Maxi Bauer (29) ist auch ein waschechter Moosener. Sein Weg führte ihn allerdings über den TSV Dorfen und den Regionalligisten TSV Buchbach zurück zum Heimatverein. – Foto: Dominik Findelsberger

Das Traum-Trio des SC Moosen: Maxi Bauer, Felix Daumoser und Johannes Körber Je 13 Tore auf dem Konto

Moosen – Die Trainer schlagen die Hände über dem Kopf zusammen. Wie bitte soll man diesen Moosener Sturm verteidigen? Und wo bitte soll man denn da anfangen? Denn das ist das Problem für den Gegner: Der SC Moosen hat gleich drei Top-Angreifer. Spielertrainer Maxi Bauer (29) sowie Felix Daumoser (25) und Johannes Körbl (22) bilden den 39-Tore-Sturm.

Der Lewa unter ihnen? Niemand, denn jeder hat bisher 13 Mal getroffen. Wir sprachen mit dem Trio, das ihr Team auf Platz zwei der Kreisklasse geschossen hat. Gleich drei Torjäger in einem Team – woher kommt’s? Maxi Bauer: Mit den beiden zusammenzuspielen, macht einfach Spaß. Wir legen uns ja auch gegenseitig die Bälle auf. Da ist keiner auf den anderen neidisch. Hinzu kommt natürlich auch, dass heuer noch keiner länger verletzt war und deshalb alle bisher fit waren. Johannes Körbl: Dadurch, dass wir auch die Positionen oft wechseln, sind wir schwerer ausrechenbar und kreieren mehr Chancen. So kommt eben jeder zu seinen Toren. Felix Daumoser: Dass wir alle gleichauf bei den Toren sind, ist natürlich auch Zufall. Es ist aber auch die Folge davon, dass wir sehr offensiv ausgerichtet sind. Hinten schaut’s deshalb nicht ganz so gut aus. Aber hinten – so heißt’s zumindest – gewinnt man die Meisterschaften. Daumoser: Ja, das stimmt. Da müssen wir auch noch besser werden. Aber generell macht es natürlich viel mehr Spaß, so offensiv zu spielen. Bauer: Unsere Zuschauer danken uns das auch, wenn wir solche Spektakel abliefern. Als Trainer finde ich es nicht so gut, wenn wir so viele Tore kassieren. Man muss aber auch sagen, dass wir schon mal drei oder vier reinkriegen, aber dann auch noch 6:3 oder 7:4 gewinnen. Dreimal hat’s allerdings nicht so geklappt. Bauer: Beim 0:4 gegen Oberding hatten wir einen rabenschwarzen Tag, das 2:3 gegen Klettham war auch ein wenig Pech. Und das 3:5 zu Saisonbeginn gegen Forstern würde uns wahrscheinlich nicht mehr passieren. Da war zum Beispiel Johannes noch nicht dabei. Jeder hat 13 Tore, da muss ja ein richtiges Gedränge im Sturmzentrum herrschen.

Johannes Körbl (22) spielt immer schon für Moosen. Der Student agiert am liebsten direkt hinter den Spitzen und ist so torgefährlich wie noch nie. Vergangene Saison traf er fünfmal. – Foto: Dominik Findelsberger

Daumoser: Nein, wir gönnen uns natürlich gegenseitig die Tore. Ich habe kein Problem damit, wenn ich am Schluss nicht die meisten habe. Das hatte ich ja in der vergangenen Saison (lacht). Und die Rollen sind ja auch verteilt. Maxi ist unser Stürmer im Zentrum. Ich komme mehr von der linken Außenseite, und Johannes ist ein klassischer, aber auch torgefährlicher Zehner. Ist das Ihre Lieblingsposition, Herr Körbl? Körbl: Ja eigentlich schon. Ich kann auch andere Positionen einnehmen und auch nach hinten arbeiten. Aber zentral hinter den Spitzen – das macht am meisten Spaß. Welche Eigenschaften hättest Sie gern von den beiden anderen? Daumoser: Maxi ist der mit dem puren Willen. Ich glaube, kein Zweiter in dieser Liga verkörpert die Einsatzbereitschaft so wie er. Und Johannes hat eine unfassbare Schnelligkeit. Er ist immer einen Schritt voraus. Und er ist ein sehr filigraner Spieler. Bauer: Angesichts seiner Qualitäten ist Johannes eigentlich in einer viel zu niedrigen Liga, denn er ist ein nahezu perfekter Spieler: total agil, mit einem sehr guten Auge. Nur das Durchsetzungsvermögen fehlt ihm noch ein wenig, aber da hat er sich in letzter Zeit auch enorm entwickelt. Deshalb schießt er inzwischen auch so viele Tore. Felix ist einfach ein Vollstrecker. Und er braucht auch nicht viele Chancen. Körbl: Felix ist eiskalt vor dem Tor. Und von Maxi hätte ich auf jeden Fall gern seine Zweikampfstärke. Und wo sind Sie besser als die anderen beiden? Daumoser: Das kann man so signifikant gar nicht sagen. Aber ich denke, dass ich einen guten beidfüßigen Torabschluss habe. Und die Bälle kann ich auch ganz gut verteilen. Bauer: Ich habe ein bisserl mehr Erfahrung. Es gibt Situationen, die löst man im Lauf der Zeit einfach cleverer. Körbl: Ich bin schneller. Das kommt mir sicher zugute. Und vielleicht habe ich auch im Spiel den besseren Überblick, spiele nochmal ab, wenn die beiden anderen allein gehen würden.

