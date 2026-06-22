Das Trainerteam bleibt Ratingen 04/19 komplett erhalten

Die erste Vizemeisterschaft in der Oberliga Niederrhein in der Vereinsgeschichte von Ratingen 04/19 ist logischerweise eng verknüpft mit dem vor dieser nun abgelaufenen Saison neu gekommenen Cheftrainer Damian Apfeld, der mit dem Sportlichen Leiter Frank Zilles ein Team zusammenstellte, das mit 50 Treffern in der Hinserie für Furore sorgte und bis zum letzten Spieltag um den Aufstieg in die Regionalliga spielte. Doch hinter dem Chef steht in der Regel ein Team – und das ist für die gesamte Performance ebenso elementar wichtig. Deswegen freut sich 04/19, dass alle drei Assistenten Apfelds ihre Verträge um jeweils ein Jahr verlängert haben: Die Co-Trainer Max Klink und Salvatore Franciamore bleiben ebenso wie Torwart-Trainer Marcel Siepmann, der demnach in der neuen Saison das Keeper-Trio aus Marvin Gomoluch, Leon Klußmann und Paul Möller intensiv betreuen wird.
Mit Klink hatte Apfeld schon auf seiner vorherigen Station bei Liga-Konkurrent ETB Schwarz-Weiß Essen zusammengearbeitet. Der 31-Jährige sagt nun: „Ich habe mich seit Tag eins mit den Gegebenheiten und handelnden Personen in Ratingen pudelwohl gefühlt. Aus diesem Grund freue ich mich sehr, den eingeschlagenen Weg mit dem gesamten Team weiterzugehen.“
Vom Landesliga-Vizemeister des Vorjahres und damit Aufsteiger in die Oberliga hatte 04/19 Franciamore nach Ratingen gelotst. Der 43-Jährige sagt: „Ich freue mich sehr über die Vertragsverlängerung und das entgegengebrachte Vertrauen des Vereins. Die Zusammenarbeit mit der Mannschaft und dem Trainerteam macht mir große Freude, und ich sehe weiterhin großes Potenzial für unsere gemeinsame Entwicklung. Ich bin stolz, meinen Weg hier fortsetzen zu dürfen. Gemeinsam wollen wir die positive Entwicklung der vergangenen Monate fortführen und unsere sportlichen Ziele mit viel Leidenschaft und Einsatz erreichen.“ Zur Erinnerung: Präsident Jens Stieghorst hat im Interview mit unserer Redaktion als Ziel ausgegeben, wieder voll die Spitze anzugreifen in der neuen Saison.
Zur vergangenen war Siepmann vom langjährigen Oberligisten Union Nettetal nach Ratingen gekommen. Sein Markenzeichen: kurze Hose, egal ob Sommer und Sonne oder Winter und Schnee. Der 50-Jährige sagt: „Für mich war schon lange klar, dass ich die Story hier weiterschreiben möchte. Ich fühle mich sehr wohl und wertgeschätzt. Auch wenn das Saisonende schmerzhaft und enttäuschend war, motiviert es mich umso mehr, neue Ziele anzugreifen. Hier ist etwas Besonderes entstanden, und ich freue mich, weiterhin ein Teil davon zu sein.“ Siepmann dankt allen für das Vertrauen.
Das hat auch der Sportliche Leiter der Ratinger in das Trio. Zilles erklärt: „Vielen Dank für die vertrauensvolle und nachhaltige Zusammenarbeit“ und betont: „Uns war wichtig, Kontinuität in den Trainerstab einzubringen – das haben wir jetzt geschafft. Alle drei haben sehr gute Arbeit abgeliefert, das möchte ich ganz deutlich betonen. Jetzt erwarte ich, den nächsten Schritt zu gehen: Das heißt, die Stärken und Schwächen eines jeden Einzelnen entsprechend zu erkennen und das Training ein Stück weit darauf einzustellen, um sowohl Individual- als auch Gruppen- und Mannschafts-taktische Fähigkeiten weiter zu entwickeln, die für unser Spiel entscheidend sein können. Ich bin davon überzeugt, dass wir das schaffen.“ Kontinuität und gewachsenes Vertrauen im Team mit Chefcoach Apfeld dürften dabei helfen.
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