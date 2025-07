Das Transfergeschehen in der Kreisoberliga Rheingau-Taunus

Rheingau-Taunus. Bereits früh im Jahr hatte Fußball-Kreisoberligist TuS Beuerbach die Nachfolge für Trainer Herbert Leus geklärt, dessen Engagement große Wertschätzung erfahren hat. Künftig übernimmt nun Mike Baier als Coach. „Es ist Potenzial vorhanden. Ich komme als Trainer nicht, um nur um Platz acht, neun oder zehn zu spielen. Ich will aber auch nicht vom Aufstieg sprechen. Doch wir wollen angreifen“, hatte der aus Aarbergen stammende frühere U19-Spieler des FC Bayern bei seiner Vorstellung in Beuerbach die Richtung vorgegeben.

Eine von etlichen interessanten Personalien in der Kreisoberliga, die während der Sommerwechselperiode ein ausgeprägtes Kommen und Gehen im Hinblick auf die am 3. August beginnende Punktspielrunde verzeichnet. Im 15er-Feld ist der TV Idstein als Senkrechtstarter der letzten beiden Jahre dabei. Er trifft damit auch auf die TSG Wörsdorf, den unmittelbaren Nachbarn und Vizemeister der vergangenen Saison, bei dem sich einmal mehr eine größere Fluktuation vollzogen hat.

Daneben gab es bei der SG Heftrich/Niederseelbach eine Wachablösung: Trainer Matthias Dworschak und Kevin Detloff (lange Zeit Spieler und Vorsitzender des SV Niederseelbach in Personalunion) haben sich zur SG Walluf verabschiedet. Alexander Krebs und Marco Wagner treten als Trainertandem die Nachfolge an. Während beim TGSV Holzhausen die Ära unter Erfolgscoach und Ex-Profi Thorsten Barg zu Ende gegangen ist, Cagri Yigit als interne Lösung in seine Fußstapfen tritt. Beim FSV Oberwalluf beerben Markus Neuser und Sascha Brox, die früheren Oberliga-Spieler der SG Walluf, den zum FSV Winkel gewechselten Tobias Kopetzky.

Alle Transfers der Kreisoberligisten inklusive der Saisonziele hat für euch der Wiesbadener Kurier recherchiert.