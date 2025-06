Luca Seidel soll künftig für Hof die Tore machen. – Foto: Spvgg Bayern Hof

Das Transferkarussell dreht sich auch in Hof und Eltersdorf Eltersdorf verpflichtet Torwart-Talent. Auch Hof wird zwischen den Pfosten aktiv - und im Sturm

Nach der Saison ist vor der Saison - und es geht Schlag auf Schlag: Nur gut zwei Wochen nach dem Ende der Pflichtspielsaison ist das Vergangene bereits abgehakt. Das Neue steht vor der Tür - und muss vorbereitet werden. In Form der Kaderplanungen, in Form vieler Transfers. Auch der SC Eltersdorf und die SpVgg Bayern Hof waren bzw. sind in dieser Hinsicht nicht untätig.

Vom Kleeblatt zu den Quecken, heißt es in einem Social-Media-Post des SCE: Leonard Hüttl wechselt aus der U19 der SpVgg Fürth zum SC Eltersdorf und verstärkt ab sofort das Torwartteam des gescheiterten Aufstiegsreleganten. "Der 18-jährige Keeper stößt zum Gespann um unsere Nummer 1, Axel Hofmann, und Torwarttrainer Oleksandr Churilov. Wir freuen uns auf deine Paraden im Quecken-Trikot, Leo!", schreibt die PR-Abteilung der Mittelfranken.

Ähnliches Bild in Oberfranken: Dort vermeldet die SpVgg Bayern Hof via Facebook gleich mehrere Neuverpflichtungen. So ist das Torwartteam des Traditionsvereins nun komplett. Lukas Kycek bleibt die Nummer 1 auf der Grünen Au. Sein erster Herausforderer ist ein Rückkehrer: David Guyon läuft künftig wieder für den Bayernligisten auf. Er hütete zuletzt das Landesliga-Tor des 1. FC Trogen. Youngster Felix Wirth, der aus der eigenen Jugend aufrückt, komplettiert das Trio, dem Fatjon Collari künftig nicht mehr angehören wird. Die "albanische Katze" verabschiedet sich.