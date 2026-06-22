Das Trainerteam bleibt Ratingen 04/19 komplett erhalten

Das hat auch der Sportliche Leiter der Ratinger in das Trio. Zilles erklärt: „Vielen Dank für die vertrauensvolle und nachhaltige Zusammenarbeit“ und betont: „Uns war wichtig, Kontinuität in den Trainerstab einzubringen – das haben wir jetzt geschafft. Alle drei haben sehr gute Arbeit abgeliefert, das möchte ich ganz deutlich betonen. Jetzt erwarte ich, den nächsten Schritt zu gehen: Das heißt, die Stärken und Schwächen eines jeden Einzelnen entsprechend zu erkennen und das Training ein Stück weit darauf einzustellen, um sowohl Individual- als auch Gruppen- und Mannschafts-taktische Fähigkeiten weiter zu entwickeln, die für unser Spiel entscheidend sein können. Ich bin davon überzeugt, dass wir das schaffen.“ Kontinuität und gewachsenes Vertrauen im Team mit Chefcoach Apfeld dürften dabei helfen.

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