkt entwickelt. „Sein Impact im Zentrum ist enorm“, sagt sein Trainer Sebastian Michalsky, für den eines zu hundert Prozent feststeht: „Raffael, der eher offensiv eingesetzt wird, und Ibo können in dieser Spielklasse auf jeder Position spielen.“
Während ihrer gemeinsamen Zeit bei den Fohlen, mit denen sie in der Champions League auch gegen Manchester City, Juventus Turin, Celtic Glasgow und den FC Barcelona antraten, bildeten sie ein kongeniales Duo: Traoré, gerade erst zurück aus Paris, wo er fürs Radio und im Podcast über den Afrika-Cup berichtete, war unter Trainer Lucien Favre der fintenreiche Dribbler, der stark von seiner Intuition lebte. Raffael das geistige Zentrum des Borussen-Spiels.
Beide zusammen standen für Lockerheit und Spaß, aber immer mit dem nötigen Ernst. Das belegte auch ihr Einfluss in der Kabine: Der ruhige Raffael war der „Papi“, einer, der ein gutes Gefühl vermittelte, der sich kümmerte. Genau wie Traoré, allerdings auf eher flippige Art. Er war der Chef der „French Connection“ im Team und Integrationsbeauftragter.