Das Trainerteam verlängert

Damit setzt die Sportvg ein klares Zeichen: Der eingeschlagene Weg soll weitergeführt werden.

Die Sportvg Feuerbach geht den eingeschlagenen Weg weiter und setzt auch in Zukunft auf Kontinuität an der Seitenlinie. Das komplette Trainerteam der ersten Mannschaft um Sven Damnig, Stefan Ohneseit und Andreas Merz hat seine Zusage für die kommende Saison gegeben und bleibt dem Verein erhalten.

In den vergangenen Monaten wurde Schritt für Schritt an Strukturen gearbeitet, Abläufe verbessert und eine gemeinsame Philosophie entwickelt. Besonders wichtig war dabei, nicht nur kurzfristige Ergebnisse zu betrachten, sondern etwas Nachhaltiges aufzubauen.

Erst im vergangenen Sommer übernahm Sven Damnig die Verantwortung für die erste Mannschaft. Seitdem stand nicht nur die sportliche Entwicklung im Vordergrund, sondern vor allem auch der Aufbau einer Mannschaft, die sich durch Zusammenhalt, Einsatzbereitschaft und Identifikation mit dem Verein auszeichnet.

Der "Feuerbacher Weg" steht dabei für Leidenschaft, Zusammenhalt und die Entwicklung einer Mannschaft, die sich auf und neben dem Platz gegenseitig unterstützt.

Mit Stefan Ohneseit und Andreas Merz bleibt Damnig dabei auf bewährte Unterstützung an seiner Seite setzen. Das Trainerteam arbeitet eng zusammen und verfolgt eine gemeinsame Idee, die in Zukunft weiter ausgebaut werden soll.

🎙 Kleines Interview mit Sven Damnig:

Sven, warum war die Verlängerung für dich der richtige Schritt?

Sven Damnig:

"Die Entscheidung ist mir ehrlich gesagt nicht schwer gefallen. Ich habe vom ersten Tag an gespürt, dass hier etwas entstehen kann. Wir sind noch lange nicht am Ende. Ganz im Gegenteil, ich glaube sogar, dass wir gerade erst anfangen. Da steckt noch unglaublich viel drin. In den Spielern, in der Mannschaft und im gesamten Verein."

Was hat dich in den vergangenen Monaten besonders überzeugt?

Sven Damnig:

"Die Jungs. Du siehst jede Woche, wie sie arbeiten, wie sie sich entwickeln und wie sie anfangen, füreinander einzustehen. Aber wir sind noch lange nicht dort, wo wir hinwollen. Wir sehen in vielen Spielern noch deutlich mehr Potenzial. Da sind Reserven, da sind Charaktere und da sind Geschichten, die noch nicht fertig geschrieben sind."

"Unser kurzfristiges Ziel und gleichzeitig auch unser langfristiger Weg ist klar: Wir wollen eine Mannschaft formen, die sportlich und menschlich absolut eine Top-Truppe ist. Eine Mannschaft, die Qualität hat, die zusammenhält und bei der jeder für den anderen rennt. Wenn du so etwas schaffst, dann kommt Erfolg nicht irgendwann zufällig, dann arbeitest du ihn dir gemeinsam."

Was dürfen Mannschaft und Fans in Zukunft erwarten?

Sven Damnig:

"Ich bin fest davon überzeugt, dass dieser Verein ein riesiges Potenzial hat, das noch lange nicht komplett ausgeschöpft ist. Hier steckt viel mehr drin. Und genau das wollen wir gemeinsam entfachen."

"Wir wollen in Feuerbach etwas aufbauen, bei dem die Leute sagen: Ich freue mich die ganze Woche auf Sonntag. Wir wollen, dass jedes Heimspiel lebt. Dass Energie da ist, dass Emotionen da sind und dass man merkt: Hier entsteht etwas."

"Wir wollen jedes Wochenende dieses Feuer entfachen. Nicht nur auf dem Platz, sondern im ganzen Umfeld. Und eines kann ich versprechen: Das hier ist nicht das Ende von etwas. Das ist erst der Anfang. Da kommt noch mehr."

Mit der Verlängerung des Trainerteams setzt die Sportvg Feuerbach ein klares Signal für Stabilität und die gemeinsame Zukunft.

❤️🖤 Auf eine erfolgreiche Fortsetzung des Feuerbacher Weges!

💪