Herr Bauer, Sie haben es schon angedeutet: Johannes Körbl könnte höher als in der Kreisklasse spielen. Das gilt ja für alle drei. Bauer: Ich habe gesagt, er könnte das, klar. Es gibt ja auch immer wieder Angebote. Aber ich will natürlich auch meinen Sturmpartner nicht verlieren. Ich bin da aber ganz zuversichtlich. Johannes ist ein eingefleischter Moosener. Körbl: Ich habe immer schon in Moosen gespielt oder mit der Jugend in Spielgemeinschaft mit der BSG Taufkirchen. Eine höhere Liga würde mich schon reizen. Aber ich studiere Lehramt, und da ist es in der Referendariatszeit auch nicht so einfach, das mit Fußball zu verbinden. Außerdem fühle ich mich richtig wohl hier in dieser Mannschaft – sowohl auf dem Platz, als auch sonst. Daumoser: Ich bin zwar erst seit 2017 hier, aber es macht in dieser Mannschaft einfach sehr viel Spaß. Nach meinem Kreuzbandriss 2019 hat es bis Mitte 2020 gedauert, bis ich wieder auf die Beine gekommen bin. Und seitdem läuft’s richtig gut. Höherklassig? Grundsätzlich ja, aber das können wir ja mit dem SC Moosen selber schaffen. Ihr seid Tabellenzweiter in der Kreisklasse. Ist die Liga schwächer als im vergangenen Jahr, als Eichenried und Moosinning 2 so dominant waren? Daumoser: Es ist immer schwierig, so etwas zu vergleichen. Bauer: Und gegen Moosinning haben wir ja auch 5:0 gewonnen. Daumoser: Altenerding ist heuer schon sehr stark. Klettham macht’s auch sehr gut, zumal Tobi Paulus so trifft wie noch nie zuvor (23 Tore nach 13 Spielen, die Red.). Aber das sei ihm gegönnt. Körbl: Die Liga heuer ist sehr ausgeglichen. Man sieht doch, dass hier jeder jeden schlagen kann. Bauer: Ich gehe davon aus, dass es bis Saisonende ein Dreikampf mit uns und den beiden Erdinger Mannschaften sein wird. Wir haben aber überhaupt keinen Druck. Ehrlich nicht? Es wäre aber schon die dritte Saison, in der ihr an die Kreisliga anklopft. Bauer: Natürlich werden wir alles tun, aber seitens des Vereins gibt’s da keine Vorgaben. Allerdings haben wir bei unseren Vorbereitungsspielen gegen Kreis- und Bezirksligisten gesehen: Wir können gegen höherklassige Mannschaften schon mithalten. Daumoser: Wir haben auf alle Fälle als Mannschaft das Zeug dazu – zumal wir auch noch eine sehr junge Mannschaft sind. Mit meinen 25 Jahren gehöre ich ja schon zu den älteren Spielern. Zum Schluss noch ein Tipp: Wer von Euch hat am Ende die meisten Tore? Daumoser: Mir ist das egal. Aber ich tippe jetzt mal auf Maxi. Ich muss mich ja bei Trainer einschleimen (grinst). Bauer: Schwer zu sagen. Wenn Felix wieder eine Serie hinlegt wie letztes Jahr, wird er es sein. Aber nochmal: Jeder legt dem anderen auf. Körbl: Das wird Felix machen. Maxi ist leider doch noch ein wenig verletzungsanfälliger. Und ich lege den Ball halt doch noch öfter quer.

Felix Daumoser (25) kickte einst für den FSV Steinkirchen, wechselte in der Jugend zu Landshut-Berg. Über seinen Kumpel Michael Wilmes kam er 2017 nach Moosen. 2021/22 traf er 23 Mal für den SC. – Foto: Christian Riedel / fotografie-ri